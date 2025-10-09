"Ждунов стало меньше": Ищенко о сроках полноценной интеграции новых российских регионов - 09.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251009/zhdunov-stalo-menshe-ischenko-o-srokakh-polnotsennoy-integratsii-novykh-rossiyskikh-regionov-1069801157.html
"Ждунов стало меньше": Ищенко о сроках полноценной интеграции новых российских регионов
"Ждунов стало меньше": Ищенко о сроках полноценной интеграции новых российских регионов - 09.10.2025 Украина.ру
"Ждунов стало меньше": Ищенко о сроках полноценной интеграции новых российских регионов
Полноценная интеграция новых территорий невозможна до окончания активной фазы боевых действий, а главной проблемой является не политическая нелояльность населения, а столкновение двух разных экономических систем. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
2025-10-09T04:10
2025-10-09T04:10
новости
украина
россия
лнр
ростислав ищенко
украина.ру
миа "россия сегодня"
новые регионы
территория
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101011/94/1010119418_0:159:2692:1673_1920x0_80_0_0_eec4f9a2ed02ae8b2c89e092f1e3cab9.jpg
На вопрос об интеграции новых территорий Ищенко ответил вопросом: "Какая может быть интеграция, когда идет война?" Он отметил, что "даже какие-то буераки" на территории ЛНР еще не освободили, а контролируемые районы остаются прифронтовыми зонами. При этом эксперт подтвердил, что "ждунов" — людей, надеявшихся на возвращение Украины — стало меньше. "Ждунов стало меньше, потому что за три года они или переформатировались, или уехали", — констатировал политолог. Он пояснил, что в таких условиях люди либо перебираются на подконтрольную им территорию, либо пересматривают свои взгляды. Ищенко отметил, что проблема не в том, что люди "пойдут под откос поезда пускать", а в ином экономическом укладе."Бывшие граждане Украины привыкли к другой экономической системе. Они пытаются российскую систему перестроить под себя, а российская система пытается перестроить их под себя", — сказал эксперт, добавив, что для решения этого вопроса потребуется время. "Этот вопрос не решить через 3-5 лет. Даже если закончатся боевые действия, потребуются минимум 15-20 лет, чтобы выросло новое поколение", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.Про ход специальной военной операции и перспективы зимней кампании — в интервью "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ".
https://ukraina.ru/20250616/mozhno-li-vylechit-tekh-kto-zhdt-ukrainu-v-novykh-regionakh-rossii-i-otkuda-berutsya-zhduny--gasparyan-1063915874.html
украина
россия
лнр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101011/94/1010119418_126:0:2567:1831_1920x0_80_0_0_4217538652eb95dbf56497fd730d5ee2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, лнр, ростислав ищенко, украина.ру, миа "россия сегодня", новые регионы, территория, сво, дзен новости сво, главные новости, население, эксперты, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, спецоперация
Новости, Украина, Россия, ЛНР, Ростислав Ищенко, Украина.ру, МИА "Россия сегодня", Новые регионы, территория, СВО, дзен новости СВО, Главные новости, население, эксперты, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, Спецоперация

"Ждунов стало меньше": Ищенко о сроках полноценной интеграции новых российских регионов

04:10 09.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Полноценная интеграция новых территорий невозможна до окончания активной фазы боевых действий, а главной проблемой является не политическая нелояльность населения, а столкновение двух разных экономических систем. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру
На вопрос об интеграции новых территорий Ищенко ответил вопросом: "Какая может быть интеграция, когда идет война?" Он отметил, что "даже какие-то буераки" на территории ЛНР еще не освободили, а контролируемые районы остаются прифронтовыми зонами.
При этом эксперт подтвердил, что "ждунов" — людей, надеявшихся на возвращение Украины — стало меньше. "Ждунов стало меньше, потому что за три года они или переформатировались, или уехали", — констатировал политолог.
Он пояснил, что в таких условиях люди либо перебираются на подконтрольную им территорию, либо пересматривают свои взгляды. Ищенко отметил, что проблема не в том, что люди "пойдут под откос поезда пускать", а в ином экономическом укладе.
"Бывшие граждане Украины привыкли к другой экономической системе. Они пытаются российскую систему перестроить под себя, а российская система пытается перестроить их под себя", — сказал эксперт, добавив, что для решения этого вопроса потребуется время.
"Этот вопрос не решить через 3-5 лет. Даже если закончатся боевые действия, потребуются минимум 15-20 лет, чтобы выросло новое поколение", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.
Про ход специальной военной операции и перспективы зимней кампании — в интервью "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ".
16 июня, 10:07
Можно ли вылечить тех, кто ждёт Украину в новых регионах России и откуда берутся "ждуны" — Гаспарян
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияЛНРРостислав ИщенкоУкраина.руМИА "Россия сегодня"Новые регионытерриторияСВОдзен новости СВОГлавные новостинаселениеэкспертыаналитикиУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Надо занимать всю Украину": Ищенко объяснил, почему Запад пытается устроить России "вечную войну"
05:50"Сорвал большое наступление ВСУ": ополченец рассказал, как использовал таксистов для дезинформации
05:40Юрий Кнутов: Уничтожение мостов через Днепр отрежет от западных поставок Левобережную Украину
05:30Ростислав Ищенко: ВСУ должны исчезнуть с поля боя раньше, чем Европа соберется с силами
05:20Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка"
05:10Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в Европе
05:00Юрий Кнутов: "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО
04:50"Гадание по лунке иллюзорнее, чем по кофейной гуще": политолог Выдрин — о "качелях" Трампа
04:40"Вы кроете, а всё не туда": ополченец рассказал, как двумя залпами "Града" разбили бригаду ВСУ
04:36Закрыть морские ворота! Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Балаганный Петрушка перевешивает интересы народных масс": Выдрин о ситуации на Украине
04:20Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения
04:10"Ждунов стало меньше": Ищенко о сроках полноценной интеграции новых российских регионов
04:03Трамп пройдёт плановый медосмотр
04:00"Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка
03:49"Ночные охотники" уничтожили около 50 крупных украинских дронов
03:30Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область. Закрыты для полётов ещё два аэропорта
03:01ХАМАС подтверждает достижение соглашения с Израилем, но требует гарантий
02:42Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы плана по урегулированию
02:20Пашиняну грозит импичмент? Депутаты почти набрали голоса
Лента новостейМолния