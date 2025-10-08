Путин объяснил, что Киев атакует мирные объекты от безысходности - 08.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251008/putin-obyasnil-chto-kiev-atakuet-mirnye-obekty-ot-bezyskhodnosti-1069784357.html
Путин объяснил, что Киев атакует мирные объекты от безысходности
Путин объяснил, что Киев атакует мирные объекты от безысходности - 08.10.2025 Украина.ру
Путин объяснил, что Киев атакует мирные объекты от безысходности
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ 7 октября отметил, что украинское правительство атакует гражданские цели в России
2025-10-08T07:43
2025-10-08T07:43
новости
россия
владимир путин
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1e/1069381661_0:124:3056:1843_1920x0_80_0_0_416f70f9fe36ae9488c85a2eb7b4c6ce.jpg
"Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам", - сказал российский лидер.Он заверил, что попытки Киева атаковать мирные объекты в глубине России ВСУ не помогут и останутся безрезультатными. Президент также сообщил, что с начала 2025 года российские войска освободили более пяти тысяч квадратных километров территории и 212 населённых пунктов. Путин поблагодарил личный состав ВС РФ за ежедневно проявляемые мужество и героизм.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1e/1069381661_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_8c232f2e56a322110b6d055f642503e2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, киев, украина
Новости, Россия, Владимир Путин, Киев, Украина

Путин объяснил, что Киев атакует мирные объекты от безысходности

07:43 08.10.2025
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанкОбращение по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Обращение по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ 7 октября отметил, что украинское правительство атакует гражданские цели в России
"Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам", - сказал российский лидер.
Он заверил, что попытки Киева атаковать мирные объекты в глубине России ВСУ не помогут и останутся безрезультатными.
Президент также сообщил, что с начала 2025 года российские войска освободили более пяти тысяч квадратных километров территории и 212 населённых пунктов. Путин поблагодарил личный состав ВС РФ за ежедневно проявляемые мужество и героизм.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВладимир ПутинКиевУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21Окружение Трампа обеспокоено ухудшением его умственных способностей - Херш
08:13"Томагавки", мировой кризис и ожидание самой страшной войны: Ищенко о сложности ситуации для России
07:59ВС РФ ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Черниговской области
07:43Путин объяснил, что Киев атакует мирные объекты от безысходности
07:24ПВО ночью сбила более полусотни вражеских дронов над Россией
07:00Марат Хуснуллин об улучшении водоснабжения в ДНР: Участки магистральных водоводов меняются километрами
06:10Стальной каток наступления: Алехин раскрыл, почему ВСУ не могут удержать Волчанск
06:00"Я сбежал из госпиталя к своим ребятам": ополченец "Корсар" о спасении после тяжелого ранения
05:50"Сдавайтесь в плен": историк Барабанов о новом призыве Путина к украинским солдатам на "Валдае"
05:40"Мы выносим тяговые подстанции": эксперт рассказал, почему на всю Украину не хватит тепловозов
05:30"России удалось выстоять": эксперт Барабанов о военных оценках Путина и успешном завершении СВО
05:25"Без лишней очарованности": историк Барабанов рассказал о сигналах Путина Трампу на "Валдае"
05:21Балет как поле борьбы. История о том, как Чайковский победил гопак
05:20Экономика Украины и война: "кайфующие" украинцы, деэлектрификация и дегазификация страны
05:20Армия продолжает расширять контроль вдоль границы: Алехин рассказал про освобождение Отрадного
05:15И хочется, и колется: медалька для Трампа за мир может дорого обойтись миру
05:10Военный обозреватель о давлении на Купянск: "Успехи под Волчанском оттянут часть ВСУ"
05:05"Презирают Зеленского" и "кайфуют" от войны. Как в эти дни поживают украинские представители власти
05:00"Потихоньку нас прощупывают": Виктор Кутырь призвал обезопасить "окно в Европу"
04:50Провал переброски сил ВСУ: полковник Алехин раскрыл детали успешного наступления "Севера"
Лента новостейМолния