https://ukraina.ru/20251009/mozhno-zapuskat-s-khaymarsa-i-f-16-voennyy-analitik-nazval-nazval-raketu-opasnee-tomagavka-1069824491.html

Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка"

Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка" - 09.10.2025 Украина.ру

Можно запускать с "Хаймарса" и F-16: военный аналитик назвал назвал ракету опаснее "Томагавка"

Реальную угрозу для российской обороны представляют не дорогие "Томагавки", а более простые и дешевые крылатые ракеты "Барракуда", которые можно запускать с широкого спектра носителей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-10-09T05:20

2025-10-09T05:20

2025-10-09T05:20

новости

украина

россия

донбасс

юрий кнутов

украина.ру

f-16

нато

ракеты

"томагавк"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/02/1069497065_0:174:2996:1859_1920x0_80_0_0_54d07ee7e151f1465e762b634da983cd.jpg

Отвечая на вопрос о наиболее опасных видах вооружений, Кнутов указал на ракеты "Барракуда"."Гораздо опаснее ракеты "Барракуда". Есть версии ("Барракуда"-500) с дальностью до 930 километров с боевой частью до 45 килограммов. Это очень простые крылатые ракеты стоимостью около 200 тысяч долларов, а "Томагавк" стоит около двух миллионов", — заявил эксперт.Он отметил, что у "Барракуды" эффективная площадь рассеивания и заметность на экранах радаров меньше, чем у "Томагавков". Эксперт подчеркнул главное преимущество этих ракет — универсальность запуска."И главное преимущество: их можно запускать с установок "Хаймарс", "Пэтриот", противокорабельных установок "Гарпун", с F-16, вертолетов и даже с транспортных самолетов", — перечислил Кнутов, отметив, что это делает их крайне опасным и гибким оружием.Полный текст интервью "Юрий Кнутов: Россия начинает масштабную операцию в Донбассе, пока НАТО готовится к вводу войск на Украину" на сайте Украина.ру.Подробнее о том, какие формы приняло казнокрадство на Украине в последние годы - в материале издания Украина.ру Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины.

https://ukraina.ru/20251008/igor-prokopenko-tramp-prevratil-tomagavki-v-brend-ugrozy-kotorym-imperialisty-ssha-pugali-sssr-1069820699.html

украина

россия

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, донбасс, юрий кнутов, украина.ру, f-16, нато, ракеты, "томагавк", himars, зрк patriot, сво, дзен новости сво, новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, спецоперация, главные новости, военный эксперт