https://ukraina.ru/20251015/posledniy-gvozd-v-kryshku-groba-pvo-ukrainy-pavliv-o-katastroficheskoy-nekhvatke-raket-dlya-patriot-1070086574.html

Последний гвоздь в крышку гроба ПВО Украины: Павлив о катастрофической нехватке ракет для Patriot

Последний гвоздь в крышку гроба ПВО Украины: Павлив о катастрофической нехватке ракет для Patriot - 15.10.2025 Украина.ру

Последний гвоздь в крышку гроба ПВО Украины: Павлив о катастрофической нехватке ракет для Patriot

Украина столкнулась с проблемой нехватки средств ПВО, которая сохранится до конца войны. Эффективность комплексов Patriot радикально упала, а ракет для них и других систем катастрофически не хватает. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-10-15T04:30

2025-10-15T04:30

2025-10-15T04:30

новости

украина

россия

михаил павлив

украина.ру

вооруженные силы украины

f-16

зрк patriot

пво

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/04/1034060415_0:355:1280:1075_1920x0_80_0_0_ada59e7e26a17c93bba5ed7e201827ff.jpg

Павлив обращает внимание на резкое снижение эффективности украинской ПВО. "На днях об этом заявил даже бывший заместитель начальника штаба ВСУ (генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. – Ред.), отметив, что эффективность комплексов Patriot радикально упала", – указывает эксперт.Он подчеркивает, что комплексы остаются ключевым элементом обороны, однако ситуация с боеприпасами критическая. "При этом основная нагрузка по-прежнему ложится на комплексы NASAMS и F-16, но ракет для них катастрофически не хватает", – констатирует аналитик."Тех самых AIM, о дефиците которых я говорил ещё летом, практически нет. Не хватает и ракет для Patriot", – заявляет Павлив. По его словам, новых комплексов Patriot взять попросту негде, ракет нет ни на складах, ни в резерве."По большому счёту, этот вопрос уже не будет решён до самого конца конфликта", – резюмирует эксперт. Он убежден, что Украина до завершения боевых действий будет испытывать острейший дефицит средств ПВО.Полный текст статьи Михаила Павлива "На кризис фронта Украины теперь накладывается и кризис разрушающегося тыла" на сайте Украина.ру.Про поставки американского оружия украинским неонацистам – в статье Владимира Скачко "Tomahawk – это отсрочка и проверка России на прочность. Как Трамп строит свою империю" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251014/vashington-poluchil-ot-pekina-pod-dykh-chem-tarifnaya-voyna-nachataya-trampom-protiv-kitaya-obernulas-dlya-1070041800.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, михаил павлив, украина.ру, вооруженные силы украины, f-16, зрк patriot, пво, сво, дзен новости сво, новости сво, война на украине, главные новости, ракеты