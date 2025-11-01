https://ukraina.ru/20251101/nalog-na-vyzhivanie-kiev-vvodit-pobory-na-melkie-posylki-spisyvaya-vs-na-voynu-1071048218.html
Налог на выживание: Киев вводит поборы на мелкие посылки, списывая всё на войну
Украинцам предложили платить за провалы своей власти: Нацбанк рекомендовал ввести налог на посылки, электромобили и предметы роскоши. Таким образом Киев надеется сократить импорт и пополнить бюджет, обедневший из-за гигантских военных трат. Об этом 1 ноября пишет официальный ресурс украинского ведомства
Нацбанк Украины предлагает пополнять бюджет и сокращать импорт товаров за счёт введения налога на посылки. Такие рекомендации появились в октябрьском инфляционном отчёте НБУ. Нацбанк указывает на рекордный дефицит платёжного баланса, достигшего 24.9$ млрд. Образован он, в основном, импортными расходами на оборону и восстановление Украины. Но их сокращать, как заявляет Нацбанк, нельзя. В этой связи он рекомендует обложить налогом "неприоритетный импорт" — посылки стоимостью до 150 евро, электромобили и предметы роскоши.Нацбанк предлагает ввести налог на мелкие посылки, лицемерно назвав их "неприоритетным импортом", в то время как все ресурсы страны уходят на войну.
Нацбанк Украины предлагает пополнять бюджет и сокращать импорт товаров за счёт введения налога на посылки. Такие рекомендации появились в октябрьском инфляционном отчёте НБУ.
Нацбанк указывает на рекордный дефицит платёжного баланса, достигшего 24.9$ млрд.
Образован он, в основном, импортными расходами на оборону и восстановление Украины. Но их сокращать, как заявляет Нацбанк, нельзя.
В этой связи он рекомендует обложить налогом "неприоритетный импорт" — посылки стоимостью до 150 евро, электромобили и предметы роскоши.
Нацбанк предлагает ввести налог на мелкие посылки, лицемерно назвав их "неприоритетным импортом", в то время как все ресурсы страны уходят на войну.