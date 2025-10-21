Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 октября - 21.10.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 октября
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 октября - 21.10.2025 Украина.ру
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 октября
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
2025-10-21T10:33
2025-10-21T11:01
видео
александр "варяг" матюшин
вс рф
вооруженные силы украины
наступление вс рф
наступление россии
фронт
украинский фронт
По его словам, на Покровском направлении российские подразделения ведут бои в многоэтажной застройке самого города. Кроме того, уточнил эксперт, на этом участке фронта ВС РФ продвигаются и в ряде других населенных пунктов.О других событиях с фронтов СВО к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 21 октября.
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 21 октября

10:33 21.10.2025 (обновлено: 11:01 21.10.2025)
 
Волонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
По его словам, на Покровском направлении российские подразделения ведут бои в многоэтажной застройке самого города. Кроме того, уточнил эксперт, на этом участке фронта ВС РФ продвигаются и в ряде других населенных пунктов.
Вчера, 10:42
Вчера, 10:42
Волонтер Александр "Варяг" Матюшин о последних событиях на фронтах СВО. 20 октябряВолонтер и ополченец первой волны Александр "Варяг" Матюшин в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру рассказал о последних происходящих на фронте событиях.
О других событиях с фронтов СВО к сегодняшнему утру — в публикации Главное за ночь 21 октября.
