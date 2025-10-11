Зигзаги мобилизации Донбасса – год 1940-й

https://ukraina.ru/20251011/1021376279.html

В условиях уже начавшейся мировой войны страна нуждалась в стали, а металлургия – в угле. Однако попытка рубить уголь в три смены "не зашла". Это привело к принятию постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 октября 1940 года о переводе угольных шахт Донбасса на двухсменную добычу

Несмотря на включение большей части Донбасса в состав УССР, центральное руководство партии придавало этому одному из самых индустриализированных регионов страны особое значение и управляло им фактически напрямую на протяжении всех трёх первых пятилеток.Уголь оставался важнейшим стратегическим сырьем наряду с зерном. В советской печати его даже называли "чёрным хлебом промышленности". Такое внимание центра к региону имело различные проявления.Так, именно с Донбассом был связан один из первых в СССР сфабрикованных политических процессов, начавшийся в конце 1920-х годов и известный как "Шахтинское дело". Затем, в середине 1930-х, Донбасс стал родиной стахановского движения, призванного стимулировать советских рабочих увеличить объемы производимой продукции. Наконец, именно шахтёрскому труду был посвящен один из главных довоенных кинохитов СССР – фильм "Большая жизнь" 1939 года, песня из которого "Спят курганы темные" стала культовой.В этом фильме отразились все основные темы, связанные с развитием угольной отрасли 1930-х: борьба за трудовую дисциплину, трудовые рекорды, "вредительство" скрытых врагов. Бурное развитие промышленности в годы первых пятилеток вызывало всё более высокую потребность в угле. Несмотря на то, что объём добычи угля в Донбассе непрерывно рос, покрыть в полной мере спрос не удавалось.В начале 1930-х годов в официальных документах постоянно констатируется падение добычи, массовый исход рабочих. Следовательно, главных проблем было две – обеспеченность рабочей силой и повышение производительности труда.Во втором случае, помимо введения "стахановских методов", постоянно повышался уровень механизации шахтёрского труда, причём необходимые машины и оборудование начинали выпускать машиностроительные предприятия Донбасса, углублялись научные исследования горного дела, и, наконец, постоянно реорганизовывалась структура отрасли в поисках оптимальной модели.Однако проблема нехватки рабочих рук и трудовой дисциплины продолжала стоять очень остро на протяжении всех 1930-х годов. В общем, это касалось всей советской промышленности, но для донецкого углепрома было особенно актуально.В условиях начавшейся Второй мировой войны советское руководство пошло на серьезный пересмотр трудового законодательства с целью решения указанных проблем.26 июня 1940 года Президиумом ВС СССР принят Указ "О переходе на 8-часовой рабочий день, 7-дневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений".Ещё с конца 1920-х годов в Советском Союзе получил распространение 7-часовой рабочий день, что было закреплено в статье Конституции 1936 года, посвящённой праву на труд. Тогда же, в середине 1930-х, поднимался вопрос и об уменьшении рабочего времени на ещё один час, что практиковалось на некоторых предприятиях.Правда, параллельно с этим, в первую очередь на грандиозных стройках первых пятилеток, активно применялись различные формы "ударного труда", существенно увеличивающие продолжительность рабочего времени. Что касается рабочей недели, то в 1930-х годах отсутствовали единые выходные дни и применялись различные схемы организации рабочей недели, отчасти призванные компенсировать относительно небольшую продолжительность трудового дня.С июня 1940 года рабочая неделя состояла из семи дней, один из которых (воскресенье) был выходным, а продолжительность рабочего дня увеличивалась на 1-2 часа, до восьми. Кроме того, вводился запрет на увольнение по собственному желанию, а также уголовные наказания за нарушения трудовой дисциплины.Нововведения подавались как инициатива профсоюзов и объяснялись сложностями международной обстановки. Аналогичные меры, в первую очередь касающиеся увеличения рабочего времени, применялись тогда практически всеми воюющими странами.Как эти нововведения отразились на угольной отрасли Донбасса, видно из стенограммы доклада начальника Управления кадров ЦК Георгия Маленкова "О контроле над проведением в жизнь Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г." на Пленуме ЦК ВКП(б) 29-31 июля 1940 года.Описание возникших проблем он начинает именно с угольной отрасли, уделяя основное внимание Донбассу: "Донбасс не дал никакого прироста среднесуточной добычи. Больше того, следует отметить, что в июле, т.е. после Указа, выработка рабочих важнейших профессий по Донбассу упала сравнительно с июнем месяцем. В Донбассе после Указа увеличилось число рабочих, не выполняющих норму".Главную причину описанного положения дел докладчик, конечно же, видел в недостатках партийной работы. В чём была истинная причина, можно догадаться на основании ещё одного документа, специально регламентирующего работу угольных шахт Донбасса.11 октября было издано постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) "О переводе лав угольных шахт Донбасса на двухсменную работу по добыче угля и одну ремонтную смену".Оказалось, что если добывать уголь в три смены по 8 часов, т.е. круглосуточно, то не остается времени на другие работы и в первую очередь на наладку оборудования. Естественно, это не могло не сказаться на показателях предприятий.В отчете Наркомугля о выполнении планов производства, производительности труда и себестоимости за 1940 год говорится о том, что сложившийся режим работы "не обеспечивает систематического поддерживания подземных горных выработок из-за отсутствия специального времени на их ремонт, ухудшает состояние оборудования из-за срыва текущего и планово-предупредительного ремонта и снижает производительность труда рабочих в связи с плохой подготовкой рабочего места". Стоит отметить, что именно предварительная подготовка рабочего места стала одним из ключевых факторов знаменитого стахановского рекорда.Всё это стало причиной, вызвавшей к жизни постановление от 11 октября.В упомянутом отчете профильного наркомата сказано, что эта мера дала заметный прирост добычи на тех шахтах, "где руководители шахт тщательно подготовились к переводу лав на двухсменную работу". Впрочем, подобная распорядительность оказалась свойственна не всем директорам предприятий, а потому отказ от добычи в три смены на многих шахтах привел к падению показателей. Намеченные темпы перехода на новый режим работы также не выполнялись, а потому основного эффекта от реализации октябрьского постановления ожидали в 1941 году.В первом номере "Правды", опубликованном за 1941 год, авторы, описав все превратности реализации указа Президиума ВС от 26 июня и постановления СНК и ЦК от 11 октября, выражают надежду на то, что "1941 год станет годом дальнейшего роста хозяйственного и оборонного могущества нашей социалистической отчизны". Однако наступающий год завершился не достижением новых трудовых рекордов, а оккупацией Донбасса немецко-фашистскими захватчиками.

