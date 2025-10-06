https://ukraina.ru/20251006/ustroili-nam-lovushku-amerikanskie-namniki-obvinili-zelenskogo-v-pokhischenii-1069686001.html

"Устроили нам ловушку": американские наёмники обвинили Зеленского в похищении

"Устроили нам ловушку": американские наёмники обвинили Зеленского в похищении - 06.10.2025 Украина.ру

"Устроили нам ловушку": американские наёмники обвинили Зеленского в похищении

Воевавшие на стороне ВСУ американцы обвинили Владимира Зеленского и защитников его режима в похищении и жестоком обращении. Об этом 5 октября сообщил журнал Semana.

2025-10-06T10:55

2025-10-06T10:55

2025-10-06T10:55

новости

украина

колумбия

польша

владимир зеленский

вооруженные силы украины

мид

иностранные наемники

латинская америка

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069684461_0:201:1280:921_1920x0_80_0_0_3c1c02fdbacacda765620902c90d2495.jpg

Жалобу на насильственное похищение "вооружёнными людьми" и жестокой обращение на Украине направили президенту Колумбии Густаво Петро десятки колумбийских наёмников."Украинская мечта", которая побудила более тысячи колумбийцев отправиться в эту охваченную войной страну, чтобы поступить на военную службу в качестве иностранных подрядчиков, мотивированных более высокими доходами, военным призванием или получением таких возможностей, как гражданство или другие льготы, все чаще превращается в кошмар для многих из них", - сказано в публикации латиноамериканского журнала.В публикации сказано, что в воскресенье 5 октября "группа из 40 колумбийских солдат, подавших заявление об увольнении в надежде покинуть европейскую страну и вернуться домой, сообщила, что подверглась жестокому обращению и была отправлена ​​на автобусе в неизвестном направлении".Энерлин Эстебан Остен Куадрадо из Монтерии – один из насильственно удерживаемых режимом Зеленского. Он рассказал SEMANA о своей ситуации и ситуации своих коллег."Нас забрали оттуда, где нас держали, из военной тюрьмы, где мы провели два дня. Нам сказали, что отсюда нас увезут в Польшу, что мы едем домой. Но поскольку украинцам нельзя доверять, они на самом деле обманули нас и посадили в автобус, куда мы не знали, куда едем", - рассказал изданию Энерлин Эстебан Остен Куадрадо, один из фигурантов этой скандальной истории.Когда колумбийцы ехали в автобусе и подъезжали к границе, их задержалиУкраинские военные задержали колумбийцев недалеко от границы. Остен заявил, что они столкнулись с бесчисленными нарушениями и жестоким обращением. Например, их "заставляют подписывать документы без перевода и не выплачивают обещанную зарплату", сказано в публикации."Они практически похитили нас. Они вооружены, они фотографируют людей, которых отправляют в тюрьму. Мы испытываем сильнейшее унижение со стороны тех, кому мы пришли помочь, а теперь они не хотят нас отпускать", — пожаловался Остен.Он заявил также, что подвергся избиениям. Он настаивает на том, что украинцы плохо обращаются с колумбийцами и своему опыту может подтвердить, что "они любят подчинять себе людей, потому что мёртвый солдат для них полезнее живого, который говорит".Колумбиец заявил, что немногим наёмникам разрешают уехать с Украины. Большинство не отпускают и изолируют, чтобы те могли сохранить зарплату."Это ужасная, цепкая коррупция. Они фактически хотят, чтобы солдаты погибли и не получили свои выплаты", - пояснил колумбийский наёмник, жалуясь на ВСУ.Колумбийцы запросили помощь у администрации президента и МИД своей страны. Они возлагают на Владимира Зеленского ответственность за всё, что может с ними случиться, сказано в публикации.Там также отмечено, что в российско-украинском конфликте погибло более 300 колумбийцев и зафиксировано "множество случаев пропажи без вести, о которых официальной информации крайне мало". Правительство Колумбии называет наёмничество незаконной деятельностью, пытаясь законодательно запретить колумбийским гражданам участвовать в иностранных конфликтах.

украина

колумбия

польша

латинская америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, колумбия, польша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мид, иностранные наемники, латинская америка, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, всу, международные отношения, скандал