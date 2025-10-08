https://ukraina.ru/20251008/stalnoy-katok-nastupleniya-alekhin-raskryl-pochemu-vsu-ne-mogut-uderzhat-volchansk-1069772425.html

Стальной каток наступления: Алехин раскрыл, почему ВСУ не могут удержать Волчанск

Стальной каток наступления: Алехин раскрыл, почему ВСУ не могут удержать Волчанск - 08.10.2025 Украина.ру

Стальной каток наступления: Алехин раскрыл, почему ВСУ не могут удержать Волчанск

Стратегическое наступление группировки "Север" на Волчанск развивается по жесткому сценарию — российские войска методично выбивают ВСУ из промзон и лесов, лишая противника последних опорных пунктов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

Российские подразделения кардинально изменили ситуацию под Волчанском за последние месяцы. "Несколько месяцев назад армейские подразделения возобновили наступление на Харьковском направлении, выбив ВСУ из лесов западнее Волчанска и взяв под полный контроль территорию правобережной части города", — констатирует Геннадий Алехин.Основной удар наносится по ключевым инфраструктурным объектам. "Наступление идет вдоль железнодорожного полотна, мимо основательно разрушенных технических зданий небольшой промзоны", — уточняет эксперт, подчеркивая системный характер продвижения ВС РФ.По словам обозревателя, ВСУ не способны противостоять этому натиску. "ВСУ не в состоянии подготовить качественную оборону из-за отсутствия позиций, за которые они могли бы зацепиться", — заявляет Алехин. Ситуацию усугубляет катастрофическое положение со снабжением: "К тому же испытывают большие проблемы с боеприпасами".Создав устойчивый плацдарм и укрепив его вооружением и техникой, российские войска продолжают наращивать давление, методично расширяя зону контроля в левобережной части Волчанска, подытожил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ уничтожают с воздуха колонны ВСУ под Волчанском и двигаются к Харькову" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине в материале: "Как заставить страдать Россию". Зеленский и Ермак, считают эксперты, готовят новую тактику войны.

