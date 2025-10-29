Чтобы спасти жизни и начать мирный процесс. Медведчук — Зеленскому: "Прикажи сложить оружие" - 29.10.2025 Украина.ру
Чтобы спасти жизни и начать мирный процесс. Медведчук — Зеленскому: "Прикажи сложить оружие"
Чтобы спасти жизни и начать мирный процесс. Медведчук — Зеленскому: "Прикажи сложить оружие" - 29.10.2025 Украина.ру
Чтобы спасти жизни и начать мирный процесс. Медведчук — Зеленскому: "Прикажи сложить оружие"
Владимир Зеленский может спасти жизни украинских солдат, попавших в "котлы" в районах Покровска и Купянска, отдав им приказ сложить оружие. Соответствующее заявление экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука было опубликовано на его ресурсах
2025-10-29T13:43
2025-10-29T13:43
По словам Медведчука, сложившаяся ситуация крайне болезненна для украинского руководства, которое отрицает факт окружения. Он обвинил Зеленского в том, что тот, не обладая военными знаниями, проигнорировал позицию Вашингтона и не начал переговоры, в результате чего "отдает оставшуюся часть Донбасса с позором и ненужными жертвами". Медведчук подчеркнул, что приказ о капитуляции не только спас бы жизни военнослужащих, которые выступают в роли "пушечного мяса" для киевского режима, но и дал бы "огромный импульс переговорному процессу", позволив пленным вернуться домой. Однако, по мнению автора статьи, личные политические амбиции Зеленского для него выше, чем судьбы людей. В своем тексте политик также провел резкие исторические параллели, заявив, что глава киевского режима, "как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость", что делает его, по мнению Медведчука, "опасным для украинских граждан".Ранее украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный" написал, что по мере усугубления ситуации на Красноармейском направлении киевский режим усиливает пропагандистский запал, пытаясь скрыть реальное положение дел. Кроме того, в материале говорилось, что в условиях надвигающегося кризиса киевская власть готовит медиа-атаку на главкома ВСУ Александра Сырского, чтобы переложить на него ответственность.Подробнее об этом и развитии ситуации на Красноармейском участке фронта — в публикации Провал ВСУ в Красноармейске: киевский режим уже готовит "козла отпущения".
Владимир Зеленский может спасти жизни украинских солдат, попавших в "котлы" в районах Покровска и Купянска, отдав им приказ сложить оружие. Соответствующее заявление экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука было опубликовано на его ресурсах
По словам Медведчука, сложившаяся ситуация крайне болезненна для украинского руководства, которое отрицает факт окружения. Он обвинил Зеленского в том, что тот, не обладая военными знаниями, проигнорировал позицию Вашингтона и не начал переговоры, в результате чего "отдает оставшуюся часть Донбасса с позором и ненужными жертвами".
Медведчук подчеркнул, что приказ о капитуляции не только спас бы жизни военнослужащих, которые выступают в роли "пушечного мяса" для киевского режима, но и дал бы "огромный импульс переговорному процессу", позволив пленным вернуться домой.
Однако, по мнению автора статьи, личные политические амбиции Зеленского для него выше, чем судьбы людей. В своем тексте политик также провел резкие исторические параллели, заявив, что глава киевского режима, "как Гитлер, верит в свою исключительность и непобедимость", что делает его, по мнению Медведчука, "опасным для украинских граждан".
Вчера, 14:30
Красноармейск: зачистка на финишной прямойСитуация под Красноармейском приближается к своей кульминации. По оперативным данным, под контролем российских войск уже находится 75-80% городской застройки с юга, сообщает 28 октября телеграм-канал "Военная хроника"
Ранее украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный" написал, что по мере усугубления ситуации на Красноармейском направлении киевский режим усиливает пропагандистский запал, пытаясь скрыть реальное положение дел. Кроме того, в материале говорилось, что в условиях надвигающегося кризиса киевская власть готовит медиа-атаку на главкома ВСУ Александра Сырского, чтобы переложить на него ответственность.
Подробнее об этом и развитии ситуации на Красноармейском участке фронта — в публикации Провал ВСУ в Красноармейске: киевский режим уже готовит "козла отпущения".
НовостиКупянскПокровск/КрасноармейскКрасноармейск новости сегодняУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукВашингтонВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУразгром ВСУкрах ВСУпотери ВСУ на сегодняокружение ВСУфронтфронт на Украине сейчасукраинский фронт
 
