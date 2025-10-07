"Враг моего врага — мой друг": Ищенко объяснил, как в Польше относятся к бандеровцам на Украине - 07.10.2025 Украина.ру
"Враг моего врага — мой друг": Ищенко объяснил, как в Польше относятся к бандеровцам на Украине
"Враг моего врага — мой друг": Ищенко объяснил, как в Польше относятся к бандеровцам на Украине - 07.10.2025 Украина.ру
"Враг моего врага — мой друг": Ищенко объяснил, как в Польше относятся к бандеровцам на Украине
Варшава осознанно "мирится" с прославлением на Украине идеологов, ненавистных самой Польше, руководствуясь сугубо прагматичным принципом временного союзничества против общего противника. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
Комментируя терпимость Польши к бандеровской риторике Киева, эксперт заявил, что поляки действуют по холодному расчету. "С поляками тоже все очень просто. "Враг моего врага мой друг". Они не дети", — отметил Ростислав Ищенко.Он подчеркнул, что в Варшаве прекрасно осведомлены об истинных целях идеологов этого движения. "Поляки прекрасно знают, что говорили бандеровцы: "Когда мы разберемся с Россией, то займемся Польшей", — привел историческую цитату политолог. При этом, по его мнению, в Польше понимают, что с Россией бандеровцам точно не справиться, но используют их для создания проблем Москве.Ищенко уточнил, что настоящая задача Варшавы — не допустить проникновения этой идеологии на свою территорию. "Им надо, чтобы бандеровцы оставались на Украине и воевали с Россией, а к ним не ехали", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.О том, как власти Украины внедряют идеологию среди молодежи - в материале Егора Леева "Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми".
новости, украина, польша, варшава, ростислав ищенко, украина.ру, степан бандера, бандеровцы, идеология, россия, война, сво, дзен новости сво, новости сво, главные новости
Новости, Украина, Польша, Варшава, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Степан Бандера, бандеровцы, идеология, Россия, война, СВО, дзен новости СВО, новости СВО, Главные новости

"Враг моего врага — мой друг": Ищенко объяснил, как в Польше относятся к бандеровцам на Украине

05:50 07.10.2025
 
Марш националистов на Украине
Марш националистов на Украине
© Стрингер
Перейти в фотобанк
Варшава осознанно "мирится" с прославлением на Украине идеологов, ненавистных самой Польше, руководствуясь сугубо прагматичным принципом временного союзничества против общего противника. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
Комментируя терпимость Польши к бандеровской риторике Киева, эксперт заявил, что поляки действуют по холодному расчету. "С поляками тоже все очень просто. "Враг моего врага мой друг". Они не дети", — отметил Ростислав Ищенко.
Он подчеркнул, что в Варшаве прекрасно осведомлены об истинных целях идеологов этого движения.
"Поляки прекрасно знают, что говорили бандеровцы: "Когда мы разберемся с Россией, то займемся Польшей", — привел историческую цитату политолог. При этом, по его мнению, в Польше понимают, что с Россией бандеровцам точно не справиться, но используют их для создания проблем Москве.
Ищенко уточнил, что настоящая задача Варшавы — не допустить проникновения этой идеологии на свою территорию. "Им надо, чтобы бандеровцы оставались на Украине и воевали с Россией, а к ним не ехали", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.
О том, как власти Украины внедряют идеологию среди молодежи - в материале Егора Леева "Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми".
