Трамп пройдёт плановый медосмотр
Трамп пройдёт плановый медосмотр
Президент США Дональд Трамп в пятницу пройдет плановый медосмотр. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома
"В пятницу президент посетит медицинский центр Уолтера Рида для запланированного общения с военными. Находясь там, президент пройдет ежегодное плановое обследование", — сообщила пресс-служба Белого дома.Уточняется, что после обследования Трамп планирует вернуться в Белый дом, в скором будущем после этого может состоятся его визит на Ближний Восток.Белый дом ранее сообщил о хронической венозной недостаточности у Трампа, которая проявляется в отеках и синяках на руках.По информации известного журналиста и лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, обеспокоенность состоянием когнитивных функций Трампа нарастает уже в самой администрации президента. Слухи о проблемах с психическим здоровьем 79-летнего Трампа тянутся уже не первый месяц. Понять это можно: возглавлять США, да еще и в столь почтенном возрасте – дело не из легких.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
