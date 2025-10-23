"Дождь и туман слепят дроны": Алехин о скрытом продвижении российской пехоты в Купянске
Российские штурмовые группы эффективно и скрытно продвигаются в городских кварталах Купянска, используя для маскировки сложные погодные условия и дымовые завесы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Штурмовые группы российской армии активно и скрытно продвигаются в городских кварталах Купянска. "В ходе боестолкновений штурмовики используют комбинированную маскировку: непогоду (дожди, туман), а также дымовые завесы", — отметил Алехин.
Эксперт пояснил, что в ночное время этот метод особенно эффективен, поскольку тепловизоры ВСУ не способны различить выхлопы бронетехники или теплоизлучение бойцов.
По словам Алехина, погода с пониженной видимостью в большей степени помогает маскировке российской бронетехники, которая поддерживает плотным огнем действия штурмовиков.
Для дальнейшего продвижения и маскировки важное значение имеют пожухлая листва и участки болотистой местности у реки Оскол, добавил собеседник издания.
"К исходу минувших суток армейские подразделения группировки войск "Запад" уверенно контролируют северную часть Купянска с высотной застройкой, проламывая очаговые оборонительные линии противника уже в центральной части города", — констатировал Геннадий Алехин.
