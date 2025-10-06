"Устроили нам ловушку": американские наёмники обвинили Зеленского в похищении - 06.10.2025 Украина.ру
"Устроили нам ловушку": американские наёмники обвинили Зеленского в похищении
"Устроили нам ловушку": американские наёмники обвинили Зеленского в похищении
Воевавшие на стороне ВСУ американцы обвинили Владимира Зеленского и защитников его режима в похищении и жестоком обращении. Об этом 5 октября сообщил журнал Semana.
Жалобу на насильственное похищение "вооружёнными людьми" и жестокой обращение на Украине направили президенту Колумбии Густаво Петро десятки колумбийских наёмников."Украинская мечта", которая побудила более тысячи колумбийцев отправиться в эту охваченную войной страну, чтобы поступить на военную службу в качестве иностранных подрядчиков, мотивированных более высокими доходами, военным призванием или получением таких возможностей, как гражданство или другие льготы, все чаще превращается в кошмар для многих из них", - сказано в публикации латиноамериканского журнала.В публикации сказано, что в воскресенье 5 октября "группа из 40 колумбийских солдат, подавших заявление об увольнении в надежде покинуть европейскую страну и вернуться домой, сообщила, что подверглась жестокому обращению и была отправлена ​​на автобусе в неизвестном направлении".Энерлин Эстебан Остен Куадрадо из Монтерии – один из насильственно удерживаемых режимом Зеленского. Он рассказал SEMANA о своей ситуации и ситуации своих коллег."Нас забрали оттуда, где нас держали, из военной тюрьмы, где мы провели два дня. Нам сказали, что отсюда нас увезут в Польшу, что мы едем домой. Но поскольку украинцам нельзя доверять, они на самом деле обманули нас и посадили в автобус, куда мы не знали, куда едем", - рассказал изданию Энерлин Эстебан Остен Куадрадо, один из фигурантов этой скандальной истории.Когда колумбийцы ехали в автобусе и подъезжали к границе, их задержалиУкраинские военные задержали колумбийцев недалеко от границы. Остен заявил, что они столкнулись с бесчисленными нарушениями и жестоким обращением. Например, их "заставляют подписывать документы без перевода и не выплачивают обещанную зарплату", сказано в публикации."Они практически похитили нас. Они вооружены, они фотографируют людей, которых отправляют в тюрьму. Мы испытываем сильнейшее унижение со стороны тех, кому мы пришли помочь, а теперь они не хотят нас отпускать", — пожаловался Остен.Он заявил также, что подвергся избиениям. Он настаивает на том, что украинцы плохо обращаются с колумбийцами и своему опыту может подтвердить, что "они любят подчинять себе людей, потому что мёртвый солдат для них полезнее живого, который говорит".Колумбиец заявил, что немногим наёмникам разрешают уехать с Украины. Большинство не отпускают и изолируют, чтобы те могли сохранить зарплату."Это ужасная, цепкая коррупция. Они фактически хотят, чтобы солдаты погибли и не получили свои выплаты", - пояснил колумбийский наёмник, жалуясь на ВСУ.Колумбийцы запросили помощь у администрации президента и МИД своей страны. Они возлагают на Владимира Зеленского ответственность за всё, что может с ними случиться, сказано в публикации.Там также отмечено, что в российско-украинском конфликте погибло более 300 колумбийцев и зафиксировано "множество случаев пропажи без вести, о которых официальной информации крайне мало". Правительство Колумбии называет наёмничество незаконной деятельностью, пытаясь законодательно запретить колумбийским гражданам участвовать в иностранных конфликтах.
Воевавшие на стороне ВСУ американцы обвинили Владимира Зеленского и защитников его режима в похищении и жестоком обращении. Об этом 5 октября сообщил журнал Semana.
Жалобу на насильственное похищение "вооружёнными людьми" и жестокой обращение на Украине направили президенту Колумбии Густаво Петро десятки колумбийских наёмников.
"Украинская мечта", которая побудила более тысячи колумбийцев отправиться в эту охваченную войной страну, чтобы поступить на военную службу в качестве иностранных подрядчиков, мотивированных более высокими доходами, военным призванием или получением таких возможностей, как гражданство или другие льготы, все чаще превращается в кошмар для многих из них", - сказано в публикации латиноамериканского журнала.
В публикации сказано, что в воскресенье 5 октября "группа из 40 колумбийских солдат, подавших заявление об увольнении в надежде покинуть европейскую страну и вернуться домой, сообщила, что подверглась жестокому обращению и была отправлена ​​на автобусе в неизвестном направлении".
Энерлин Эстебан Остен Куадрадо из Монтерии – один из насильственно удерживаемых режимом Зеленского. Он рассказал SEMANA о своей ситуации и ситуации своих коллег.
"Нас забрали оттуда, где нас держали, из военной тюрьмы, где мы провели два дня. Нам сказали, что отсюда нас увезут в Польшу, что мы едем домой. Но поскольку украинцам нельзя доверять, они на самом деле обманули нас и посадили в автобус, куда мы не знали, куда едем", - рассказал изданию Энерлин Эстебан Остен Куадрадо, один из фигурантов этой скандальной истории.
Когда колумбийцы ехали в автобусе и подъезжали к границе, их задержали
Украинские военные задержали колумбийцев недалеко от границы. Остен заявил, что они столкнулись с бесчисленными нарушениями и жестоким обращением. Например, их "заставляют подписывать документы без перевода и не выплачивают обещанную зарплату", сказано в публикации.
"Они практически похитили нас. Они вооружены, они фотографируют людей, которых отправляют в тюрьму. Мы испытываем сильнейшее унижение со стороны тех, кому мы пришли помочь, а теперь они не хотят нас отпускать", — пожаловался Остен.
Он заявил также, что подвергся избиениям. Он настаивает на том, что украинцы плохо обращаются с колумбийцами и своему опыту может подтвердить, что "они любят подчинять себе людей, потому что мёртвый солдат для них полезнее живого, который говорит".
Колумбиец заявил, что немногим наёмникам разрешают уехать с Украины. Большинство не отпускают и изолируют, чтобы те могли сохранить зарплату.
"Это ужасная, цепкая коррупция. Они фактически хотят, чтобы солдаты погибли и не получили свои выплаты", - пояснил колумбийский наёмник, жалуясь на ВСУ.
Колумбийцы запросили помощь у администрации президента и МИД своей страны. Они возлагают на Владимира Зеленского ответственность за всё, что может с ними случиться, сказано в публикации.
Там также отмечено, что в российско-украинском конфликте погибло более 300 колумбийцев и зафиксировано "множество случаев пропажи без вести, о которых официальной информации крайне мало". Правительство Колумбии называет наёмничество незаконной деятельностью, пытаясь законодательно запретить колумбийским гражданам участвовать в иностранных конфликтах.
