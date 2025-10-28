https://ukraina.ru/20251028/chrnyy-poyas-po-diplomatii-protiv-strategii-bystrykh-sdelok-kazakov-ob-otnosheniyakh-putina-s-trampom-1070794529.html

Чёрный пояс по дипломатии против стратегии быстрых сделок: Казаков об отношениях Путина с Трампом

Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о сигналах мировых лидеров... Украина.ру, 28.10.2025

Сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков в студии Украина.ру рассказал о сигналах мировых лидеров к повышению ставок в конфликте, а также о логике глобальной игры президента США Дональда Трампа и о феномене дипломатии президента России Владимира Путина:00:26 - Денонсация договора с США об утилизации плутония;05:42 - Встреча Си Цзиньпина и Трампа;10:16 - Влияние санкций США на нефтяную отрасль России;15:56 - Цели глобального противостояния;19:39 - Логика игры Трампа;29:12 - Почему местом встречи Путина и Трампа может быть только Будапешт?36:46 - Полезное время до окончания боевых действий.

