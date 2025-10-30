Немцы роют землю, чтобы прятаться от русских. Германию активно готовят к войне - 30.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251030/nemtsy-royut-zemlyu-chtoby-pryatatsya-ot-russkikh-germaniyu-aktivno-gotovyat-k-voyne-1070915792.html
Немцы роют землю, чтобы прятаться от русских. Германию активно готовят к войне
Немцы роют землю, чтобы прятаться от русских. Германию активно готовят к войне - 30.10.2025 Украина.ру
Немцы роют землю, чтобы прятаться от русских. Германию активно готовят к войне
Немецкая вещательная служба ARD выпустила сюжет о гражданине по имени Кристиан, который выкапывает убежище прямо под своим домом, опасаясь военного нападения русских
2025-10-30T14:54
2025-10-30T15:00
эксклюзив
украина
фридрих мерц
си цзиньпин
германия
европа
китай
левая (партия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1e/1070920755_0:258:1441:1068_1920x0_80_0_0_2fce1bd4768f9079f23a58d4201f853e.jpg
"Идея с бункером пришла мне в голову из-за помощи, которую я оказываю Украине. Я подумал, что нужно где-то и как-то обеспечить себе безопасность, построив укрытие для себя и семьи", — сказал журналистам этот перепуганный человек, который активно помогает разжигать войну, а потом волнуется по поводу возможных последствий своей работы.Германия переживает сейчас настоящий бум строительства подземных бомбоубежищ. Ещё несколько лет назад инвестиции в бункеры выглядели экзотическим чудачеством, а теперь их стараются купить даже не самые богатые бюргеры, иногда делая это в складчину."До 2023 года в Берлине не было на подобное никакого спроса, чему я всегда удивлялся: это ведь столица и теоретическая цель первого удара", — заявляет глава немецкой компании BSSD, которая является одним из ведущих производителей защитных сооружений на территории ФРГ.Этот предприниматель радостно подсчитывает будущую прибыль. Сейчас его фирма продаёт под ключ стальные "эконом-студии" площадью 16 м², рассчитанные на семью из четырёх человек, по цене 150 тысяч евро — утверждая, что в них можно будет пережить ядерную войну.Немцы зарываются в землю благодаря тем же массмедиа, которые запугивают общество, заставляя его существовать в режиме хронической паники.Газеты и телеканалы ФРГ двадцать четыре часа в сутки рассказывают о нарастающей русской угрозе и тайных происках коммунистического Китая. Журналисты распространяют фейковые новости про враждебные иностранные дроны в немецком небе — хотя на поверку они всегда оказываются местными гражданскими беспилотниками. И ошарашенный всем этим обыватель в прямом смысле слова хватается за лопату — чтобы выкопать себе спасительную нору.Военная пропаганда немецкого истеблишмента прежде всего направлена на молодёжь. Потому что по данным социологических опросов большинство юных немцев категорически не хотят ни с кем воевать и вообще не желают проходить армейскую службу. Немецкое правительство рассчитывает повлиять на эту ситуацию с помощью образовательной программы. И уже вскоре в Германии появится специальная учебная дисциплина под названием "Кризисы и война", для которой собираются выделить как можно больше часов."Моё предложение заключается в том, чтобы в течение одного учебного года организовать двойной урок со старшеклассниками, на котором будут обсуждаться возможные сценарии угроз и то, как к ним готовиться", — рассказал об этом глава МВД Германии Александр Добриндт.Представители Левой партии с тревогой комментируют эти планы. По их мнению, "уроки войны" будут направлены на то, чтобы разжигать у школьников ненависть к потенциальным врагам "свободного мира". Причём ради этого немецкие власти могут "временно" отказаться от покаяний за военные преступления Третьего рейха — выставляя нацистов в качестве героев, которые сражались на востоке с извечными врагами Европы."Некий немецкий священник якобы совершенно случайно обнаружил, что он является внуком Гиммлера. Ну да, мы так и поверили, что он до сих пор об этом не подозревал. Просто пришло время, когда родство с нацистскими преступниками не является в Германии чем-то осуждаемым. При таких тенденциях пройдёт ещё немного времени, и все они кинутся выискивать свои нацистские корни. Поскольку это станет почётным и откроет двери в высшее общество", — пишет в "Телеграме" политолог Владимир Корнилов.