Налог на выживание: Киев вводит поборы на мелкие посылки, списывая всё на войну - 01.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251101/nalog-na-vyzhivanie-kiev-vvodit-pobory-na-melkie-posylki-spisyvaya-vs-na-voynu-1071048218.html
Налог на выживание: Киев вводит поборы на мелкие посылки, списывая всё на войну
Налог на выживание: Киев вводит поборы на мелкие посылки, списывая всё на войну - 01.11.2025 Украина.ру
Налог на выживание: Киев вводит поборы на мелкие посылки, списывая всё на войну
Украинцам предложили платить за провалы своей власти: Нацбанк рекомендовал ввести налог на посылки, электромобили и предметы роскоши. Таким образом Киев надеется сократить импорт и пополнить бюджет, обедневший из-за гигантских военных трат. Об этом 1 ноября пишет официальный ресурс украинского ведомства
2025-11-01T19:10
2025-11-01T19:10
киев
украина
мариуполь
нацбанк
нбу
ес
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102902/22/1029022212_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_e13c8334939a6441c3c8e53317cd77cc.jpg
Нацбанк Украины предлагает пополнять бюджет и сокращать импорт товаров за счёт введения налога на посылки. Такие рекомендации появились в октябрьском инфляционном отчёте НБУ. Нацбанк указывает на рекордный дефицит платёжного баланса, достигшего 24.9$ млрд. Образован он, в основном, импортными расходами на оборону и восстановление Украины. Но их сокращать, как заявляет Нацбанк, нельзя. В этой связи он рекомендует обложить налогом "неприоритетный импорт" — посылки стоимостью до 150 евро, электромобили и предметы роскоши.Нацбанк предлагает ввести налог на мелкие посылки, лицемерно назвав их "неприоритетным импортом", в то время как все ресурсы страны уходят на войну.Итоги дня читайте в материале Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября на сайте Украина.ру
киев
украина
мариуполь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102902/22/1029022212_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_00cbdd5af9607661b339a5dbd0289956.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, украина, мариуполь, нацбанк, нбу, ес, новости
Киев, Украина, Мариуполь, Нацбанк, НБУ, ЕС, Новости

Налог на выживание: Киев вводит поборы на мелкие посылки, списывая всё на войну

19:10 01.11.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкгривна
гривна - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинцам предложили платить за провалы своей власти: Нацбанк рекомендовал ввести налог на посылки, электромобили и предметы роскоши. Таким образом Киев надеется сократить импорт и пополнить бюджет, обедневший из-за гигантских военных трат. Об этом 1 ноября пишет официальный ресурс украинского ведомства
Нацбанк Украины предлагает пополнять бюджет и сокращать импорт товаров за счёт введения налога на посылки. Такие рекомендации появились в октябрьском инфляционном отчёте НБУ.
Нацбанк указывает на рекордный дефицит платёжного баланса, достигшего 24.9$ млрд.
Образован он, в основном, импортными расходами на оборону и восстановление Украины. Но их сокращать, как заявляет Нацбанк, нельзя.
В этой связи он рекомендует обложить налогом "неприоритетный импорт" — посылки стоимостью до 150 евро, электромобили и предметы роскоши.
Нацбанк предлагает ввести налог на мелкие посылки, лицемерно назвав их "неприоритетным импортом", в то время как все ресурсы страны уходят на войну.
Итоги дня читайте в материале Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевУкраинаМариупольНацбанкНБУЕСНовости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:33Поющие антифашисты: как легендарная турецкая "Grup Yorum" борется с империализмом НАТО и США
19:30Энергетический шантаж: Болгария умоляет Вашингтон не рушить свою экономику
19:30Крах пропаганды: посол Украины в ярости от пророссийского выбора своей же диаспоры
19:10Налог на выживание: Киев вводит поборы на мелкие посылки, списывая всё на войну
19:04Для чего США игра в "Томагавки"? Павлив о давлении на европейцев
19:01Варварские обстрелы: дети среди пострадавших при новых атаках ВСУ на Грайворон
18:47Российский газ в обмен на боеприпасы для ВСУ. Откровенное интервью Вучича немецким СМИ
18:36"Успокоить" и приказать: настоящая причина встречи ЦРУ с еврочиновниками
18:22Воздушная оборона и ответный удар: краткая боевая сводка
18:06Последний кадровый резерв: Рамм о том, зачем Украина "разбрасывается" спецназовцами под Покровском
18:01Блокада в ЕС, дипломатия в Мариуполе, окружение ВСУ: сопротивление Киеву крепнет. Итоги 1 ноября
17:59"Покровск — держим. Мирноград — держим": Сырский пытается убедить себя и украинцев во лжи
17:50"Не рой другому яму": подрыв дамбы ВСУ привёл к затоплению позиций украинских войск
17:04Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян
16:59Есть ли у ВСУ шанс избежать котла под Покровском? Разин о логистике и движении фронта
16:57"И представить такого не могла": мать британского наёмника ВСУ пытается узнать, как сослуживцы убили его
16:53"Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые" - украинский военнопленный
16:50Алексей Анпилогов: ГУР затеяло авантюру с "Черным ястребом" в Покровске, но ВСУ все равно ждет катастрофа
16:35Беженцы или мишень? Почему в Польше растёт ненависть к украинцам
16:35Украинские окруженцы в Красноармейске начали сдаваться в плен - Минобороны РФ
Лента новостейМолния