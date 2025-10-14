Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?" - 14.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251014/pavel-leonov--o-yadernykh-ambitsiyakh-shvetsii-kakoy-vo-vsem-etom-smysl-1070040424.html
Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"
Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?" - 14.10.2025 Украина.ру
Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"
Дебаты о создании собственного ядерного оружия в Швеции упирается в вопрос целесообразности и колоссальную стоимость подобных программ, особенно на фоне изменившейся роли атомного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
2025-10-14T04:30
2025-10-14T04:30
новости
швеция
стокгольм (город)
украина
украина.ру
оружие
ядерное оружие
ядерный
главные новости
холодная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061429323_0:11:1440:821_1920x0_80_0_0_1d86aed861fca082535dfe3f7cec510c.jpg
Отвечая на вопрос о вероятности пополнения ядерного клуба за счет Швеции, Леонов напомнил, что эта страна имела все шансы обзавестись бомбой еще десятилетия назад. "Швеция могла вступить в ядерный клуб еще в конце 40-х – начале 50-х годов. Они планировали, что у них будет своя ядерная программа производства оружейного плутония и всех необходимых составляющих", — отметил эксперт.Он подчеркнул, что даже в период Холодной войны, когда лояльность могла быть вознаграждена помощью, Стокгольм не пошел на этот шаг из-за стоимости. "Но выяснилось, что это очень дорого даже во времена Холодной войны, когда можно было проявить лояльность, чтобы тебе бы помогли", — заявил Леонов. По его мнению, ключевым остается вопрос целесообразности: "Но главный вопрос, какой во всем этом смысл?"Эксперт пояснил, что если раньше ядерное оружие было ультимативным средством сдерживания, то сейчас оно стало инструментом отстаивания суверенитета. "Сейчас ситуация складывается так, что ядерное оружие — это средство отстаивания суверенитета и вполне возможно, что какие-то шаги будут предприняты. Но это теория, а на практике самый главный вопрос — откуда они возьмут деньги на эту ядерную программу?" — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250911/shvetsiya-vydelila-20-y-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-1068533865.html
швеция
стокгольм (город)
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061429323_83:0:1363:960_1920x0_80_0_0_123df6cd6726aa40f587143bb8882a35.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, швеция, стокгольм (город), украина, украина.ру, оружие, ядерное оружие, ядерный, главные новости, холодная война, эксперты, военный эксперт, война, конфликт
Новости, Швеция, Стокгольм (город), Украина, Украина.ру, оружие, Ядерное оружие, ядерный, Главные новости, холодная война, эксперты, военный эксперт, война, конфликт

Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"

04:30 14.10.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
- РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
Читать в
ДзенTelegram
Дебаты о создании собственного ядерного оружия в Швеции упирается в вопрос целесообразности и колоссальную стоимость подобных программ, особенно на фоне изменившейся роли атомного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь эпохи Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" (второй том готовится к печати) Павел Леонов
Отвечая на вопрос о вероятности пополнения ядерного клуба за счет Швеции, Леонов напомнил, что эта страна имела все шансы обзавестись бомбой еще десятилетия назад.
"Швеция могла вступить в ядерный клуб еще в конце 40-х – начале 50-х годов. Они планировали, что у них будет своя ядерная программа производства оружейного плутония и всех необходимых составляющих", — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что даже в период Холодной войны, когда лояльность могла быть вознаграждена помощью, Стокгольм не пошел на этот шаг из-за стоимости.
"Но выяснилось, что это очень дорого даже во времена Холодной войны, когда можно было проявить лояльность, чтобы тебе бы помогли", — заявил Леонов. По его мнению, ключевым остается вопрос целесообразности: "Но главный вопрос, какой во всем этом смысл?"
Эксперт пояснил, что если раньше ядерное оружие было ультимативным средством сдерживания, то сейчас оно стало инструментом отстаивания суверенитета.
"Сейчас ситуация складывается так, что ядерное оружие — это средство отстаивания суверенитета и вполне возможно, что какие-то шаги будут предприняты. Но это теория, а на практике самый главный вопрос — откуда они возьмут деньги на эту ядерную программу?" — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Павел Леонов: Ядерная провокация Украины возможна только в глубине России, чтобы пострадали одни русские" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале "Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССР" на сайте Украина.ру.
флаг Швеция - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
11 сентября, 18:40
Швеция выделила 20-й пакет военной помощи УкраинеОчередную партию вооружений, боеприпасов и прочего необходимого для войны с Россией выделило режиму Зеленского шведское королевство.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиШвецияСтокгольм (город)УкраинаУкраина.руоружиеЯдерное оружиеядерныйГлавные новостихолодная войнаэкспертывоенный экспертвойнаконфликт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:05"Нобелевский комитет подергал Трампа за усы, как Маугли Шер-Хана": эксперт о вызове Евросоюза
05:00Станислав Притчин: Для конфликта России и Азербайджана нет поводов и территориальных претензий
04:50"Будут аккуратные игрища и намеки": эксперт раскрыл, как китайский фактор повлияет на баланс сил
04:46Восточная война
04:40"Прагматичный подход приносит существенные бонусы" — эксперт о примере Грузии для Азербайджана
04:30Чужой против Хищника. И об их связи со смертью киевского криптовалютчика
04:30Павел Леонов — о ядерных амбициях Швеции: "Какой во всем этом смысл?"
04:20"Тонкий намек в виде издевки Трампу" — американист о скрытом посыле Нобелевской премии
04:10Харьков, Сумы и другие. Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:10"В одночасье восстановить отношения не получится" — Притчин о перспективах России и Азербайджана
04:00"Категория черного юмора": эксперт про смысл присуждения Премии мира оппозиционерке из Венесуэлы
03:48Угроза атак ракет, БПЛА и закрытый аэропорт. Сводка по регионам России к этому часу
03:26Будут решать по "Томагавкам"? Трамп подтвердил встречу с Зеленским
03:00Боевые машины десантников "Днепра" начали оснащать новой противодроновой защитой
02:38Боец из Британии раскрыл "подноготную" воюющих в ВСУ англичан
02:06Странное мирное соглашение, суета вокруг Одессы, работа силовиков. Итоги 13 октября
01:38Наступаем и отражаем контратаки. "Дневник десантника" докладывает военную обстановку за 13 октября
01:21"Мы потеряли технику трёх бригад!" — полковник СБУ попрощался с Покровском
01:03В Киеве на рынках массово продают просроченные продукты
00:41Украинка попыталась выгнать "сотрудника ФСБ" с фестиваля в Нидерландах
Лента новостейМолния