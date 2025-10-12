Нужны хитрости: либо леса, либо "труба" — Кутырь объяснил, почему сложно собрать ударный кулак - 12.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251012/nuzhny-khitrosti-libo-lesa-libo-truba--kutyr-obyasnil-pochemu-slozhno-sobrat-udarnyy-kulak-1069753974.html
Нужны хитрости: либо леса, либо "труба" — Кутырь объяснил, почему сложно собрать ударный кулак
Нужны хитрости: либо леса, либо "труба" — Кутырь объяснил, почему сложно собрать ударный кулак - 12.10.2025 Украина.ру
Нужны хитрости: либо леса, либо "труба" — Кутырь объяснил, почему сложно собрать ударный кулак
Проведение масштабных операций в современных условиях кардинально отличается от тактики времен Великой Отечественной войны из-за развития средств разведки и отсутствия сплошной линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
2025-10-12T04:40
2025-10-12T04:40
новости
украина.ру
вооруженные силы украины
россия
курская битва
вов
великая отечественная война
сво
дзен новости сво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/70/1033367025_0:36:3515:2013_1920x0_80_0_0_7fc67323d2afd7577e17ce182d032df4.jpg
Эксперт привел исторический пример для сравнения: "В годы Великой Отечественной войны через полтора месяца после окончания Курской битвы мы нанесли удар на линии "Шостка - Глухов - Путивль" и освободили их. Это открытая территория с развитой транспортной инфраструктурой, где было удобно наступать, собрав соответствующий кулак".Однако, по словам Кутыря, в нынешних условиях повторить такой маневр непросто. "Сейчас собрать его при современных типах разведки очень тяжело. У нас нет сплошной линии фронта и таких масс техники", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что даже на открытой местности с развитой транспортной сетью, которая была удобна для наступления в прошлом, сейчас собрать ударную группировку очень сложно. В связи с этим, как заключил собеседник издания, требуются нестандартные подходы. "Нужны какие-то хитрости. Либо леса, либо "труба", — подытожил Виктор Кутырь.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.Про оборону Славянска, веру на фронте и боевые награды — в материале Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота".
https://ukraina.ru/20251007/zachistka-voennykh-ne-vse-vsushniki-odinakovo-polezny-zelenskomu-1069749778.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/70/1033367025_393:0:3124:2048_1920x0_80_0_0_2eebf311a4f5b7dd6c78da7a0b6f405b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, вооруженные силы украины, россия, курская битва, вов, великая отечественная война, сво, дзен новости сво, новости сво, главные новости, новости россии, спецоперация, эксперты, военный эксперт, аналитики, украина аналитика, аналитика, война на украине, война
Новости, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская битва, ВОВ, Великая Отечественная война, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Главные новости, новости России, Спецоперация, эксперты, военный эксперт, аналитики, Украина аналитика, Аналитика, война на Украине, война

Нужны хитрости: либо леса, либо "труба" — Кутырь объяснил, почему сложно собрать ударный кулак

04:40 12.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Проведение масштабных операций в современных условиях кардинально отличается от тактики времен Великой Отечественной войны из-за развития средств разведки и отсутствия сплошной линии фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, ветеран Первой чеченской кампании, офицер запаса, уроженец Сумской области Виктор Кутырь
Эксперт привел исторический пример для сравнения: "В годы Великой Отечественной войны через полтора месяца после окончания Курской битвы мы нанесли удар на линии "Шостка - Глухов - Путивль" и освободили их. Это открытая территория с развитой транспортной инфраструктурой, где было удобно наступать, собрав соответствующий кулак".
Однако, по словам Кутыря, в нынешних условиях повторить такой маневр непросто. "Сейчас собрать его при современных типах разведки очень тяжело. У нас нет сплошной линии фронта и таких масс техники", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что даже на открытой местности с развитой транспортной сетью, которая была удобна для наступления в прошлом, сейчас собрать ударную группировку очень сложно.
"Это открытая территория с развитой транспортной инфраструктурой, где было удобно наступать, собрав соответствующий кулак. Сейчас собрать его при современных типах разведки очень тяжело", — резюмировал офицер.
В связи с этим, как заключил собеседник издания, требуются нестандартные подходы. "Нужны какие-то хитрости. Либо леса, либо "труба", — подытожил Виктор Кутырь.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про оборону Славянска, веру на фронте и боевые награды — в материале Александра Чаленко "Позывной "Корсар": В 2014 году оборонял Славянск и Шахтерск, а на СВО проскакивал через огненные ворота".
Юрий Касьянов, Украина - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
7 октября, 14:42
Зачистка военных: не все всушники одинаково полезны ЗеленскомуХороший пиар начинается со скандала. Если это политическая кампания на Украине, то скандал должен быть обязательно связан с властью. Несколько дней не утихает история с расформированием беспилотной роты 10-го мобильного отряда Госпогранслужбы, которая специализировалась на ударах вглубь российской территории.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руВооруженные силы УкраиныРоссияКурская битваВОВВеликая Отечественная войнаСВОдзен новости СВОновости СВОГлавные новостиновости РоссииСпецоперацияэкспертывоенный экспертаналитикиУкраина аналитикаАналитикавойна на Украиневойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Россия должна разобрать Украину на запчасти, чтобы Запад не успел организовать большую войну — Ищенко
05:40Наступает решающая фаза: Алехин рассказал, как войска сжимают кольцо окружения ВСУ в Купянске
05:30"Запустить по Москве не получится": Игорь Прокопенко развенчал миф об опасности "Томагавков"
05:20"Икона спасла 20 бойцов": ополченец "Корсар" о вере и неразорвавшейся мине в блиндаже под Славянском
05:10Проскочили через "огненные ворота": участник СВО с позывным "Корсар" про прорыв из дроновой засады
05:00"Хочешь мира — готовься к войне": эксперт призвал избавиться от иллюзий после заявлений НАТО
04:50"Америка с откатами продает оружие НАТО": Выдрин про "коррупционную карусель" Запада и властей Украины
04:40Нужны хитрости: либо леса, либо "труба" — Кутырь объяснил, почему сложно собрать ударный кулак
04:30Запас прочности ВСУ: эксперт о том, почему Украина не выдерживает давление по всей линии фронта
04:20"Если Закарпатье выступит, Будапешту придется его поддержать": Ищенко о ситуации с венграми на Украине
04:15"Мы создали Су-57 после знакомства с F-22 и F-35" — эксперт рассказал про истребители пятого поколения
04:10"Птахи Мадьяра" выстроили "антидроновый коридор": Алехин рассказал о логистике ВСУ в Купянске
04:00"Европа начинает просыпаться": телеведущий Прокопенко о последствиях выборов в Чехии
19:17"Духа нет у вас быть свободными". Что имеют в виду под "свободой" фашистские идеологи Украины и Запада
19:00Разговор Зеленского и Трампа: угроза России или Китаю? Итоги 11 октября
18:09Украинские дроны атаковали жилые кварталы Горловки в ДНР
18:08ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях. Сводка за 11 октября
18:06Украинские дроноводы часто не жалеют целую кассету ФАБов с УМПК и вот почему
17:55Трамп и Зеленский обсудили поставки ракет "Томагавк" для Украины - Axios
17:46Губернаторы российского приграничья сообщают о новых жертвах среди мирного населения
Лента новостейМолния