Всё это является ответом на экономический кризис, в который неумолимо погружается ФРГ, пожиная плоды собственной агрессивной политики. Министр экономики Катерина Райхе прямо заявила о том, что высокие цены на энергоносители разрушают немецкое производство — а чтобы справиться с этим, нужно немедленно отказаться от значительной части социальных гарантий."Экономика ФРГ больше не конкурентоспособна из-за дорогой энергии. По этой причине производство стало дороже. При этом выстроено социальное государство, которое в нынешних своих масштабах является бременем. От того, как мы справимся с этим, будет зависеть, сможем ли мы остаться настоящей экономической державой", — публично сказала Райхе.На этом фоне немецкое правительство умудрилось вступить в конфликт с Китаем, что грозит ей тяжелейшими финансово-экономическими потерями. Китайское руководство демонстративно унизило канцлера Фридриха Мерца и министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, отменив их предварительно согласованные визиты.Это стало ответом на враждебную риторику немецких политиков, которые систематически позволяют себе учить Китай демократии. Вадефуль постоянно обвинял Пекин в поддержке Москвы, требуя, чтобы китайцы отказались от взаимовыгодного сотрудничества с россиянами."80 % товаров двойного назначения, которые использует Россия, поступают из Китая. В то же время Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и газа. И это развитие событий, конечно, резко противоречит интересам безопасности Европы и интересам наших партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе", — безапелляционно заявил главный немецкий дипломат.Послушав эти нотации, лидер КНР Си Цзиньпин просто-напросто отказался принимать у себя немецких руководителей. А такое развитие событий вызвало панику у немецких автомобильных производителей, которые несут от торговой войны с Китаем дополнительные потери. Один только концерн Volkswagen не досчитался в третьем квартале текущего года больше миллиарда евро, и газета Die Welt написала накануне о том, что в среде германских компаний зреет бунт против ястребиной политики Мерца."Автомобильная промышленность и представители других сфер бизнеса дают канцлеру ясно понять — последнее, в чём они сейчас нуждаются, это выяснение отношений с Китаем", — пишет газета.Однако истерия вокруг строительства бункеров и милитаризация немецких школ говорят о том, что немецкие правители закусили удила и не намерены прекращать эскалацию.Они рассчитывают на то, что война спишет все проблемы — для тех, кому повезёт пересидеть её под землёй.
https://ukraina.ru/20251017/seans-unizheniy-v-sharm-el-sheykhe-merts-makron-meloni-i-starmer-dekorativnye-rasteniya-iz-evropy-1070259681.html
украина
германия
европа
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Савко
Александр Савко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1e/1070920755_0:0:1425:1068_1920x0_80_0_0_565f15fad26566732530f70f7533199c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, фридрих мерц, си цзиньпин, германия, европа, китай, левая (партия)
Эксклюзив, Украина, Фридрих Мерц, Си Цзиньпин, Германия, Европа, Китай, Левая (партия)

Немцы роют землю, чтобы прятаться от русских. Германию активно готовят к войне

14:54 30.10.2025 (обновлено: 15:00 30.10.2025)
 
© Фото : unn.ua
- РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : unn.ua
Читать в
ДзенTelegram
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Немецкая вещательная служба ARD выпустила сюжет о гражданине по имени Кристиан, который выкапывает убежище прямо под своим домом, опасаясь военного нападения русских
"Идея с бункером пришла мне в голову из-за помощи, которую я оказываю Украине. Я подумал, что нужно где-то и как-то обеспечить себе безопасность, построив укрытие для себя и семьи", — сказал журналистам этот перепуганный человек, который активно помогает разжигать войну, а потом волнуется по поводу возможных последствий своей работы.
