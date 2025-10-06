https://ukraina.ru/20251006/putin-vystupil-so-znaniem-dela---eks-analitik-tsru-1069683514.html

Путин выступил со знанием дела - экс-аналитик ЦРУ

Российский президент Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выступил спокойно и со знанием предмета обсуждения. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/05/1069638090_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_3200bf80b84aaa37c000569fe9cf1e41.jpg

"Наблюдал за Путиным, как он произнес речь, которая длилась около 40 минут (на Валдае. — Прим. Ред.), потом <…> отвечал на вопросы со сцены. <…> Путин не похож на человека, находящегося в состоянии стресса. Он выглядит как человек, который знает, что делает", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.По словам аналитика, сообщает РИА Новости, президент России очень прямолинейно высказывался на темы Украины и отношений с Западом.Президент России на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.Путин на заседании клуба "Валдай" заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. По его словам, это будет "именно ответ" и Россия никогда не инициировала военное противостояние.Российский президент Владимир Путин предложил "хорошую идею" по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Подробнее — в материале — Трамп позитивно оценил предложение Путина по ДСНВ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

