12 баллов по шкале Рихтера: как прошли переговоры Трампа и Си

Трамп, наконец, встретился с Си Цзиньпином в рамках своего азиатского турне. Итоговой совместной пресс-конференции не было, но сам президент США остался доволен встречей, заявил, что она прошла на 12 баллов из 10.

Как пошутил китаист Николай Вавилов, видимо, Трамп имел в виду шкалу Рихтера. Действительно, отношения между Китаем и США остаются напряжёнными по многим вопросам, прежде всего по тарифной политике.Хотя Трамп пошёл на уступки и снизил пошлины на китайские товары с 20 % до 10 %. Как отметил Си Цзиньпин, "будучи двумя крупнейшими экономиками мира, неизбежны разногласия, иногда возникают трения, это нормально".Что касается украинского кризиса, то Трамп после встречи с Си отметил, что "сторонам нужно позволить сражаться". Об итогах встречи двух лидеров размышляли эксперты в своих соцсетях.Политолог Малек ДудаковСамый странный саммит. Так можно охарактеризовать встречу лидеров Китая и США в Южной Корее.Трамп и Си Цзиньпин успели изрядно похвалить друг друга в преддверии встречи. Однако прошла она в закрытом формате, и обе стороны не торопятся сообщать итоги переговоров.Нынешняя встреча вполне может закончиться заморозкой торгового конфликта. Но говорить о серьёзной деэскалации пока не приходится.Китай сделал символические уступки, пообещав закупать больше американской сои и поставлять редкоземельные металлы в США. В обмен Штаты снизят свои тарифы, смягчат санкции в сфере чипов и авиационных комплектующих.Обе стороны остались при своих. Главные элементы напряжённости в отношениях — например, в контексте Тайваня — обошли стороной.Да и в торговой сфере нельзя исключать очередной эскалации. Команда Трампа в преддверии саммита ещё и попыталась усилить переговорную позицию обещанием впервые с 1992 года начать проводить ядерные испытания.Впрочем, это легче сказать, чем сделать. Ситуация с ядерной триадой США остаётся стабильно плачевной, на её модернизацию нужны триллионы долларов, которых нет.Новые боезаряды в арсенале Пентагона давно не появляются, приходится пересобирать и модернизировать старые. Обещания ещё предыдущей администрации возобновить обогащение урана и плутония в США так и остались на уровне несбыточных мечтаний.Программа Sentinel по модернизации старых ракет Minuteman III так толком и не взлетела. В новой гонке вооружений американцы начинают отставать не только от России, но в отдельных аспектах и от Китая.Поэтому нынешние метания Трампа — это очередная попытка блефовать, имея на руках не лучшие карты.Историк Павел ДанилинТрамп заявил, что они с Си договорились не мешать России и Украине разбираться между собой. Мы согласны, что стороны, знаете ли, застыли в противостоянии и сражаются, и иногда, наверное, приходится позволять им сражаться.Конечно, это было бы прекрасно, но понятно, что это не так, и Трамп со своими санкциями и угрозами будет лезть, и ЕС будет давить.А ведь если бы эта логика была принята сразу, то и конфликта, может быть, не было бы. Потому что брутальная щетина отросла у Владимира Зеленского только после того, как ему через премьера Израиля пообещали не убивать его, а также когда Зеленский понял, что на крови (украинцев — ред.) можно хорошо заработать.После чего с помощью западных (английских и американских, в первую очередь) спецслужб Зеленский устроил у себя эдакий фашистский загончик, где в промышленном масштабе усердно перерабатывает мужское население страны, которая когда-то избирала его под обещания поскорее замириться с Россией.Журналист и писатель Александр СосновскийСингулярность президента. Не знаю, что это, но звучит красиво. Это я про падение в чёрную дыру атомной гонки Трампа.Чем больше президент до избрания говорит о мире, тем больше шансов, что он начнёт войну и, вероятно, не одну.Трамп дошёл до той степени сингулярности, когда его падение в самого себя — в чёрную дыру — становится неизбежным. А красиво, да?Украинский политический аналитик Михаил ЧаплыгаИтоги Трампотура... Япония даст редкоземельные металлы, коих у них никогда не было... русский газ кушать будет...Корея дала корону, правда, позолоченную... и пообещала "инвестировать" раза в 4 больше, чем у неё есть...Китай снял с Трампа 10 % тарифов, сделку не подписал... нефть у РФ покупать будет... выразил "обеспокоенность" своими интересами в Венесуэле...Трамп хлопнул дверью и уехал без прессухи, но долго тряс руку Си и что-то шептал ему на ухо, провожая к машине... Ын не взял трубку... говорит, "графики не совпали"...Путин даже созваниваться не хочет... Моди вообще не приехал...По итогу: Трамп снова всех помирил, всех победил, кернадцать кутилиардов привёз... и корону...В качестве залога за будущую премию мира заявил про разрыв ДВЗЯИ и начале испытаний ЯО...Политический аналитик Елена МаркосянМечта Трампа исполнилась: он посетил Китай и встретился с Си Цзиньпином. Это было невероятно, по словам Трампа.Встреча продлилась вместо двух с половиной часов один час сорок минут, общего подхода к СМИ и пресс-конференции после неё не было, по окончании встречи Трамп улетел. Без ужина.Поставки энергоресурсов из России не обсуждали, поговорили об Украине и, судя по первым заявлениям сторон, договорились прилагать усилия дальше. Куда, какие и зачем, не уточняли.Нда, действительно волшебный и невероятный визит. Особенно если учесть, что посещение Китая состоялось в Южной Корее....Красивые у людей бывают мечты. Как в том анекдоте:— Ах, как я снова хочу в Париж!— Вы бывали в Париже?— Нет, просто я снова хочу.Теперь Трамп собирается осуществить свою мечту о поездке в Китай в апреле. Аккурат после того, как пройдёт полгода после введения новых санкций против России.Читайте также: Как Си Цзинпинь и Трамп наконец двинули "гигантский корабль". Президент США пошел на попятную

