Чёрный пояс по дипломатии против стратегии быстрых сделок: Казаков об отношениях Путина с Трампом - 28.10.2025
Чёрный пояс по дипломатии против стратегии быстрых сделок: Казаков об отношениях Путина с Трампом
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о сигналах мировых лидеров... Украина.ру, 28.10.2025
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о сигналах мировых лидеров к повышению ставок в конфликте, а также о логике глобальной игры президента США Дональда Трампа и о феномене дипломатии президента России Владимира Путина:00:26 - Денонсация договора с США об утилизации плутония;05:42 - Встреча Си Цзиньпина и Трампа;10:16 - Влияние санкций США на нефтяную отрасль России;15:56 - Цели глобального противостояния;19:39 - Логика игры Трампа;29:12 - Почему местом встречи Путина и Трампа может быть только Будапешт?36:46 - Полезное время до окончания боевых действий.
Чёрный пояс по дипломатии против стратегии быстрых сделок: Казаков об отношениях Путина с Трампом

14:16 28.10.2025 (обновлено: 14:48 28.10.2025)
 
Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о сигналах мировых лидеров к повышению ставок в конфликте, а также о логике глобальной игры президента США Дональда Трампа и о феномене дипломатии президента России Владимира Путина:
00:26 - Денонсация договора с США об утилизации плутония;
05:42 - Встреча Си Цзиньпина и Трампа;
10:16 - Влияние санкций США на нефтяную отрасль России;
15:56 - Цели глобального противостояния;
19:39 - Логика игры Трампа;
29:12 - Почему местом встречи Путина и Трампа может быть только Будапешт?
36:46 - Полезное время до окончания боевых действий.
СШАБудапештРоссияДональд ТрампВладимир ПутинАлександр КазаковЕСВидео
 
