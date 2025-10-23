"Над Зеленским висит дамоклов меч за сделанное": Елена Маркосян про бессилие киевского режима
Военный конфликт на Украине будет продолжаться независимо от желания Зеленского из-за оккупации российских территорий и ответственности за уже принятые решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
"Поэтому, при всём желании остановить военные действия, даже если у него (Владимира Зеленского. — Ред.) таковое появится, пока российские территории оккупированы, военные действия будут продолжаться", — заявила Маркосян.
Эксперт объяснила, почему Зеленский не может изменить курс: "Но этого он сделать не может. Над ним дамоклов меч ответственности за уже сделанное".
Маркосян отметила, что ситуацию внутри Украины характеризует комплекс острых проблем. "Запуганное население, утратившая берега часть воинства и бурлящий и жаждущий власти и новых выборов политикум — это одно", — констатировала обозреватель.
"Я не знаю, как долго Зеленский сможет выдержать эту растяжку, но, думаю, до Нового года доживет, хотя и это будет стоить ему невероятных усилий", — заключила эксперт.
