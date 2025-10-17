https://ukraina.ru/20251017/pvo-za-noch-sbila-bolshe-60-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1070234498.html
ПВО за ночь сбила больше 60 украинских дронов над Россией
ПВО за ночь сбила больше 60 украинских дронов над Россией - 17.10.2025 Украина.ру
ПВО за ночь сбила больше 60 украинских дронов над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны, передает 17 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 32 БПЛА сбили над территорией Крыма, 13 над Ростовской областью, шесть - над акваторией Черного моря, пять над Брянской, по два над Тульской областью и Московским регионом и один – над территорией Курской области.Глава Крыма Сергей Аксенов позже проинформировал, что в результате атаки БПЛА повреждения получило несколько электроподстанций. Сейчас идут восстановительные работы.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале указал, что пять беспилотников обнаружили и сбили в трёх районах региона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны перехватили в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах. Слюсарь отметил, что пострадавших нет. В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье.Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале также писал о работе системы ПВО. По его словам, отражалась ракетная атака.Об ударах российских военных по Украине — в материале ВКС РФ бьют управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области на сайте Украина.ру.
07:50 17.10.2025 (обновлено: 08:23 17.10.2025)
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили и перехватили 61 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны, передает 17 октября телеграм-канал Украина.ру
Из них 32 БПЛА сбили над территорией Крыма, 13 над Ростовской областью, шесть - над акваторией Черного моря, пять над Брянской, по два над Тульской областью и Московским регионом и один – над территорией Курской области.
Глава Крыма Сергей Аксенов позже проинформировал, что в результате атаки БПЛА повреждения получило несколько электроподстанций. Сейчас идут восстановительные работы.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале указал, что пять беспилотников обнаружили и сбили в трёх районах региона. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дроны перехватили в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах. Слюсарь отметил, что пострадавших нет. В хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье.
Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем телеграм-канале также писал о работе системы ПВО. По его словам, отражалась ракетная атака.
Об ударах российских военных по Украине — в материале ВКС РФ бьют управляемыми авиабомбами по целям в Сумской области на сайте Украина.ру.