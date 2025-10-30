https://ukraina.ru/20251030/nemtsy-royut-zemlyu-chtoby-pryatatsya-ot-russkikh-germaniyu-aktivno-gotovyat-k-voyne-1070915792.html

Немцы роют землю, чтобы прятаться от русских. Германию активно готовят к войне

Немецкая вещательная служба ARD выпустила сюжет о гражданине по имени Кристиан, который выкапывает убежище прямо под своим домом, опасаясь военного нападения русских

"Идея с бункером пришла мне в голову из-за помощи, которую я оказываю Украине. Я подумал, что нужно где-то и как-то обеспечить себе безопасность, построив укрытие для себя и семьи", — сказал журналистам этот перепуганный человек, который активно помогает разжигать войну, а потом волнуется по поводу возможных последствий своей работы.Германия переживает сейчас настоящий бум строительства подземных бомбоубежищ. Ещё несколько лет назад инвестиции в бункеры выглядели экзотическим чудачеством, а теперь их стараются купить даже не самые богатые бюргеры, иногда делая это в складчину."До 2023 года в Берлине не было на подобное никакого спроса, чему я всегда удивлялся: это ведь столица и теоретическая цель первого удара", — заявляет глава немецкой компании BSSD, которая является одним из ведущих производителей защитных сооружений на территории ФРГ.Этот предприниматель радостно подсчитывает будущую прибыль. Сейчас его фирма продаёт под ключ стальные "эконом-студии" площадью 16 м², рассчитанные на семью из четырёх человек, по цене 150 тысяч евро — утверждая, что в них можно будет пережить ядерную войну.Немцы зарываются в землю благодаря тем же массмедиа, которые запугивают общество, заставляя его существовать в режиме хронической паники.Газеты и телеканалы ФРГ двадцать четыре часа в сутки рассказывают о нарастающей русской угрозе и тайных происках коммунистического Китая. Журналисты распространяют фейковые новости про враждебные иностранные дроны в немецком небе — хотя на поверку они всегда оказываются местными гражданскими беспилотниками. И ошарашенный всем этим обыватель в прямом смысле слова хватается за лопату — чтобы выкопать себе спасительную нору.Военная пропаганда немецкого истеблишмента прежде всего направлена на молодёжь. Потому что по данным социологических опросов большинство юных немцев категорически не хотят ни с кем воевать и вообще не желают проходить армейскую службу. Немецкое правительство рассчитывает повлиять на эту ситуацию с помощью образовательной программы. И уже вскоре в Германии появится специальная учебная дисциплина под названием "Кризисы и война", для которой собираются выделить как можно больше часов."Моё предложение заключается в том, чтобы в течение одного учебного года организовать двойной урок со старшеклассниками, на котором будут обсуждаться возможные сценарии угроз и то, как к ним готовиться", — рассказал об этом глава МВД Германии Александр Добриндт.Представители Левой партии с тревогой комментируют эти планы. По их мнению, "уроки войны" будут направлены на то, чтобы разжигать у школьников ненависть к потенциальным врагам "свободного мира". Причём ради этого немецкие власти могут "временно" отказаться от покаяний за военные преступления Третьего рейха — выставляя нацистов в качестве героев, которые сражались на востоке с извечными врагами Европы."Некий немецкий священник якобы совершенно случайно обнаружил, что он является внуком Гиммлера. Ну да, мы так и поверили, что он до сих пор об этом не подозревал. Просто пришло время, когда родство с нацистскими преступниками не является в Германии чем-то осуждаемым. При таких тенденциях пройдёт ещё немного времени, и все они кинутся выискивать свои нацистские корни. Поскольку это станет почётным и откроет двери в высшее общество", — пишет в "Телеграме" политолог Владимир Корнилов.Всё это является ответом на экономический кризис, в который неумолимо погружается ФРГ, пожиная плоды собственной агрессивной политики. Министр экономики Катерина Райхе прямо заявила о том, что высокие цены на энергоносители разрушают немецкое производство — а чтобы справиться с этим, нужно немедленно отказаться от значительной части социальных гарантий."Экономика ФРГ больше не конкурентоспособна из-за дорогой энергии. По этой причине производство стало дороже. При этом выстроено социальное государство, которое в нынешних своих масштабах является бременем. От того, как мы справимся с этим, будет зависеть, сможем ли мы остаться настоящей экономической державой", — публично сказала Райхе.На этом фоне немецкое правительство умудрилось вступить в конфликт с Китаем, что грозит ей тяжелейшими финансово-экономическими потерями. Китайское руководство демонстративно унизило канцлера Фридриха Мерца и министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, отменив их предварительно согласованные визиты.Это стало ответом на враждебную риторику немецких политиков, которые систематически позволяют себе учить Китай демократии. Вадефуль постоянно обвинял Пекин в поддержке Москвы, требуя, чтобы китайцы отказались от взаимовыгодного сотрудничества с россиянами."80 % товаров двойного назначения, которые использует Россия, поступают из Китая. В то же время Китай является крупнейшим покупателем российской нефти и газа. И это развитие событий, конечно, резко противоречит интересам безопасности Европы и интересам наших партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе", — безапелляционно заявил главный немецкий дипломат.Послушав эти нотации, лидер КНР Си Цзиньпин просто-напросто отказался принимать у себя немецких руководителей. А такое развитие событий вызвало панику у немецких автомобильных производителей, которые несут от торговой войны с Китаем дополнительные потери. Один только концерн Volkswagen не досчитался в третьем квартале текущего года больше миллиарда евро, и газета Die Welt написала накануне о том, что в среде германских компаний зреет бунт против ястребиной политики Мерца."Автомобильная промышленность и представители других сфер бизнеса дают канцлеру ясно понять — последнее, в чём они сейчас нуждаются, это выяснение отношений с Китаем", — пишет газета.Однако истерия вокруг строительства бункеров и милитаризация немецких школ говорят о том, что немецкие правители закусили удила и не намерены прекращать эскалацию.Они рассчитывают на то, что война спишет все проблемы — для тех, кому повезёт пересидеть её под землёй.

