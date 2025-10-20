Что поменял звонок Путина и покушались ли на Джей Ди Вэнса в Калифорнии — Шишкин - 20.10.2025 Украина.ру
Что поменял звонок Путина и покушались ли на Джей Ди Вэнса в Калифорнии — Шишкин
Что поменял звонок Путина и покушались ли на Джей Ди Вэнса в Калифорнии — Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал визит Зеленского в Белый дом после телефонного разговора Путина с Трампом, а также проанализировал риски срыва саммита в Будапеште и вероятность покушения на вице-президента США Джей Ди Вэнса: 00:24 - Обстрел кортежа Джей Ди Вэнса; 02:17 - Разговор Путина с Трампом и визит Зеленского в США; 12:41 - Угрозы срыва саммита в Будапеште; 17:21 - Арктическая угроза и германо-норвежский проект; 21:17 - Ограбление Лувра в Париже. ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishk Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru
Что поменял звонок Путина и покушались ли на Джей Ди Вэнса в Калифорнии — Шишкин

18:04 20.10.2025
 
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал визит Зеленского в Белый дом после телефонного разговора Путина с Трампом, а также проанализировал риски срыва саммита в Будапеште и вероятность покушения на вице-президента США Джей Ди Вэнса:
00:24 - Обстрел кортежа Джей Ди Вэнса;
02:17 - Разговор Путина с Трампом и визит Зеленского в США;
12:41 - Угрозы срыва саммита в Будапеште;
17:21 - Арктическая угроза и германо-норвежский проект;
21:17 - Ограбление Лувра в Париже.
