"Китай ощутимо подставил экономическое плечо России с выгодой для себя" — эксперт Конончук

Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНР

России следует набраться терпения и отвечать ассиметрично США. Далеко не все наши ответные действия будут носить публичный характер, что очевидно и понятно, но прерывать переговорный процесс было бы нецелесообразно. Нужно дождаться, когда у Трампа настанет цикл улучшения отношений с Россией и продолжить свою линию.