Под предлогом войны. Как и куда исчезает культурное наследие Украины

Под предлогом войны. Как и куда исчезает культурное наследие Украины

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик решил спасать украинские музеи, и сразу спас музей гауптмана СС Романа Шухевича во Львовской области. Спортсмен передал на его восстановление 100 000 гривен и позволил разыграть на аукционе свои боксерские перчатки. Деньги с продажи также пойдут в пользу нацистской экспозиции.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060947288_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_6574b96201718bd8e25e66112f75f8f4.jpg

При этом украинский Минкульт бьет в колокола и заявляет, что в результате военного конфликта в стране разрушены или повреждены 1599 памятников культурного наследия и 2415 объектов культурной инфраструктуры. Самые большие потери понесли памятники в Харьковской (314), Херсонской (293) и Одесской(182) областях. А в общей сложности повреждения зафиксированы в 18 регионах.Правда, печаль минкультовцев совершенно непонятна: ведь за постмайданные годы декоммунизаторы угробили ( снесли, разбили или демонтировали) более 2500 памятников. Среди которых не только монументы вождю мирового пролетариата, но и памятники Ватутину, Жукову, Гагарину и даже Пушкину. Также были уничтожены сотни памятников, стелл, барельефов героям Великой Отечественной войны, закрыты десятки библиотек, особенно тех, где преобладали книги на русском языке. Однако, эти бесчинства не вызвали никакой реакции со стороны Министерства культуры, которое недавно возглавил открытый гей - Иван Вербицкий, с 2019-го года профессионально занимающегося защитой прав секс-меньшинств. Видимо, именно в Минкульте сосредоточено наибольшее число чиновников, нуждающихся в подобном покровительстве.Теперь они тонким фальцетом орут о том, что среди поврежденных войной объектов культурного наследия 149 имеют статус национального значения, 1300 - местного, 150 - только что выявленные. Наибольшие потери культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Сумской и Николаевской областях. При этом сильней всего досталось сельским и районным клубам (более 1175), на втором месте - библиотеки (848), на третьем - музеи галереи (133). Еще Украина потеряла 50 театров и филармоний, 9 заповедников и 4 цирка. Примечательно, что все потери парков, цирков и кинотеатров фиксируются в восточных и южных областях, на западной Украине и музеи, и библиотеки, и театры прекрасно функционируют. За исключением конечно же музея Шухевича, поврежденного в январе 2024 года. Однако, учитывая сколько денег в реанимацию этого культового сооружения вбухивают и бывший президент Петр Порошенко*, и боксер Александр Усик, чувствуется, что с национальной культурой в виде крыйивок и костелов здесь все будет в порядке.Отчего же Минкульт разыгрывает теперь такую шекспировскую трагедию и рыдает по луганским библиотекам и донецким театрам? Причин видится две. Первая - списать на "временную оккупацию" и войну потерю культурных ценностей - картин, книг, украшений, которые хранились в региональных музеях и были разграблены в первые месяцы войны. Что-то под предлогом спасения забрали местные жители, что-то утащили районные чиновники (например, недавно на аукционе всплыла одна из картин примитивистки Марии Приймаченко, находившаяся в музее в Иванково, на Киевщине), что-то вывезли представители теробороны.Вторая - распилить международную помощь на культурном возрождении - с подачи Минкульта в стране создается Украинский фонд культурного наследия для системной международной поддержки. В этот фонд внесены более 670 тысяч музейных экспонатов, которые ведомство эвакуировало из прифронтовых регионов.Об этом "подвиге" со всеми подробностями было рассказано комиссарке ЕС Марте Кос - на недавней встрече во Львове. Вообще-то она приехала поговорить об ущемлении прав национальных меньшинств на Украине (прежде всего, этнических венгров), но гомосексуалисты из Минкульта немедленно навязали ЕС программу по защите украинского культурного наследия. Они поведали европейскому комиссару, что совершенствуют закон в сфере эвакуации предметов культуры, но без европейской помощи и денег тут не обойтись - иначе все украинские музеи голодомора и майдана бесследно исчезнут.