Германия переживает сейчас настоящий бум строительства подземных бомбоубежищ. Ещё несколько лет назад инвестиции в бункеры выглядели экзотическим чудачеством, а теперь их стараются купить даже не самые богатые бюргеры, иногда делая это в складчину.
"До 2023 года в Берлине не было на подобное никакого спроса, чему я всегда удивлялся: это ведь столица и теоретическая цель первого удара", — заявляет глава немецкой компании BSSD, которая является одним из ведущих производителей защитных сооружений на территории ФРГ.
Этот предприниматель радостно подсчитывает будущую прибыль. Сейчас его фирма продаёт под ключ стальные "эконом-студии" площадью 16 м², рассчитанные на семью из четырёх человек, по цене 150 тысяч евро — утверждая, что в них можно будет пережить ядерную войну.
Немцы зарываются в землю благодаря тем же массмедиа, которые запугивают общество, заставляя его существовать в режиме хронической паники.
Газеты и телеканалы ФРГ двадцать четыре часа в сутки рассказывают о нарастающей русской угрозе и тайных происках коммунистического Китая. Журналисты распространяют фейковые новости про враждебные иностранные дроны в немецком небе — хотя на поверку они всегда оказываются местными гражданскими беспилотниками. И ошарашенный всем этим обыватель в прямом смысле слова хватается за лопату — чтобы выкопать себе спасительную нору.
Военная пропаганда немецкого истеблишмента прежде всего направлена на молодёжь. Потому что по данным социологических опросов большинство юных немцев категорически не хотят ни с кем воевать и вообще не желают проходить армейскую службу. Немецкое правительство рассчитывает повлиять на эту ситуацию с помощью образовательной программы. И уже вскоре в Германии появится специальная учебная дисциплина под названием "Кризисы и война", для которой собираются выделить как можно больше часов.
"Моё предложение заключается в том, чтобы в течение одного учебного года организовать двойной урок со старшеклассниками, на котором будут обсуждаться возможные сценарии угроз и то, как к ним готовиться", — рассказал об этом глава МВД Германии Александр Добриндт.
Представители Левой партии с тревогой комментируют эти планы. По их мнению, "уроки войны" будут направлены на то, чтобы разжигать у школьников ненависть к потенциальным врагам "свободного мира". Причём ради этого немецкие власти могут "временно" отказаться от покаяний за военные преступления Третьего рейха — выставляя нацистов в качестве героев, которые сражались на востоке с извечными врагами Европы.
"Некий немецкий священник якобы совершенно случайно обнаружил, что он является внуком Гиммлера. Ну да, мы так и поверили, что он до сих пор об этом не подозревал. Просто пришло время, когда родство с нацистскими преступниками не является в Германии чем-то осуждаемым. При таких тенденциях пройдёт ещё немного времени, и все они кинутся выискивать свои нацистские корни. Поскольку это станет почётным и откроет двери в высшее общество", — пишет в "Телеграме" политолог Владимир Корнилов.
- РИА Новости, 1920, 17.10.2025
17 октября, 17:07
"Сеанс унижений" в Шарм-эль-Шейхе. Мерц, Макрон, Мелони и Стармер: "декоративные растения" из Европы"Декоративным растением" назвала канцлера Мерца Алиса Вайдель, лидер немецкой партии АдГ, после его визита в Египет на подписание мирных соглашений.
Всё это является ответом на экономический кризис, в который неумолимо погружается ФРГ, пожиная плоды собственной агрессивной политики. Министр экономики Катерина Райхе прямо заявила о том, что высокие цены на энергоносители разрушают немецкое производство — а чтобы справиться с этим, нужно немедленно отказаться от значительной части социальных гарантий.
