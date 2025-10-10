"Доброполье повторяет судьбу Красноармейска": военный эксперт о крахе системы снабжения ВСУ
Наступление ВС РФ лишило группировку ВСУ главного логистического центра — Покровска (Красноармейска), что заставило украинское командование дробить тыловую инфраструктуру и удлинять пути снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета Владимир Носков
По словам эксперта, функционирование Красноармейска как логистического хаба ВСУ стало невозможным с приближением линии фронта и началом ударов артиллерии и БПЛА.
"В таких условиях говорить о полноценном функционировании логистического узла невозможно", — констатировал Носков. При этом он отметил, что накопленные ранее запасы какое-то время облегчали ВСУ оборону на этом участке.
Украинское командование было вынуждено переносить тыловые службы дальше на запад. "Логистическим узлом одно время было Доброполье, которое сейчас по очевидным причинам повторяет судьбу Красноармейска", — отметил собеседник издания.
Значительная часть тыловых украинских служб теперь находится в Павлограде, что делает логистику ВСУ более протяженной и уязвимой.
Кризис усугубился после потери Авдеевки, Очеретино и Угледара, когда ВСУ лишились ключевых рокадных дорог для переброски резервов. "И в данном случае мы наблюдаем постоянно усугубляющиеся последствия потери этих удобных позиций", — резюмировал собеседник Украина.ру.
