https://ukraina.ru/20251023/dozhd-i-tuman-slepyat-drony-alekhin-o-skrytom-prodvizhenii-rossiyskoy-pekhoty-v-kupyanske-1070508002.html

"Дождь и туман слепят дроны": Алехин о скрытом продвижении российской пехоты в Купянске

"Дождь и туман слепят дроны": Алехин о скрытом продвижении российской пехоты в Купянске - 23.10.2025 Украина.ру

"Дождь и туман слепят дроны": Алехин о скрытом продвижении российской пехоты в Купянске

Российские штурмовые группы эффективно и скрытно продвигаются в городских кварталах Купянска, используя для маскировки сложные погодные условия и дымовые завесы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-10-23T04:30

2025-10-23T04:30

2025-10-23T04:30

новости

купянск

оскол

россия

геннадий алехин

украина.ру

вооруженные силы украины

военный эксперт

сво

дзен новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069681673_0:177:3033:1883_1920x0_80_0_0_a29d2799d7c84df1f24d3c2163ef10a5.jpg

Штурмовые группы российской армии активно и скрытно продвигаются в городских кварталах Купянска. "В ходе боестолкновений штурмовики используют комбинированную маскировку: непогоду (дожди, туман), а также дымовые завесы", — отметил Алехин. Эксперт пояснил, что в ночное время этот метод особенно эффективен, поскольку тепловизоры ВСУ не способны различить выхлопы бронетехники или теплоизлучение бойцов.По словам Алехина, погода с пониженной видимостью в большей степени помогает маскировке российской бронетехники, которая поддерживает плотным огнем действия штурмовиков. Для дальнейшего продвижения и маскировки важное значение имеют пожухлая листва и участки болотистой местности у реки Оскол, добавил собеседник издания."К исходу минувших суток армейские подразделения группировки войск "Запад" уверенно контролируют северную часть Купянска с высотной застройкой, проламывая очаговые оборонительные линии противника уже в центральной части города", — констатировал Геннадий Алехин.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ контролируют север Купянска и бьют умными бомбами по логистике в Лозовой" на сайте Украина.ру.О своем первом штурме, ранении и почему сейчас занимается РЭБом российский боец рассказал в интервью "Позывной "Телек": Я говорю, мужики, РЭБ - не панацея от дронов, а шанс на выживание" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251022/1070494986.html

купянск

оскол

россия

харьковская область

харьковскийфронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, купянск, оскол, россия, геннадий алехин, украина.ру, вооруженные силы украины, военный эксперт, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, спецоперация, война на украине, бпла, дроны, харьковская область, харьковскийфронт