Ликвидировано более семи тысяч боевиков: Алехин о катастрофических потерях среди наемников на Украине - 20.10.2025
Ликвидировано более семи тысяч боевиков: Алехин о катастрофических потерях среди наемников на Украине
Ликвидировано более семи тысяч боевиков: Алехин о катастрофических потерях среди наемников на Украине - 20.10.2025 Украина.ру
Ликвидировано более семи тысяч боевиков: Алехин о катастрофических потерях среди наемников на Украине
Потери иностранных наемников в рядах ВСУ достигли катастрофических масштабов, а выжившие сталкиваются с плохой координацией со стороны командования и высокой интенсивностью боев, несравнимой с другими горячими точками. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2025-10-20T05:40
2025-10-20T05:40
"Наемников, которых в ходе СВО погибло, по разным оценкам, более семи тысяч человек, в свое оправдание приводили факты, что ВСУ плохо координируют их действия, из-за чего шанс выжить в боях всегда невелик", — констатировал Геннадий Алехин.По словам эксперта, боевики признают, что столкнулись с войной совершенно иного уровня. "Вспоминали, что интенсивность конфликта несопоставима с привычными боевыми действиями в Афганистане, Африке или на Ближнем Востоке. Наемников из числа иностранного легиона в составе ВСУ осталось не так много", — отметил полковник.При этом эксперт провел разграничение между разными категориями наемников. "В числе иностранцев в составе украинской армии есть и профессиональные военные из стран НАТО. Как правило, они входят в отдельные подразделения, со своими командирами, с жесткой дисциплиной", — пояснил военный обозреватель.Однако, как констатировал Алехин, текущая ситуация с пополнением ВСУ кардинально отличается. "Но в последнее время отмечено прибытие на фронт слабообученных бойцов, преимущественно из стран Латинской Америки и ближнего зарубежья", - указал он."Они, как правило, оформлялись как охранники при помощи компаний, которые, в свою очередь, подконтрольны бывшим военным или неким картелям", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Российский "крот" в СБУ и план замены украинцев на африканцев. Эксперты и политики о ситуации на Украине" на сайте Украина.ру.
Ликвидировано более семи тысяч боевиков: Алехин о катастрофических потерях среди наемников на Украине

05:40 20.10.2025
 
Потери иностранных наемников в рядах ВСУ достигли катастрофических масштабов, а выжившие сталкиваются с плохой координацией со стороны командования и высокой интенсивностью боев, несравнимой с другими горячими точками. Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
"Наемников, которых в ходе СВО погибло, по разным оценкам, более семи тысяч человек, в свое оправдание приводили факты, что ВСУ плохо координируют их действия, из-за чего шанс выжить в боях всегда невелик", — констатировал Геннадий Алехин.
По словам эксперта, боевики признают, что столкнулись с войной совершенно иного уровня. "Вспоминали, что интенсивность конфликта несопоставима с привычными боевыми действиями в Афганистане, Африке или на Ближнем Востоке. Наемников из числа иностранного легиона в составе ВСУ осталось не так много", — отметил полковник.
При этом эксперт провел разграничение между разными категориями наемников. "В числе иностранцев в составе украинской армии есть и профессиональные военные из стран НАТО. Как правило, они входят в отдельные подразделения, со своими командирами, с жесткой дисциплиной", — пояснил военный обозреватель.
Однако, как констатировал Алехин, текущая ситуация с пополнением ВСУ кардинально отличается. "Но в последнее время отмечено прибытие на фронт слабообученных бойцов, преимущественно из стран Латинской Америки и ближнего зарубежья", - указал он.
"Они, как правило, оформлялись как охранники при помощи компаний, которые, в свою очередь, подконтрольны бывшим военным или неким картелям", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Для ВСУ ищут наемников в Перу, чтобы остановить армию России под Харьковом" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Российский "крот" в СБУ и план замены украинцев на африканцев. Эксперты и политики о ситуации на Украине" на сайте Украина.ру.
