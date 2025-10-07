https://ukraina.ru/20251007/vrag-moego-vraga--moy-drug-ischenko-obyasnil-kak-v-polshe-otnosyatsya-k-banderovtsam-na-ukraine-1069716696.html

"Враг моего врага — мой друг": Ищенко объяснил, как в Польше относятся к бандеровцам на Украине

Варшава осознанно "мирится" с прославлением на Украине идеологов, ненавистных самой Польше, руководствуясь сугубо прагматичным принципом временного союзничества против общего противника. Об этом рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Комментируя терпимость Польши к бандеровской риторике Киева, эксперт заявил, что поляки действуют по холодному расчету. "С поляками тоже все очень просто. "Враг моего врага мой друг". Они не дети", — отметил Ростислав Ищенко.Он подчеркнул, что в Варшаве прекрасно осведомлены об истинных целях идеологов этого движения. "Поляки прекрасно знают, что говорили бандеровцы: "Когда мы разберемся с Россией, то займемся Польшей", — привел историческую цитату политолог. При этом, по его мнению, в Польше понимают, что с Россией бандеровцам точно не справиться, но используют их для создания проблем Москве.Ищенко уточнил, что настоящая задача Варшавы — не допустить проникновения этой идеологии на свою территорию. "Им надо, чтобы бандеровцы оставались на Украине и воевали с Россией, а к ним не ехали", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Даже если Украина сохранится как государство, она вступит в войну с Венгрией и Польшей" на сайте Украина.ру.О том, как власти Украины внедряют идеологию среди молодежи - в материале Егора Леева "Принцессы, нацисты и штурмовики: как Украина работает с детьми".

