Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00

Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Передаём сводку ударов на 4:00 мск 1 ноября по материалам телеграм-канала Украина.ру

ВС РФ в течение ночи наносили удары по объектам в Сумской (Сумы, Боромля), Черниговской (Новгород-Северский, Корюковка), Одесской (Березовка), Полтавской (Карловка), Черкасской и Киевской (Фастов) областях.Военная администрация Ивано-Франковской области сообщила, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению после российских налётов.Большинство ударов традиционно наносилось российскими БПЛА "Герань" различных модификаций, к которым присоединяются более новые модели — "Гербера", "Гарпия" и другие. Полная информация о работе ВС РФ станет доступна позднее.Систематические удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины существенно подрывают военно-экономический потенциал киевского режима, затрудняя переброску резервов, производство вооружений и функционирование систем управления войсками."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют — в настоящее время появилась реактивная версия "Герань-3" с крейсерской скоростью до 600 км/ч.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

