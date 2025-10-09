Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка" - 09.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251009/mozhno-zapuskat-s-khaymarsa-i-f-16-voennyy-analitik-nazval-nazval-raketu-opasnee-tomagavka-1069824491.html
Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка"
Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка" - 09.10.2025 Украина.ру
Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка"
Реальную угрозу для российской обороны представляют не дорогие "Томагавки", а более простые и дешевые крылатые ракеты "Барракуда", которые можно запускать с широкого спектра носителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-10-09T05:20
2025-10-09T05:20
новости
украина
россия
донбасс
юрий кнутов
украина.ру
f-16
нато
ракеты
"томагавк"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069497065_0:174:2996:1859_1920x0_80_0_0_54d07ee7e151f1465e762b634da983cd.jpg
Отвечая на вопрос о наиболее опасных видах вооружений, Кнутов указал на ракеты "Барракуда"."Гораздо опаснее ракеты "Барракуда". Есть версии ("Барракуда"-500) с дальностью до 930 километров с боевой частью до 45 килограммов. Это очень простые крылатые ракеты стоимостью около 200 тысяч долларов, а "Томагавк" стоит около двух миллионов", — заявил эксперт.Он отметил, что у "Барракуды" эффективная площадь рассеивания и заметность на экранах радаров меньше, чем у "Томагавков". Эксперт подчеркнул главное преимущество этих ракет — универсальность запуска."И главное преимущество: их можно запускать с установок "Хаймарс", "Пэтриот", противокорабельных установок "Гарпун", с F-16, вертолетов и даже с транспортных самолетов", — перечислил Кнутов, отметив, что это делает их крайне опасным и гибким оружием.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, какие формы приняло казнокрадство на Украине в последние годы - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.
https://ukraina.ru/20251008/igor-prokopenko-tramp-prevratil-tomagavki-v-brend-ugrozy-kotorym-imperialisty-ssha-pugali-sssr-1069820699.html
украина
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069497065_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_01021437b3e85b9ccb3889c70153339c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, донбасс, юрий кнутов, украина.ру, f-16, нато, ракеты, "томагавк", himars, зрк patriot, сво, дзен новости сво, новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, спецоперация, главные новости, военный эксперт
Новости, Украина, Россия, Донбасс, Юрий Кнутов, Украина.ру, F-16, НАТО, ракеты, "Томагавк", HIMARS, ЗРК Patriot, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, Спецоперация, Главные новости, военный эксперт

Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка"

05:20 09.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Реальную угрозу для российской обороны представляют не дорогие "Томагавки", а более простые и дешевые крылатые ракеты "Барракуда", которые можно запускать с широкого спектра носителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о наиболее опасных видах вооружений, Кнутов указал на ракеты "Барракуда".
"Гораздо опаснее ракеты "Барракуда". Есть версии ("Барракуда"-500) с дальностью до 930 километров с боевой частью до 45 килограммов. Это очень простые крылатые ракеты стоимостью около 200 тысяч долларов, а "Томагавк" стоит около двух миллионов", — заявил эксперт.
Он отметил, что у "Барракуды" эффективная площадь рассеивания и заметность на экранах радаров меньше, чем у "Томагавков". Эксперт подчеркнул главное преимущество этих ракет — универсальность запуска.
"И главное преимущество: их можно запускать с установок "Хаймарс", "Пэтриот", противокорабельных установок "Гарпун", с F-16, вертолетов и даже с транспортных самолетов", — перечислил Кнутов, отметив, что это делает их крайне опасным и гибким оружием.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
Подробнее о том, какие формы приняло казнокрадство на Украине в последние годы - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.
Игорь Прокопенко интервью - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Вчера, 17:30
Игорь Прокопенко: Трамп превратил "Томагавки" в бренд угрозы, которым империалисты США пугали СССРЕвропа, устав от вакханалий, начинает потихоньку просыпаться и смотреть на окружающий мир более трезвым взглядом — об этом говорит ситуация в Чехии. Однако, и чехи, и венгры, и словаки находятся на дотации у Брюсселя и вряд ли смогут принимать самостоятельные решения, в том числе по поставкам оружия на Украину.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияДонбассЮрий КнутовУкраина.руF-16НАТОракеты"Томагавк"HIMARSЗРК PatriotСВОдзен новости СВОновости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОСпецоперацияГлавные новостивоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50"Сорвал большое наступление ВСУ": ополченец рассказал, как использовал таксистов для дезинформации
05:40Юрий Кнутов: Уничтожение мостов через Днепр отрежет от западных поставок Левобережную Украину
05:30Ростислав Ищенко: ВСУ должны исчезнуть с поля боя раньше, чем Европа соберется с силами
05:20Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка"
05:10Раскрутить панику и включить пятую статью: Кнутов раскрыл цели провокации с дронами в Европе
05:00Юрий Кнутов: "Томагавки" не являются сложными целями для наших систем ПВО
04:50"Гадание по лунке иллюзорнее, чем по кофейной гуще": политолог Выдрин — о "качелях" Трампа
04:40"Вы кроете, а всё не туда": ополченец рассказал, как двумя залпами "Града" разбили бригаду ВСУ
04:36Закрыть морские ворота! Сводка ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:30"Балаганный Петрушка перевешивает интересы народных масс": Выдрин о ситуации на Украине
04:20Юрий Кнутов: Модернизированные "Герани" могут поражать составы во время движения
04:10"Ждунов стало меньше": Ищенко о сроках полноценной интеграции новых российских регионов
04:03Трамп пройдёт плановый медосмотр
04:00"Сила в обаятельной правде": Дмитрий Выдрин о феномене и трагической гибели Чарли Кирка
03:49"Ночные охотники" уничтожили около 50 крупных украинских дронов
03:30Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоградскую область. Закрыты для полётов ещё два аэропорта
03:01ХАМАС подтверждает достижение соглашения с Израилем, но требует гарантий
02:42Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАС первой фазы плана по урегулированию
02:20Пашиняну грозит импичмент? Депутаты почти набрали голоса
01:56Трамп высказался о мире между Россией и Украиной
Лента новостейМолния