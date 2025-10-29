Военкор Андрей Коц: ВСУ бросили под Покровск спецназ ГУР, чтобы хоть как-то удержаться после его падения
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент РИА "Новости" Андрей Коц в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Российские военные телеграм-каналы подтвердили официальные заявления киевского режима, что под Покровском генштаб ВСУ собирает в районе Гришино все второсортные части и некоторые спецподразделения, чтобы нанести контрудары по российским войскам. При этом наблюдатели сходятся во мнении, что цель противника не в том, чтобы снять осаду с Покровска, а в том, чтобы выиграть время и оборудовать крепкие позиции, дабы не дать нашим войскам рвануть на Доброполье после освобождения Покровска.
Тут надо понимать следующее.
Гришино – это северо-западный пригород Покровска. Через него проходят сельские грунтовки, по которым группировка ВСУ еще может снабжаться, так как трассу на Павлоград мы уже физически перерезали. Но дело в том, что в Донбассе сейчас период чвяки – когда жирный донбасский чернозем превращается в кашу, непроходимую для тяжелой техники. Поэтому киевский режим может только забрасывать провизию на дронах и группами по два-три человека проносить какой-то боекомплект. В любом случае, это мертвому припарка. И, как мне кажется, счет гарнизону Покровска пошел уже на дни.
Насколько я знаю, у них под Гришино нет серьезных линий обороны. Они их просто не готовили. Не думали, что мы зайдем так далеко. И если киевский режим перебрасывает под Покровск спецназ ГУР, это значит, что у них там совсем все плохо. Потому что использовать спецназ для таких задач – это забивать гвозди микроскопом. Так что на этом направлении у нас пока все складывается хорошо.
Повторюсь, ВСУ перебрасывают спецназ под Гришино не потому, что хотят подготовить там качественную оборону, а для того, чтобы хоть как-то удержаться. Там нечего готовить. Там нет запасных линий обороны, которые можно было бы укрепить. ВСУ просто затыкают дыры. И решение не оставлять Покровск – это чистое политическое. С военной точки зрения этот город уже потерян, потому что его отрезали от снабжения. Шансов удержать его нет у противника нет.
