Ядерный взрыв в космосе: Орлов назвал радикальный способ борьбы с передачей разведданных Украине

Пресечь передачу разведданных США Украине можно радикальным способом — с помощью воздушно-космического ядерного взрыва, способный вывести из строя орбитальные спутники. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Центра военно-политической журналистики, председатель Межрегиональной общественной организации "Вече" Владимир Орлов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101865/39/1018653970_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2e0f4db73070fc933b78361a954a6ca2.jpg

Отвечая на вопрос о способах пресечения передачи Киеву американских разведданных, военный эксперт выделил несколько вариантов. "Один из них радикальный. Это воздушно-космический ядерный взрыв, который сжигает все спутники за счет своего электромагнитного излучения", — пояснил он.Орлов отметил, что на нынешнем этапе российское руководство вряд ли сочтет такой метод приемлемым. "Хотя возможно на этапе резкого обострения конфликта дойдет и до этого", — предположил собеседник издания.Вторым вариантом эксперт назвал "нанесение ударов по исполнителям американской воли" на территории Украины. "Конечно, можно сидеть на базе в Рамштайне за компьютерами и отдавать приказы, но их надо отдавать кому-то. Когда этих "кому-то" не станет, возникнет вакуум, который нашим западным визави некем будет заполнять", — подытожил Владимир Орлов.Полный текст интервью "Владимир Орлов: Украина может получить "Томагавки" весной, но есть способ сделать их запуски невозможными" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне специальной военной операции — Полковник Геннадий Алехин: ВСУ теряют позиции на берегу Оскола и бросают в бой "нестандартные резервы".

