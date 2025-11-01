"Китай ощутимо подставил экономическое плечо России с выгодой для себя" — эксперт Конончук
Экономическое партнерство России и КНР демонстрирует устойчивость перед международными санкциями, принося выгоды обеим сторонам. Опыт предыдущих лет показывает способность двух стран быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
"Китай, как мы с вами уже отмечали ранее, и в самом деле, весьма ощутимо подставил своё экономическое плечо России в ходе СВО (со значительной выгодой для себя)", — заявил Конончук, напомнив о предыдущих попытках Запада повлиять на позицию Пекина.
"Администрация [экс-президента США Джо] Байдена уловила этот факт ещё в 2022-м и ещё тогда пыталась воздействовать на Китай, призывая его разорвать с Россией экономические связи, в частности, прекратить закупку российской нефти. Но была вежливо послана китайцами в пешее путешествие", — отметил философ-китаист.
Конончук оценил возможные последствия ограничений. "Определённые сокращения закупок российской нефти и Индией, и Китаем после введения санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" будут. Будут, но ровно до тех пор, пока две стороны не отработают схемы по обходу санкций", — подчеркнул он.
"Практика прошлых лет демонстрирует удивительную гибкость российско-китайского экономического взаимодействия", — добавил эксперт, отметив, что опыт адаптации к санкциям стал ценным активом в развитии двусторонних отношений.
