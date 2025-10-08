Путин объяснил, что Киев атакует мирные объекты от безысходности
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкОбращение по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ 7 октября отметил, что украинское правительство атакует гражданские цели в России
"Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам", - сказал российский лидер.
Он заверил, что попытки Киева атаковать мирные объекты в глубине России ВСУ не помогут и останутся безрезультатными.
Президент также сообщил, что с начала 2025 года российские войска освободили более пяти тысяч квадратных километров территории и 212 населённых пунктов. Путин поблагодарил личный состав ВС РФ за ежедневно проявляемые мужество и героизм.
