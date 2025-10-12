Нужны хитрости: либо леса, либо "труба" — Кутырь объяснил, почему сложно собрать ударный кулак
Проведение масштабных операций в современных условиях кардинально отличается от тактики времен Великой Отечественной войны из-за развития средств разведки и отсутствия сплошной линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Эксперт привел исторический пример для сравнения: "В годы Великой Отечественной войны через полтора месяца после окончания Курской битвы мы нанесли удар на линии "Шостка - Глухов - Путивль" и освободили их. Это открытая территория с развитой транспортной инфраструктурой, где было удобно наступать, собрав соответствующий кулак".
Однако, по словам Кутыря, в нынешних условиях повторить такой маневр непросто. "Сейчас собрать его при современных типах разведки очень тяжело. У нас нет сплошной линии фронта и таких масс техники", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что даже на открытой местности с развитой транспортной сетью, которая была удобна для наступления в прошлом, сейчас собрать ударную группировку очень сложно.
"Это открытая территория с развитой транспортной инфраструктурой, где было удобно наступать, собрав соответствующий кулак. Сейчас собрать его при современных типах разведки очень тяжело", — резюмировал офицер.
В связи с этим, как заключил собеседник издания, требуются нестандартные подходы. "Нужны какие-то хитрости. Либо леса, либо "труба", — подытожил Виктор Кутырь.
