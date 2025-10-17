https://ukraina.ru/20251017/pvo-za-noch-sbila-bolshe-60-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1070234498.html

ПВО за ночь сбила больше 60 украинских дронов над Россией

ПВО за ночь сбила больше 60 украинских дронов над Россией - 17.10.2025 Украина.ру

ПВО за ночь сбила больше 60 украинских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны, передает 17 октября телеграм-канал Украина.ру

2025-10-17T07:50

2025-10-17T07:50

2025-10-17T08:23

новости

россия

ростовская область

крым

минобороны

вкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

Из них 32 БПЛА сбили над территорией Крыма, 13 над Ростовской областью, шесть - над акваторией Черного моря, пять над Брянской, по два над Тульской областью и Московским регионом и один – над территорией Курской области.Глава Крыма Сергей Аксенов позже проинформировал, что в результате атаки БПЛА повреждения получило несколько электроподстанций. Сейчас идут восстановительные работы.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале указал, что пять беспилотников обнаружили и сбили в трёх районах региона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны перехватили в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах. Слюсарь отметил, что пострадавших нет. В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье.Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале также писал о работе системы ПВО. По его словам, отражалась ракетная атака.Об ударах российских военных по Украине — в материале ВКС РФ бьют управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области на сайте Украина.ру.

россия

ростовская область

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ростовская область, крым, минобороны, вкс