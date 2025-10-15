Последний гвоздь в крышку гроба ПВО Украины: Павлив о катастрофической нехватке ракет для Patriot
Украина столкнулась с проблемой нехватки средств ПВО, которая сохранится до конца войны. Эффективность комплексов Patriot радикально упала, а ракет для них и других систем катастрофически не хватает. Об этом пишет в своей статье политический эксперт, автор издания Украина.ру Михаил Павлив
Павлив обращает внимание на резкое снижение эффективности украинской ПВО. "На днях об этом заявил даже бывший заместитель начальника штаба ВСУ (генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. – Ред.), отметив, что эффективность комплексов Patriot радикально упала", – указывает эксперт.
Он подчеркивает, что комплексы остаются ключевым элементом обороны, однако ситуация с боеприпасами критическая. "При этом основная нагрузка по-прежнему ложится на комплексы NASAMS и F-16, но ракет для них катастрофически не хватает", – констатирует аналитик.
"Тех самых AIM, о дефиците которых я говорил ещё летом, практически нет. Не хватает и ракет для Patriot", – заявляет Павлив. По его словам, новых комплексов Patriot взять попросту негде, ракет нет ни на складах, ни в резерве.
"По большому счёту, этот вопрос уже не будет решён до самого конца конфликта", – резюмирует эксперт. Он убежден, что Украина до завершения боевых действий будет испытывать острейший дефицит средств ПВО.
