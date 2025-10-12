https://ukraina.ru/20251012/nuzhny-khitrosti-libo-lesa-libo-truba--kutyr-obyasnil-pochemu-slozhno-sobrat-udarnyy-kulak-1069753974.html

Нужны хитрости: либо леса, либо "труба" — Кутырь объяснил, почему сложно собрать ударный кулак

Нужны хитрости: либо леса, либо "труба" — Кутырь объяснил, почему сложно собрать ударный кулак - 12.10.2025 Украина.ру

Нужны хитрости: либо леса, либо "труба" — Кутырь объяснил, почему сложно собрать ударный кулак

Проведение масштабных операций в современных условиях кардинально отличается от тактики времен Великой Отечественной войны из-за развития средств разведки и отсутствия сплошной линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь

2025-10-12T04:40

2025-10-12T04:40

2025-10-12T04:40

новости

украина.ру

вооруженные силы украины

россия

курская битва

вов

великая отечественная война

сво

дзен новости сво

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/70/1033367025_0:36:3515:2013_1920x0_80_0_0_7fc67323d2afd7577e17ce182d032df4.jpg

Эксперт привел исторический пример для сравнения: "В годы Великой Отечественной войны через полтора месяца после окончания Курской битвы мы нанесли удар на линии "Шостка - Глухов - Путивль" и освободили их. Это открытая территория с развитой транспортной инфраструктурой, где было удобно наступать, собрав соответствующий кулак".Однако, по словам Кутыря, в нынешних условиях повторить такой маневр непросто. "Сейчас собрать его при современных типах разведки очень тяжело. У нас нет сплошной линии фронта и таких масс техники", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что даже на открытой местности с развитой транспортной сетью, которая была удобна для наступления в прошлом, сейчас собрать ударную группировку очень сложно. В связи с этим, как заключил собеседник издания, требуются нестандартные подходы. "Нужны какие-то хитрости. Либо леса, либо "труба", — подытожил Виктор Кутырь.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про оборону Славянска, веру на фронте и боевые награды — в материале Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота".

https://ukraina.ru/20251007/zachistka-voennykh-ne-vse-vsushniki-odinakovo-polezny-zelenskomu-1069749778.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, вооруженные силы украины, россия, курская битва, вов, великая отечественная война, сво, дзен новости сво, новости сво, главные новости, новости россии, спецоперация, эксперты, военный эксперт, аналитики, украина аналитика, аналитика, война на украине, война