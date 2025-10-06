https://ukraina.ru/20251006/putin-vystupil-so-znaniem-dela---eks-analitik-tsru-1069683514.html
Путин выступил со знанием дела - экс-аналитик ЦРУ
Путин выступил со знанием дела - экс-аналитик ЦРУ - 06.10.2025 Украина.ру
Путин выступил со знанием дела - экс-аналитик ЦРУ
Российский президент Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выступил спокойно и со знанием предмета обсуждения. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
2025-10-06T10:23
2025-10-06T10:23
2025-10-06T10:53
новости
россия
украина
запад
владимир путин
борис джонсон
валдай
цру
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/05/1069638090_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_3200bf80b84aaa37c000569fe9cf1e41.jpg
"Наблюдал за Путиным, как он произнес речь, которая длилась около 40 минут (на Валдае. — Прим. Ред.), потом <…> отвечал на вопросы со сцены. <…> Путин не похож на человека, находящегося в состоянии стресса. Он выглядит как человек, который знает, что делает", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.По словам аналитика, сообщает РИА Новости, президент России очень прямолинейно высказывался на темы Украины и отношений с Западом.Президент России на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.Путин на заседании клуба "Валдай" заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. По его словам, это будет "именно ответ" и Россия никогда не инициировала военное противостояние.Российский президент Владимир Путин предложил "хорошую идею" по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Подробнее — в материале — Трамп позитивно оценил предложение Путина по ДСНВ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
запад
индия
китай
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/05/1069638090_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_c58882c1582a8a916495e8784a9deb60.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, запад, владимир путин, борис джонсон, валдай, цру, международные отношения, международная политика, сво, соглашение, украина.ру, индия, китай
Новости, Россия, Украина, Запад, Владимир Путин, Борис Джонсон, Валдай, ЦРУ, международные отношения, Международная политика, СВО, соглашение, Украина.ру, Индия, Китай
Путин выступил со знанием дела - экс-аналитик ЦРУ
10:23 06.10.2025 (обновлено: 10:53 06.10.2025)
Российский президент Владимир Путин во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" выступил спокойно и со знанием предмета обсуждения. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Наблюдал за Путиным, как он произнес речь, которая длилась около 40 минут (на Валдае. — Прим. Ред.), потом <…> отвечал на вопросы со сцены. <…> Путин не похож на человека, находящегося в состоянии стресса. Он выглядит как человек, который знает, что делает", — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
По словам аналитика, сообщает РИА Новости, президент России очень прямолинейно высказывался на темы Украины и отношений с Западом.
Президент России на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" затронул проблемы нового миропорядка, двусторонних отношений с США, Индией и Китаем, а также ситуацию вокруг украинского конфликта.
Путин на заседании клуба "Валдай" заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. По его словам, это будет "именно ответ" и Россия никогда не инициировала военное противостояние.
Российский президент Владимир Путин предложил "хорошую идею" по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Подробнее — в материале — Трамп позитивно оценил предложение Путина по ДСНВ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.