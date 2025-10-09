Трамп пройдёт плановый медосмотр - 09.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251009/tramp-proydt-planovyy-medosmotr-1069840460.html
Трамп пройдёт плановый медосмотр
Трамп пройдёт плановый медосмотр - 09.10.2025 Украина.ру
Трамп пройдёт плановый медосмотр
Президент США Дональд Трамп в пятницу пройдет плановый медосмотр. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома
2025-10-09T04:03
2025-10-09T04:03
новости
украина.ру
сша
дональд трамп
здоровье
медобследование
ближний восток
сеймур херш
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069587661_224:292:1125:799_1920x0_80_0_0_6012238aae8fd263394a151f36ef6b72.jpg
"В пятницу президент посетит медицинский центр Уолтера Рида для запланированного общения с военными. Находясь там, президент пройдет ежегодное плановое обследование", — сообщила пресс-служба Белого дома.Уточняется, что после обследования Трамп планирует вернуться в Белый дом, в скором будущем после этого может состоятся его визит на Ближний Восток.Белый дом ранее сообщил о хронической венозной недостаточности у Трампа, которая проявляется в отеках и синяках на руках.По информации известного журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа нарастает уже в самой администрации президента. Слухи о проблемах с психическим здоровьем 79-летнего Трампа тянутся уже не первый месяц. Понять это можно: возглавлять США, да еще и в столь почтенном возрасте – дело не из легких.
https://ukraina.ru/20251008/autizm-dementsiya-ili-ptsr-chto-proiskhodit-s-trampom-1069800116.html
сша
ближний восток
Трамп пройдёт плановый медосмотр

04:03 09.10.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : Public domain
Президент США Дональд Трамп в пятницу пройдет плановый медосмотр. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома
"В пятницу президент посетит медицинский центр Уолтера Рида для запланированного общения с военными. Находясь там, президент пройдет ежегодное плановое обследование", — сообщила пресс-служба Белого дома.
Уточняется, что после обследования Трамп планирует вернуться в Белый дом, в скором будущем после этого может состоятся его визит на Ближний Восток.
Белый дом ранее сообщил о хронической венозной недостаточности у Трампа, которая проявляется в отеках и синяках на руках.
По информации известного журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа нарастает уже в самой администрации президента. Слухи о проблемах с психическим здоровьем 79-летнего Трампа тянутся уже не первый месяц. Понять это можно: возглавлять США, да еще и в столь почтенном возрасте – дело не из легких.
- РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Вчера, 12:38
Аутизм, деменция или ПТСР: что происходит с ТрампомПрезидент США Дональд Трамп сдает прямо на глазах. Американский журналист Сеймур Херш выяснил, что нарастающие когнитивные проблемы тревожат уже и ближайшее окружение главы Белого дома
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
