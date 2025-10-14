https://ukraina.ru/20251014/pavel-leonov--o-yadernykh-ambitsiyakh-shvetsii-kakoy-vo-vsem-etom-smysl-1070040424.html

Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"

Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?" - 14.10.2025 Украина.ру

Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"

Дебаты о создании собственного ядерного оружия в Швеции упирается в вопрос целесообразности и колоссальную стоимость подобных программ, особенно на фоне изменившейся роли атомного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов

2025-10-14T04:30

2025-10-14T04:30

2025-10-14T04:30

новости

швеция

стокгольм (город)

украина

украина.ру

оружие

ядерное оружие

ядерный

главные новости

холодная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061429323_0:11:1440:821_1920x0_80_0_0_1d86aed861fca082535dfe3f7cec510c.jpg

Отвечая на вопрос о вероятности пополнения ядерного клуба за счет Швеции, Леонов напомнил, что эта страна имела все шансы обзавестись бомбой еще десятилетия назад. "Швеция могла вступить в ядерный клуб еще в конце 40-х – начале 50-х годов. Они планировали, что у них будет своя ядерная программа производства оружейного плутония и всех необходимых составляющих", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что даже в период Холодной войны, когда лояльность могла быть вознаграждена помощью, Стокгольм не пошел на этот шаг из-за стоимости. "Но выяснилось, что это очень дорого даже во времена Холодной войны, когда можно было проявить лояльность, чтобы тебе бы помогли", — заявил Леонов. По его мнению, ключевым остается вопрос целесообразности: "Но главный вопрос, какой во всем этом смысл?"Эксперт пояснил, что если раньше ядерное оружие было ультимативным средством сдерживания, то сейчас оно стало инструментом отстаивания суверенитета. "Сейчас ситуация складывается так, что ядерное оружие — это средство отстаивания суверенитета и вполне возможно, что какие-то шаги будут предприняты. Но это теория, а на практике самый главный вопрос — откуда они возьмут деньги на эту ядерную программу?" — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250911/shvetsiya-vydelila-20-y-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-1068533865.html

швеция

стокгольм (город)

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, швеция, стокгольм (город), украина, украина.ру, оружие, ядерное оружие, ядерный, главные новости, холодная война, эксперты, военный эксперт, война, конфликт