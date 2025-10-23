https://ukraina.ru/20251023/nad-zelenskim-visit-damoklov-mech-za-sdelannoe-elena-markosyan-pro-bessilie-kievskogo-rezhima-1070493538.html

"Над Зеленским висит дамоклов меч за сделанное": Елена Маркосян про бессилие киевского режима

Военный конфликт на Украине будет продолжаться независимо от желания Зеленского из-за оккупации российских территорий и ответственности за уже принятые решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян

Эксперт объяснила, почему Зеленский не может изменить курс: "Но этого он сделать не может. Над ним дамоклов меч ответственности за уже сделанное".Маркосян отметила, что ситуацию внутри Украины характеризует комплекс острых проблем. "Запуганное население, утратившая берега часть воинства и бурлящий и жаждущий власти и новых выборов политикум — это одно", — констатировала обозреватель."Я не знаю, как долго Зеленский сможет выдержать эту растяжку, но, думаю, до Нового года доживет, хотя и это будет стоить ему невероятных усилий", — заключила эксперт.Полный текст материала Анны Черкасовой Елена "Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом" на сайте Украина.ру.Поменяет ли Трамп свое решение по "Томагавкам" и в каком настроении Зеленский возвращался из Вашингтона — в материале Дениса Рудомётова "Владимир Брутер: Трамп не контролирует Украину, но при этом не хочет выходить из мирного процесса" на сайте Украина.ру.

