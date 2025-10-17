ПВО за ночь сбила больше 60 украинских дронов над Россией - 17.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251017/pvo-za-noch-sbila-bolshe-60-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1070234498.html
ПВО за ночь сбила больше 60 украинских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила больше 60 украинских дронов над Россией - 17.10.2025 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше 60 украинских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны, передает 17 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-17T07:50
2025-10-17T08:23
новости
россия
ростовская область
крым
минобороны
вкс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Из них 32 БПЛА сбили над территорией Крыма, 13 над Ростовской областью, шесть - над акваторией Черного моря, пять над Брянской, по два над Тульской областью и Московским регионом и один – над территорией Курской области.Глава Крыма Сергей Аксенов позже проинформировал, что в результате атаки БПЛА повреждения получило несколько электроподстанций. Сейчас идут восстановительные работы.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале указал, что пять беспилотников обнаружили и сбили в трёх районах региона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны перехватили в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах. Слюсарь отметил, что пострадавших нет. В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье.Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале также писал о работе системы ПВО. По его словам, отражалась ракетная атака.Об ударах российских военных по Украине — в материале ВКС РФ бьют управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области на сайте Украина.ру.
россия
ростовская область
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, ростовская область, крым, минобороны, вкс
Новости, Россия, Ростовская область, Крым, Минобороны, ВКС

ПВО за ночь сбила больше 60 украинских дронов над Россией

07:50 17.10.2025 (обновлено: 08:23 17.10.2025)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны, передает 17 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 32 БПЛА сбили над территорией Крыма, 13 над Ростовской областью, шесть - над акваторией Черного моря, пять над Брянской, по два над Тульской областью и Московским регионом и один – над территорией Курской области.
Глава Крыма Сергей Аксенов позже проинформировал, что в результате атаки БПЛА повреждения получило несколько электроподстанций. Сейчас идут восстановительные работы.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале указал, что пять беспилотников обнаружили и сбили в трёх районах региона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны перехватили в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах. Слюсарь отметил, что пострадавших нет. В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье.
Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале также писал о работе системы ПВО. По его словам, отражалась ракетная атака.
Об ударах российских военных по Украине — в материале ВКС РФ бьют управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияРостовская областьКрымМинобороныВКС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:30Главное за ночь 17 октября
08:19"Ждите связного": партизанский боевик, снятый киевлянами и грузинами
08:15Трамп накормит Зеленского и улетит во Флориду
07:50ПВО за ночь сбила больше 60 украинских дронов над Россией
07:20ВКС РФ бьют управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области
06:50Эксклюзивный случай. Олег Неменский о конфликте "азовцев"* и бандеровцев в Тернополе
06:35"Чёрная зима" приведёт к бунту. Эксперты и политики о ситуации на Украине
06:25Женщины против ТЦК, "патриоты" против бандитов, людоловы против монахов. Что происходит в Тернополе
06:15Cпецоперация на минувшей неделе. Шаг за шагом армия РФ движется вперед, но это еще не разгром ВСУ
06:05Американская парадигма: Россия раскроет американцам одну из главных тайн в истории США и всего XX века
06:00Будет стоять на коленях и вымаливать "Томагавки": Вайнер о предстоящей встрече Трампа и Зеленского
05:55От защитников к захватчикам: в Тернополе нацбатальоны пытали и грабили раненных всушников
05:50Трамп дружит с "сильными парнями": политолог Каргин о реальных планах США по Украине
05:45Труханов сдаваться не собирается. Бывший мэр Одессы в борьбе с режимом Зеленского
05:40Политолог Каргин: "Каллас ведет себя как наследница нацистов, которым плевать на европейское население"
05:30Орлов о крылатых ракетах США: "Томагавк" создавали для ядерной атаки со стороны Северного полюса
05:20Политолог Каргин: "Мир на Ближнем Востоке исторически никогда не был долгим"
05:10Эксперт: Если на Украине некому будет запускать "Томагавки", то мы сможем сэкономить на системах ПВО
05:00Война или нефтяная сделка? Грег Вайнер о реальных планах Трампа по Венесуэле
04:50Орлов: При Трампе Украина получила разрешение наносить удары по всей территории России
Лента новостейМолния