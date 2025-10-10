https://ukraina.ru/20251010/dobropole-povtoryaet-sudbu-krasnoarmeyska-voennyy-ekspert-o-krakhe-sistemy-snabzheniya-vsu-1069875261.html

"Доброполье повторяет судьбу Красноармейска": военный эксперт о крахе системы снабжения ВСУ

Наступление ВС РФ лишило группировку ВСУ главного логистического центра — Покровска (Красноармейска), что заставило украинское командование дробить тыловую инфраструктуру и удлинять пути снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков

По словам эксперта, функционирование Красноармейска как логистического хаба ВСУ стало невозможным с приближением линии фронта и началом ударов артиллерии и БПЛА. "В таких условиях говорить о полноценном функционировании логистического узла невозможно", — констатировал Носков. При этом он отметил, что накопленные ранее запасы какое-то время облегчали ВСУ оборону на этом участке.Украинское командование было вынуждено переносить тыловые службы дальше на запад. "Логистическим узлом одно время было Доброполье, которое сейчас по очевидным причинам повторяет судьбу Красноармейска", — отметил собеседник издания. Значительная часть тыловых украинских служб теперь находится в Павлограде, что делает логистику ВСУ более протяженной и уязвимой.Кризис усугубился после потери Авдеевки, Очеретино и Угледара, когда ВСУ лишились ключевых рокадных дорог для переброски резервов. "И в данном случае мы наблюдаем постоянно усугубляющиеся последствия потери этих удобных позиций", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Носков: Россия дешево снесет мосты через Днепр, когда освободит Покровск и дойдет до Павлограда" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации в зоне СВО — в материале Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину.

