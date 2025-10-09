Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка"
Реальную угрозу для российской обороны представляют не дорогие "Томагавки", а более простые и дешевые крылатые ракеты "Барракуда", которые можно запускать с широкого спектра носителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос о наиболее опасных видах вооружений, Кнутов указал на ракеты "Барракуда".
"Гораздо опаснее ракеты "Барракуда". Есть версии ("Барракуда"-500) с дальностью до 930 километров с боевой частью до 45 килограммов. Это очень простые крылатые ракеты стоимостью около 200 тысяч долларов, а "Томагавк" стоит около двух миллионов", — заявил эксперт.
Он отметил, что у "Барракуды" эффективная площадь рассеивания и заметность на экранах радаров меньше, чем у "Томагавков". Эксперт подчеркнул главное преимущество этих ракет — универсальность запуска.
"И главное преимущество: их можно запускать с установок "Хаймарс", "Пэтриот", противокорабельных установок "Гарпун", с F-16, вертолетов и даже с транспортных самолетов", — перечислил Кнутов, отметив, что это делает их крайне опасным и гибким оружием.
Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.
