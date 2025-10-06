https://ukraina.ru/20251006/tramp-pozitivno-otsenil-predlozhenie-putina-po-dsnv-1069682703.html

Трамп позитивно оценил предложение Путина по ДСНВ

Российский президент Владимир Путин предложил "хорошую идею" по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

"Для меня это звучит как хорошая идея", — сказал Трамп, комментируя заявление Путина.Ранее, 22 сентября Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля, если США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение потенциалов сдерживания. Об этом пишет lenta.ru и приводит мнения по этому вопросу."Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока", — написал спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев, оценивая высказывание Трампа.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Путин "протягивает руку", предлагая инициативу по ДСНВ. Он подчеркнул, что президент России понимает важность ДСНВ для мировой безопасности и стабильности."Трамп согласится на предложение президента Путина. Потому что он говорил о необходимости ограничений, даже сокращения ядерных вооружений. И тот факт, что именно Россия сделала первый шаг в этом направлении, — это ценно", — сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.Руководитель американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл считает, что президент США принял предложение Путина на год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ.Кимболл полагает, что большее количество ядерного оружия не сделает безопаснее ни США, ни Россию, ни мир в целом. По его мнению, соблюдение основных ограничений как минимум в течение года после истечения срока действия договора поможет снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, а также выиграть время для переговоров о более широком и устойчивом соглашении.Зеленский в интервью обещал не идти на выборы в случае окончания украинского конфликта. Подробнее — в материале Шантаж Зеленского, провалы ВСУ, новая стратегия Трампа. Главное на Украине на утро 6 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

