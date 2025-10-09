https://ukraina.ru/20251009/zhdunov-stalo-menshe-ischenko-o-srokakh-polnotsennoy-integratsii-novykh-rossiyskikh-regionov-1069801157.html

"Ждунов стало меньше": Ищенко о сроках полноценной интеграции новых российских регионов

"Ждунов стало меньше": Ищенко о сроках полноценной интеграции новых российских регионов

Полноценная интеграция новых территорий невозможна до окончания активной фазы боевых действий, а главной проблемой является не политическая нелояльность населения, а столкновение двух разных экономических систем. Таким мнением обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко поделился в интервью изданию Украина.ру

На вопрос об интеграции новых территорий Ищенко ответил вопросом: "Какая может быть интеграция, когда идет война?" Он отметил, что "даже какие-то буераки" на территории ЛНР еще не освободили, а контролируемые районы остаются прифронтовыми зонами. При этом эксперт подтвердил, что "ждунов" — людей, надеявшихся на возвращение Украины — стало меньше. "Ждунов стало меньше, потому что за три года они или переформатировались, или уехали", — констатировал политолог. Он пояснил, что в таких условиях люди либо перебираются на подконтрольную им территорию, либо пересматривают свои взгляды. Ищенко отметил, что проблема не в том, что люди "пойдут под откос поезда пускать", а в ином экономическом укладе."Бывшие граждане Украины привыкли к другой экономической системе. Они пытаются российскую систему перестроить под себя, а российская система пытается перестроить их под себя", — сказал эксперт, добавив, что для решения этого вопроса потребуется время. "Этот вопрос не решить через 3-5 лет. Даже если закончатся боевые действия, потребуются минимум 15-20 лет, чтобы выросло новое поколение", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: России надо уничтожить Украину, пока Запад не успел развязать войну в Восточной Европе" на сайте Украина.ру.Про ход специальной военной операции и перспективы зимней кампании — в интервью "Виктор Кутырь: Россия выносит логистику и энергетику Чернигова, чтобы не допустить новых наступлений ВСУ".

