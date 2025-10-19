https://ukraina.ru/20251019/ekhali-cherez-granitsu-s-otorvannym-kolesom-sootechestvenniki-iz-germanii-o-tom-pochemu-oni-vybrali-1070328353.html
"Ехали через границу с оторванным колесом": соотечественники из Германии о том, почему они выбрали Россию
"Ехали через границу с оторванным колесом": соотечественники из Германии о том, почему они выбрали Россию - 19.10.2025 Украина.ру
"Ехали через границу с оторванным колесом": соотечественники из Германии о том, почему они выбрали Россию
Наталия и Сергей Крафт долгое время жили в Германии, а потом переехали в Россию. Теперь они жители Санкт-Петербурга и счастливые обладатели российских... Украина.ру, 19.10.2025
2025-10-19T14:54
2025-10-19T14:54
2025-10-19T14:54
новости
россия
германия
украина
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070328233_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_647ffe305ee7f3d8d741c40526a5c12f.jpg
Наталия и Сергей Крафт долгое время жили в Германии, а потом переехали в Россию. Теперь они жители Санкт-Петербурга и счастливые обладатели российских паспортов. Герои этого выпуска проекта мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" рассказали, как в Германии насаждают ЛГБТ*-повестку и в чём проблемы у немецких образования и медицины. Также Наталия и Сергей объяснили, какие бюрократические проблемы встречают людей, желающих связать свою жизнь с Россией, и к чему нужно быть готовыми тем, кто хочет переехать. 00:24 – Переезд с Украины в Германию и жизнь на новом месте; 10:42 – Немецкая медицина; 13:40 – Качество и особенности образования в Германии; 19:42 – Как немецкие СМИ освещают жизнь в России; 22:10 – Русофобия на Западе; 28:40 – Почему решили переехать в Россию; 30:04 – Программы для соотечественников; 34:27 – Проблемы российской бюрократии; *В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
германия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/13/1070328233_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8962f5eca1081f0c12efb89d83305b44.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, германия, украина, украина.ру, видео, видео
Новости, Россия, Германия, Украина, Украина.ру, Видео
Наталия и Сергей Крафт долгое время жили в Германии, а потом переехали в Россию. Теперь они жители Санкт-Петербурга и счастливые обладатели российских паспортов.
Герои этого выпуска проекта мультимедийного издания Украина.ру "Хочу жить в России" рассказали, как в Германии насаждают ЛГБТ*-повестку и в чём проблемы у немецких образования и медицины. Также Наталия и Сергей объяснили, какие бюрократические проблемы встречают людей, желающих связать свою жизнь с Россией, и к чему нужно быть готовыми тем, кто хочет переехать.
00:24 – Переезд с Украины в Германию и жизнь на новом месте;
10:42 – Немецкая медицина;
13:40 – Качество и особенности образования в Германии;
19:42 – Как немецкие СМИ освещают жизнь в России;
22:10 – Русофобия на Западе;
28:40 – Почему решили переехать в Россию;
30:04 – Программы для соотечественников;
34:27 – Проблемы российской бюрократии;
*В интервью упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру