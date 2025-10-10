https://ukraina.ru/20251010/bylo-vidno-kak-radovalsya-zelenskiy-i-naskolko-surov-byl-putin--andrey-sidorov-o-minskikh-1069872981.html

"Было видно, как радовался Зеленский, и насколько суров был Путин" — Андрей Сидоров о Минских соглашениях

"Было видно, как радовался Зеленский, и насколько суров был Путин" — Андрей Сидоров о Минских соглашениях

Признания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель раскрыли истинную суть Минских соглашений, которые были инструментом сдерживания России и усиления Украины при формальном соблюдении дипломатических процедур. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический эксперт, доцент исторического факультета МГУ Андрей Сидоров

Сидоров напрямую связывает невыполнение Минских соглашений с последующими событиями. Он отметил, что тогда Запад преследовал конкретные цели. "В Минском формате делалось все, чтобы Россия не предпринимала более решительных действий", — заявил политолог.Яркой иллюстрацией расхождения в подходах, по мнению эксперта, стала пресс-конференция в Париже в декабре 2019 года. "Там было видно, как радовался [Владимир] Зеленский, как были довольны [занимавшая пост канцлера Германии Ангела] Меркель и [президент Франции Эммануэль] Макрон, и насколько серьезен, и даже суров, был [президент России Владимир] Путин", — напомнил Сидоров.Он предположил, что тогда Россия могла бы действовать более жестко. "Если бы он положил на стол Минские соглашения и перечислил бы, что было не выполнено, то у остальных троих вытянулись бы лица", — считает эксперт.Однако, как резюмировал Сидоров, открытая конфронтация в тот момент, возможно, не была целесообразна. "Хотя, по большому счету, я не знаю, насколько мы были готовы пойти на открытую конфронтацию с Западом в 2019 году", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Сидоров: Меркель ищет оправдания, поэтому перекладывает на Польшу свою вину за войну на Украине" на сайте Украина.ру.О важных заявлениях Президента России на "Валдае" — в материале "Олег Барабанов о словах Путина на “Валдае”: Президент снял табу с обсуждения ударов РФ по АЭС Украины" на сайте Украина.ру.

