Путин объяснил, что Киев атакует мирные объекты от безысходности

08.10.2025

Путин объяснил, что Киев атакует мирные объекты от безысходности

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Северо-Западный федеральный округ 7 октября отметил, что украинское правительство атакует гражданские цели в России

2025-10-08T07:43

новости

россия

владимир путин

киев

украина

"Киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам", - сказал российский лидер.Он заверил, что попытки Киева атаковать мирные объекты в глубине России ВСУ не помогут и останутся безрезультатными. Президент также сообщил, что с начала 2025 года российские войска освободили более пяти тысяч квадратных километров территории и 212 населённых пунктов. Путин поблагодарил личный состав ВС РФ за ежедневно проявляемые мужество и героизм.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

новости, россия, владимир путин, киев, украина