Механизм функционирования Фонда будет представлен в ноябре во время Второй международной конференции "Сотрудничество ради устойчивости" в Копенгагене. Весьма символичный выбор: именно в Копенгагене на саммите лидеров стран ЕС европейские партнеры недвусмысленно отказали Зеленскому в мегазайме - перечислении Киеву замороженных активов РФ. Но Украина не сдается: Зеленский явно приобрел в лице Дании союзника по "доению" европейских бюджетов. Именно в Дании готовятся строить предприятия ВПК для производства боеприпасов, а бонусом пойдет Альянс культурной устойчивости и платформа CuRe. "Культура должна стать одним из приоритетов будущей поддержки со стороны ЕС – наряду с реформами, которые мы системно внедряем в данной сфере. Над этим работаем вместе с партнерами" - подчеркнула украинская чиновница Татьяна Бережная. Правда, такое внимание к украинским культурным сокровищницам сильно напоминает интерес западных партнеров Украины к ее недрам. И если США подписали с Украиной ресурсную сделку, то почему бы Европе не подписать сделку культурную? Тем более, что часть культурных ценностей уже вывезены в ЕС типа на хранение и вряд ли вернутся на Украину. Например, в 2023-м французское агентство France Press сообщало, что из Украины были подпольно вывезены произведения искусства - чтобы уберечь их от войны. Уберегали прямо в Лувре, где прошла выставка "Истоки священного образа". На ней были представлены ценнейшие византийские иконы, тайно вывезенные из Киева. Вот только вопрос: а зачем такая таинственность, если ценности просто спасали?Кстати, еще на первом году войны в Киеве и Чернигове чиновники переворошили и "эвакуировали" редкие культовые предметы и мощи древнерусских святых (предположительно и мощи Ильи Муромца) из Киево-Печерской Лавры. Более 30 предметов из коллекции "Черниговская Лавра", включая несколько икон и других экспонатов из фондов Черниговского областного исторического музея, навсегда покинули Свято-Троицкий собор. Часть спасенного также выставили в Лувре, остальное надо полагать уплыло в частные коллекции.А в 2025-м в Берлинской картинной галерее открылась выставка "Из Одессы в Берлин: европейская живопись XVI-XIX веков". 65 работ из Одесского музея западного и восточного искусства были эвакуированы из-под бомбежек и перевезены в Германию. На вернисаж заглянул даже президент Германии Штайнмайер, который поздравил музей (с чем? с удачным ограблением Одессы?) и выразил поддержку Украине, как в том анекдоте: "зер гут, Вольдемар, зер гут". "У наших картин было два пути: лежать где-то в контейнерах на складах, не видеть света божьего, находиться под обстрелами или быть в крупнейших музеях мира, делая больше для страны, знакомя людей с нашим культурным наследием", - попытался оправдать завуалированное хищение директор Одесского музей западного и восточного искусства Игорь Проник.Впрочем, надо признать, что в Берлине полотна французских и голландских мастеров действительно находятся в большей сохранности - в Одессе они наверняка рано или поздно попали бы под нож русофобов. Ведь в экспозиции представлены портреты основателя Одессы адмирала Дерибаса и ее генерал-губернатора графа Воронцова к которым деколонизаторы относятся критически. И если в Одессе снесли памятник Екатерине, то страшно представить, что могло бы случится с этими картинами, на которых изображены "представителей экспансионистской политики Российской империи". Но как бы там ни было, а на Украину эти художественные жемчужины вряд ли вернуться, как и византийские иконы, и скифское золото.Кстати, обращает на себя внимание любопытный факт: все спасаемые предметы искусства сначала были вывезены на Западную Украину, а уж оттуда стали "переселяться" в страны ЕС. Иными словами, Галичина стала тем культурным хабом, через который национальные культурные богатства уплывали в Европу без какого-либо контроля. Ведь в Минкульте до сих пор нет списков утраченных музейных предметов, а количество "потерянного" постоянного варьируется. Сейчас Украина обвиняет РФ в похищении почти 34 000 музейных предметов, а Верховная Рада спешно приняла закон об уголовной ответственности за преступления против культурного наследия, в том числе незаконные раскопки, повреждения домов культуры, библиотек и галерей. И тем самым признала, что все четыре года войны проблемой сохранности культурного наследия никто не занимался.