"Китай ощутимо подставил экономическое плечо России с выгодой для себя" — эксперт Конончук - 01.11.2025
"Китай ощутимо подставил экономическое плечо России с выгодой для себя" — эксперт Конончук
"Китай ощутимо подставил экономическое плечо России с выгодой для себя" — эксперт Конончук - 01.11.2025 Украина.ру
"Китай ощутимо подставил экономическое плечо России с выгодой для себя" — эксперт Конончук
Экономическое партнерство России и КНР демонстрирует устойчивость перед международными санкциями, принося выгоды обеим сторонам. Опыт предыдущих лет показывает способность двух стран быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
2025-11-01T04:00
2025-11-01T04:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058491442_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_e6235147f73360c868a2b6952d6ae2d7.jpg
"Китай, как мы с вами уже отмечали ранее, и в самом деле, весьма ощутимо подставил своё экономическое плечо России в ходе СВО (со значительной выгодой для себя)", — заявил Конончук, напомнив о предыдущих попытках Запада повлиять на позицию Пекина. Конончук оценил возможные последствия ограничений. "Определённые сокращения закупок российской нефти и Индией, и Китаем после введения санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" будут. Будут, но ровно до тех пор, пока две стороны не отработают схемы по обходу санкций", — подчеркнул он."Практика прошлых лет демонстрирует удивительную гибкость российско-китайского экономического взаимодействия", — добавил эксперт, отметив, что опыт адаптации к санкциям стал ценным активом в развитии двусторонних отношений.Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.Про угрозу ядерной эскалации — в материале "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
новости, россия, китай, запад, украина.ру, роснефть, санкции, антироссийские санкции, ограничения, нефть
Новости, Россия, Китай, Запад, Украина.ру, Роснефть, санкции, антироссийские санкции, ограничения, нефть, энергетика, Джо Байден, США, экономика, торговля

"Китай ощутимо подставил экономическое плечо России с выгодой для себя" — эксперт Конончук

04:00 01.11.2025
 
© Украина.руКоллаж: СВО, Китай, США
Коллаж: СВО, Китай, США - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Экономическое партнерство России и КНР демонстрирует устойчивость перед международными санкциями, принося выгоды обеим сторонам. Опыт предыдущих лет показывает способность двух стран быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал философ-китаист, кандидат философских наук Дмитрий Конончук
"Китай, как мы с вами уже отмечали ранее, и в самом деле, весьма ощутимо подставил своё экономическое плечо России в ходе СВО (со значительной выгодой для себя)", — заявил Конончук, напомнив о предыдущих попытках Запада повлиять на позицию Пекина.
"Администрация [экс-президента США Джо] Байдена уловила этот факт ещё в 2022-м и ещё тогда пыталась воздействовать на Китай, призывая его разорвать с Россией экономические связи, в частности, прекратить закупку российской нефти. Но была вежливо послана китайцами в пешее путешествие", — отметил философ-китаист.
Конончук оценил возможные последствия ограничений. "Определённые сокращения закупок российской нефти и Индией, и Китаем после введения санкций против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" будут. Будут, но ровно до тех пор, пока две стороны не отработают схемы по обходу санкций", — подчеркнул он.
"Практика прошлых лет демонстрирует удивительную гибкость российско-китайского экономического взаимодействия", — добавил эксперт, отметив, что опыт адаптации к санкциям стал ценным активом в развитии двусторонних отношений.
Полный текст интервью "Дмитрий Конончук: Когда начнётся война за Тайвань, Россия получит шанс решить проблему Прибалтики" на сайте Украина.ру.
Про угрозу ядерной эскалации — в материале "Дмитрий Юрков: Если США все же завалят Украину современным оружием, России придется ответить им на Кубе" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Олег Иванов интервью - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
28 октября, 20:01
Козыри на стол, санкции под стол. Олег Иванов: как РФ будет обсуждать Украину с Трампом при поддержке КНРРоссии следует набраться терпения и отвечать ассиметрично США. Далеко не все наши ответные действия будут носить публичный характер, что очевидно и понятно, но прерывать переговорный процесс было бы нецелесообразно. Нужно дождаться, когда у Трампа настанет цикл улучшения отношений с Россией и продолжить свою линию.
Лента новостейМолния