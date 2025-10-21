https://ukraina.ru/20251021/volonter-aleksandr-varyag-matyushin-o-poslednikh-sobytiyakh-na-frontakh-svo-21-oktyabrya-1070415261.html
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
2025-10-21T10:33
По его словам, на Покровском направлении российские подразделения ведут бои в многоэтажной застройке самого города. Кроме того, уточнил эксперт, на этом участке фронта ВС РФ продвигаются и в ряде других населенных пунктов.О других событиях с фронтов СВО к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 21 октября.
21.10.2025
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.