Это подтверждает и факт обращения в 2025 году (!!!) Коалиции деятелей культуры. Она призвала Минкульт эвакуировать предметы культурного наследия с прифронтовых территорий, а также из тех регионов, которым угрожает опасность из-за обстрелов. В первую очередь, речь идет о Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской областях, которые находятся близ линии разграничения. Чего же больше всего опасаются эксперты, которые засуетились аж на четвертом году войны? Думаете, переживают из-за ценных раритетов в музеях и библиотеках? Ничего подобного: их волнует, что из-за мирных переговоров может случится выравнивание линии разграничения и на подконтрольной России территории окажутся ценные предметы искусства и исторические артефакты. И как тогда под их защиту выпрашивать деньги ЕС? Опять же, судя по нервным подергиваниям культурных коалициантов, украинские культурные жемчужины наверняка уже обещаны европейским музеям или частным коллекционерам, которые никак не ждали что армия России дойдет до Днепра и двинется на Запад.Украинские деятели культуры утверждают, что по состоянию на 2025 год было эвакуировано менее 10% государственного музейного фонда. В то же время более 3 миллионов ценных объектов остаются в областях, подвергающихся постоянным обстрелам. Однако, никаких доказательств опасности для украинских культурных объектов привести не могут - разве что незначительные повреждения Днепропетровского художественного музея, где вылетели стекла, или поцарапанный фасад одесской филармонии. Российская армия уничтожает только военные объекты, а не культурные, как это пытаются представить спасители вышиванок и глечиков.Впрочем, это не мешает "защитникам" национальной культуры рассказывать ужастики о пропавших ценностях из музеев Мариуполя и Херсона. Так, временный директор Херсонского краеведческого музея Ольга Гончарова, закатывая глаза, сообщила американским журналистам из NYT о том, что "россияне даже статуи бронзовые из парков уволокли". Видимо, мадам позабыла, как сами украинцы в дни госпереворота разбили кувалдами памятник Ленину на бульваре Шевченко в Киеве, хотя мраморный вождь и находился под покровительством ЮНЕСКО. Но тогда никто не вопил о культурных ценностях, хотя под видом декоммунизации были уничтожены настоящие шедевры советской эпохи. Формально это подавалось как очищение культурного пространства. А в реальности процесс сопровождался утратой подлинных исторических объектов и редких артефактов, включая архивы, произведения искусства и музейные коллекции.Стоит ли удивляться, что десять лет спустя погромы памятников аукнулись общественным культурным беспамятством, и привели к обесцениванию любых культурных раритетов. Государство, вернее то, что от него осталось при Зеленском, плевало на эвакуацию картин и икон точно также, как на эвакуацию людей из прифронтовых зон. И в ответ на беспокойство о сохранности музейных и прочих фондов в Минкульте на голубом глазу заявили, что ответственность за них несут местные власти и военные администрации, а также руководители театров, галерей и филармоний.На самом же деле все эти отписки и неуклюжие попытки свалить культурные потери на Россию, являются отчетливым маркером кризиса государственности. Когда государство теряет способность сохранять культурное наследие, это признак не только военного поражения но и краха идентичности. А Украина постепенно утрачивает материальные следы собственной многослойной культуры, сохраняя лишь музеи Голодомора и Шухевича. По сути, страна переживает самую масштабную со времен Второй мировой войны культурную трансформацию: сначала ее ранили декоммунизацией и десоветизацией, потом добили войной.Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

