https://ukraina.ru/20251020/chto-pomenyal-zvonok-putina-i-pokushalis-li-na-dzhey-di-vensa-v-kalifornii--shishkin-1070385011.html

Что поменял звонок Путина и покушались ли на Джей Ди Вэнса в Калифорнии — Шишкин

Что поменял звонок Путина и покушались ли на Джей Ди Вэнса в Калифорнии — Шишкин - 20.10.2025 Украина.ру

Что поменял звонок Путина и покушались ли на Джей Ди Вэнса в Калифорнии — Шишкин

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал визит Зеленского в Белый дом после телефонного разговора Путина с Трампом, а также... Украина.ру, 20.10.2025

2025-10-20T18:04

2025-10-20T18:04

2025-10-20T18:04

будапешт

сша

париж

владимир путин

джей ди вэнс

игорь шишкин

снг

украина.ру

ес

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/14/1070384495_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13eb1475a7d4ac52dd7bd7f9e22dd360.jpg

Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал визит Зеленского в Белый дом после телефонного разговора Путина с Трампом, а также проанализировал риски срыва саммита в Будапеште и вероятность покушения на вице-президента США Джей Ди Вэнса: 00:24 - Обстрел кортежа Джей Ди Вэнса; 02:17 - Разговор Путина с Трампом и визит Зеленского в США; 12:41 - Угрозы срыва саммита в Будапеште; 17:21 - Арктическая угроза и германо-норвежский проект; 21:17 - Ограбление Лувра в Париже. ТГ-канал Игоря Шишкина - https://t.me/isshishk Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

будапешт

сша

париж

франция

венгрия

германия

норвегия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

будапешт, сша, париж, владимир путин, джей ди вэнс, игорь шишкин, снг, украина.ру, ес, видео, международные отношения, международная политика, "томагавк", сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, путин новости, трамп и путин, встреча путина и трампа, результаты переговоров путина и трампа, франция, венгрия, виктор орбан, война, война на украине, германия, норвегия, видео