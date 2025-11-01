Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 - 01.11.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251101/svodka-nochnykh-udarov-vs-rf-po-obektam-ukrainy-na-400-1071011734.html
Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00 - 01.11.2025
Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Передаём сводку ударов на 4:00 мск 1 ноября по материалам телеграм-канала Украина.ру
2025-11-01T04:44
2025-11-01T04:44
украина.ру
новости
вс рф
удары
россия
украина
сво
бпла
герань
сумы
ВС РФ в течение ночи наносили удары по объектам в Сумской (Сумы, Боромля), Черниговской (Новгород-Северский, Корюковка), Одесской (Березовка), Полтавской (Карловка), Черкасской и Киевской (Фастов) областях.Военная администрация Ивано-Франковской области сообщила, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению после российских налётов.Большинство ударов традиционно наносилось российскими БПЛА "Герань" различных модификаций, к которым присоединяются более новые модели — "Гербера", "Гарпия" и другие. Полная информация о работе ВС РФ станет доступна позднее.Систематические удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины существенно подрывают военно-экономический потенциал киевского режима, затрудняя переброску резервов, производство вооружений и функционирование систем управления войсками."Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют — в настоящее время появилась реактивная версия "Герань-3" с крейсерской скоростью до 600 км/ч.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
сумы
сумская область
черниговская область
одесская область
полтавская область
черкасская область
киевская область
Украина.ру
Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00

04:44 01.11.2025
 
Российская армия продолжает уничтожать объекты энергетики, транспортной инфраструктуры, ВПК и ВСУ в различных регионах Украины. Передаём сводку ударов на 4:00 мск 1 ноября по материалам телеграм-канала Украина.ру
ВС РФ в течение ночи наносили удары по объектам в Сумской (Сумы, Боромля), Черниговской (Новгород-Северский, Корюковка), Одесской (Березовка), Полтавской (Карловка), Черкасской и Киевской (Фастов) областях.
Военная администрация Ивано-Франковской области сообщила, что Бурштынская ТЭС не подлежит восстановлению после российских налётов.
Большинство ударов традиционно наносилось российскими БПЛА "Герань" различных модификаций, к которым присоединяются более новые модели — "Гербера", "Гарпия" и другие. Полная информация о работе ВС РФ станет доступна позднее.
Систематические удары по энергетической и транспортной инфраструктуре Украины существенно подрывают военно-экономический потенциал киевского режима, затрудняя переброску резервов, производство вооружений и функционирование систем управления войсками.
"Герань-2" - российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют — в настоящее время появилась реактивная версия "Герань-3" с крейсерской скоростью до 600 км/ч.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
