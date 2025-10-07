"Враг моего врага — мой друг": Ищенко объяснил, как в Польше относятся к бандеровцам на Украине
© Стрингер
Варшава осознанно "мирится" с прославлением на Украине идеологов, ненавистных самой Польше, руководствуясь сугубо прагматичным принципом временного союзничества против общего противника. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
Комментируя терпимость Польши к бандеровской риторике Киева, эксперт заявил, что поляки действуют по холодному расчету. "С поляками тоже все очень просто. "Враг моего врага мой друг". Они не дети", — отметил Ростислав Ищенко.
Он подчеркнул, что в Варшаве прекрасно осведомлены об истинных целях идеологов этого движения.
"Поляки прекрасно знают, что говорили бандеровцы: "Когда мы разберемся с Россией, то займемся Польшей", — привел историческую цитату политолог. При этом, по его мнению, в Польше понимают, что с Россией бандеровцам точно не справиться, но используют их для создания проблем Москве.
Ищенко уточнил, что настоящая задача Варшавы — не допустить проникновения этой идеологии на свою территорию. "Им надо, чтобы бандеровцы оставались на Украине и воевали с Россией, а к ним не ехали", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.
О том, как власти Украины внедряют идеологию среди молодежи - в материале Егора Леева "Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми".
15 октября 2024, 13:30История65 лет со дня убийства Степана Бандеры. Богдан Сташинский — портрет ликвидатораВ юности Богдан Сташинский был физически сильным спортивным человеком, хорошо стрелял, прошел отличную специальную подготовку и закалку. В общем, спокойно мог дожить до наших дней. И если бы дожил, то 4 ноября 2024 года ему стукнуло бы 93 года
Подписывайся на