"Экономика ФРГ больше не конкурентоспособна из-за дорогой энергии. По этой причине производство стало дороже. При этом выстроено социальное государство, которое в нынешних своих масштабах является бременем. От того, как мы справимся с этим, будет зависеть, сможем ли мы остаться настоящей экономической державой", — публично сказала Райхе.
На этом фоне немецкое правительство умудрилось вступить в конфликт с Китаем, что грозит ей тяжелейшими финансово-экономическими потерями. Китайское руководство демонстративно унизило канцлера Фридриха Мерца и министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, отменив их предварительно согласованные визиты.
Это стало ответом на враждебную риторику немецких политиков, которые систематически позволяют себе учить Китай демократии. Вадефуль постоянно обвинял Пекин в поддержке Москвы, требуя, чтобы китайцы отказались от взаимовыгодного сотрудничества с россиянами.
"80 % товаров двойного назначения, которые использует Россия, поступают из Китая. В то же время Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и газа. И это развитие событий, конечно, резко противоречит интересам безопасности Европы и интересам наших партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе", — безапелляционно заявил главный немецкий дипломат.
Послушав эти нотации, лидер КНР Си Цзиньпин просто-напросто отказался принимать у себя немецких руководителей. А такое развитие событий вызвало панику у немецких автомобильных производителей, которые несут от торговой войны с Китаем дополнительные потери. Один только концерн Volkswagen не досчитался в третьем квартале текущего года больше миллиарда евро, и газета Die Welt написала накануне о том, что в среде германских компаний зреет бунт против ястребиной политики Мерца.
"Автомобильная промышленность и представители других сфер бизнеса дают канцлеру ясно понять — последнее, в чём они сейчас нуждаются, это выяснение отношений с Китаем", — пишет газета.
Однако истерия вокруг строительства бункеров и милитаризация немецких школ говорят о том, что немецкие правители закусили удила и не намерены прекращать эскалацию.
Они рассчитывают на то, что война спишет все проблемы — для тех, кому повезёт пересидеть её под землёй.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаФридрих МерцСи ЦзиньпинГерманияЕвропаКитайЛевая (партия)
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:01Киеву понадобится 10 лет на восстановление энергообъектов
14:57Война в новых условиях: что разрабатывают учёные центра спецназа "БАРС-Сармат" и что это даст России
14:56Хозяева ночи: Хисамов о том, как Брюссель угрожает Москве, "боясь собственных бомжей"
14:54Немцы роют землю, чтобы прятаться от русских. Германию активно готовят к войне
14:5312 баллов по шкале Рихтера: как прошли переговоры Трампа и Си
14:50Трамп с помощью Украины хочет заслужить место в раю - NYT
14:47На Лиманском направлении штурмовики 25 армии ГВ «Запад» взломали оборону противника в заказнике «Святые горы».
14:36Пять новых заводов и 200 миллиардов: "Роснано" определила основные направления развития
14:30ВС РФ взяли под контроль дачи к западу от Степногорска
14:28Как Си Цзинпинь и Трамп наконец двинули "гигантский корабль". Президент США пошел на попятную
14:09Русский штык против "маятника": главред Украина.ру о том, почему западная эскалация обречена на провал
14:05Польша отказалась разблокировать КПП на границе Союзного государства
13:51Трамп отправляется за грибами. Ядерными
13:30Песков заверил, что испытание "Буревестника" не является ядерным
13:09Кабмин Украины отозвал свой законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии
13:07Сегодня мы поддержим Россию, а завтра она нас: почему иностранцы воюют в рядах ВС РФ
13:00"Бонусы за убийство" в ВСУ, "Посейдон" как призыв к диалогу. Хроника событий на 13:00 30 октября
12:56"Замораживание линии фронта": Гончаренко* раскрыл план Европы и Киева по урегулированию конфликта
12:46"Король Владимир I": В Киеве разгорается скандал вокруг узурпации власти Зеленским
12:37Российские военные сорвали девять попыток ВСУ вырваться из окружения
Лента новостейМолния