https://ukraina.ru/20251008/otvet-za-belgorod-i-prognozy-samoy-tyazheloy-zimy-chto-proiskhodit-v-kharkove-1069780984.html

Ответ за Белгород и прогнозы "самой тяжелой зимы". Что происходит в Харькове

Ответ за Белгород и прогнозы "самой тяжелой зимы". Что происходит в Харькове - 08.10.2025 Украина.ру

Ответ за Белгород и прогнозы "самой тяжелой зимы". Что происходит в Харькове

Первая столица Украины сейчас стала основной базой для обстрелов соседней Белгородской области РФ. В ответ прилетает и по самому Харькову, который день за днём лишается остатков энергетической инфраструктуры.

2025-10-08T04:45

2025-10-08T04:45

2025-10-08T04:45

харьков

украина

россия

игорь терехов

мустафа найем

николай кучеренко

рада

тцк

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/01/1055435911_0:118:1262:827_1920x0_80_0_0_d70c3655cfb8f30c2615e0bf5277b401.jpg

"ВСУ бьют по Белгороду, отключая его от электроэнергии, а в ответ массово летит по Харькову, который скоро тоже останется полностью без света и тепла. Это даст возможность Зеленскому пиарится на горе украинцев", - комментирует ситуацию украинский Telegram-канал "Легитимный", призывая украинцев готовиться к тяжелой зиме.Мэр города Игорь Терехов информирует, что в ночь на 7 октября город атаковали 25 дронов, указывая, что в ряде локаций начались пожары. Он тоже утверждает, что зима для города будет самой тяжелой с 2022 года из-за уничтожения двух крупных подстанций. О тяжелой зиме Терехов рассказал в тот же день и на встрече с японским послом, не забыв попросить денег на "восстановление жилого фонда".По сообщения местных СМИ в Харькове была уничтожена подстанция 110/6 кВ "Южкабель" и повреждена электроподстанция 330 кВ Лосево. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что временно обесточены 10 387 абонентов.В связи с этим у украинцев возникает много вопросов к организатору Майдана Мустафе Найему, который отвечал за строительство укрытий для украинской энергосистемы за бюджетные средства. Ему были выделены десятки миллиардов гривен на строительство трехуровневой защиты на энергетических объектах. Деньги исчезли, а укрытий нет.Бывший министр ЖКХ, депутат Рады Алексей Кучеренко с возмущением рассказывает, что агентство под руководством Найема не закончило ни один объект, "освоив" гигантские суммы. "Бюджеты не комментирую, пусть проверяют НАБУ, САП. Госаудит выяснил, что там завышены в два-три раза бюджеты. То есть агентство провалило полностью свое направление", - возмущается Кучеренко, комментируя удары по украинским энергообъектам. В то же время он утверждает, что раз уж Киев втянулся в эту энергетическую войну, то придется её продолжать. Страдать же при этом будет Харьков и прочие приграничные города.Возмущается отсутствием укрытий на энергообъектах Харькова и других городов также бывший спикер Рады Дмитрий Разумков. "Скажите, пожалуйста, кто за это понесет ответственность? Кто понесет ответственность за Харьков, Чернигов, Сумы, Полтаву, которые сегодня разносятся российскими ракетами и дронами? Где укрытия? Где те миллиарды гривен, которые на это были потрачены?", - задаёт Разумков неудобные вопросы в Раде после "выключения" Харькова.Заместитель гендиректора производителя РЭБ Анатолий Храпчинский при этом констатирует, что российские удары по украинским объектам энергетики стали эффективнее, поскольку ВС РФ изменили тактику обстрелов. Россияне, по его словам, не только комбинируют средства поражения, но и повышают их плотность, поэтому теперь по объектам летит больше ракет и дронов одновременно с разных направлений.В результате всё больше харьковчан пытаются выехать из города, цены на недвижимость в преддверии зимы упали почти в два раза, тогда как за этот же период цены на недвижимость и аренду в центральных областях выросли в 1,5 раза.Многие харьковские квартиры стоят пустыми, поэтому во вторник 7 октября в Верховной Раде вознамерились отнимать жильё для расселения военнослужащих в прифронтовых регионах, к которым относится и Харьковская область. Такое предложение выдвинула депутат Соломия Бобровская, назвав её военно-квартирной повинностью. По мнению Бобровской, всё равно эти дома вскоре могут оказаться под контролем РФ."Если государство не может компенсировать, тогда давайте подумаем о механизме принудительного изъятия и предоставления в аренду военнослужащим в тех городках, которые сегодня уже критичны, падают, и уходят под оккупацию", – рассказывает депутат.На этой неделе в Харькове случился беспрецедентный случай: сотрудника ТЦК впервые на Украине осудили за избиение гражданского, хотя подобные случаи происходят ежедневно по всей Украине, подчас с летальным исходом. Украинский военком Сергей Воловик прославился в Харькове неоднократными агрессивными действиями. Резонанс произвело избиение учителя истории, у которого была отсрочка. В оправдание своих действий Воловик заявил, что учитель его "бесил". После суда украинский журналист попросил ТЦК-шника прокомментировать решение суда, но тот в ответ лишь ударом выбил у него телефон. Воловик получил приговор – три года "ограничения свободы", что в отличие от "лишения свободы" на Украине обычно означает домашний арест или даже ночной домашний арест – такую меру суды обычно применяют к полезным националистам.Тот факт, что единственный приговор сотруднику ТЦК вынесен после резонансного избиения на камеру, лишний раз свидетельствует о том, что украинские "людоловы" являются кастой неприкасаемых, которым дозволено практически всё, пока они выполняют план по отлову сограждан.О том, что о ситуации на Украине говорят украинские эксперты - в статье Сергея зуева "Как заставить страдать Россию". Зеленский и Ермак, считают эксперты, готовят новую тактику войны

харьков

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

харьков, украина, россия, игорь терехов, мустафа найем, николай кучеренко, рада, тцк, вооруженные силы украины