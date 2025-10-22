https://ukraina.ru/20251022/ischenko-esli-ostanetsya-kakoy-to-kusok-ot-ukrainy-to-zhivuschie-tam-ukraintsy-budut-bolny-revanshem-1070442884.html

Ищенко: Если останется какой-то кусок от Украины, то живущие там украинцы будут больны реваншем

Идеи реванша среди украинской диаспоры в Европе не смогут реализоваться в ближайшей перспективе, так как для этого необходимо контролировать украинское государство. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

По мнению политолога, украинская диаспора в Европе не сможет существенно влиять на политику принимающих стран. "Украинцы, которые будут находиться в Германии, они не будут иметь существенное влияние на германскую политику или на шведскую. Им надо будет получить украинское государство в руки. Если украинское государство будет все в составе России, то они будут хотеть чего угодно", — заявил Ищенко.Он подчеркнул, что даже при сохранении части украинской государственности немедленная новая война невозможна. "Вот если у них в руках останется вот этот кусок украинского государства, то тогда они могут проводить прозападную политику, потому что что бы ни думали наши интернет-крикуны, какую политику проводить решает руководство собственного государства. И никто не будет начинать вторую войну с Украины через три недели после окончания первой. Даже если они тут же развернутся и пойдут в Европейский Союз. Или даже если начнут переговоры с НАТО о вступлении", — пояснил эксперт.При этом Ищенко отметил, что у местного населения сохранятся реваншистские настроения. "И если останется какой-то кусок Украины, то живущие там украинцы будут больны реваншем. И будут его готовить, вооружаться вместе с европейцами. Начнут они войну с Россией, или через некоторое время наступит облегчение у них, я не знаю", — подытожил собеседник издания.Полный текст материал "Ростислав Ищенко: Мир подошел к глобальному коллапсу, потому что общество перестало бояться ядерной войны" на сайте Украина.ру.О том, почему Украина вступает в процесс осознания своей ненужности — в интервью Елены Маркосян: Встреча с Трампом показала — Зеленский "на растяжке", до 2026 года доживет с трудом на сайте Украина.ру.

