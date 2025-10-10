"Было видно, как радовался Зеленский, и насколько суров был Путин" — Андрей Сидоров о Минских соглашениях
© AP / Kay Nietfeld/dpa
Признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель раскрыли истинную суть Минских соглашений, которые были инструментом сдерживания России и усиления Украины при формальном соблюдении дипломатических процедур. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров
Сидоров напрямую связывает невыполнение Минских соглашений с последующими событиями. Он отметил, что тогда Запад преследовал конкретные цели. "В Минском формате делалось все, чтобы Россия не предпринимала более решительных действий", — заявил политолог.
Яркой иллюстрацией расхождения в подходах, по мнению эксперта, стала пресс-конференция в Париже в декабре 2019 года. "Там было видно, как радовался [Владимир] Зеленский, как были довольны [занимавшая пост канцлера Германии Ангела] Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон, и насколько серьезен, и даже суров, был [президент России Владимир] Путин", — напомнил Сидоров.
Он предположил, что тогда Россия могла бы действовать более жестко. "Если бы он положил на стол Минские соглашения и перечислил бы, что было не выполнено, то у остальных троих вытянулись бы лица", — считает эксперт.
Однако, как резюмировал Сидоров, открытая конфронтация в тот момент, возможно, не была целесообразна. "Хотя, по большому счету, я не знаю, насколько мы были готовы пойти на открытую конфронтацию с Западом в 2019 году", — заключил собеседник издания.
