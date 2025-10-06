https://ukraina.ru/20251006/izvinite-za-eto-otkroveniya-samanty-pauer-ob-ukraine-1069710361.html

Руководитель USAID в 2021-2025 гг. Саманта Пауэр разоткровенничалась в беседе с российскими пранкерами. Она рассказала, как США работали с Украиной, сколько денег наличными отправляли в Киев, а также о том, какие украинские проекты проводились под контролем Соединенных Штатов

Деморализованная ПауэрСаманта Пауэр в России памятна своими перформансами в ООН, где она занимала должность постпреда США в течение нескольких лет. Гораздо хуже известна в нашей стране ее деятельность на посту главы Агентства США по международному развитию (USAID).А ведь получилось, что именно она вписала свое имя в историю как последний глава этой одиозной организации. Именно о ее работе в USAID с ней от лица Петра Порошенко* поговорили российские пранкеры Вован и Лексус.Пауэр не скрывает, что деморализована тем, что возглавляемое ею с 2021 года агентство приказало долго жить.Теперь она превратилась в генерала без армии и откатилась на обочину американской политической жизни. Не удивительно поэтому, что Пауэр оказалась так щедра на воспоминания в разговоре с пранкерами. Ничего другого, похоже, ей пока не остается.Пауэр не верит, что какие-то другие организации способны полноценно заменить USAID, в том числе европейские.Финансовый вопросРазумеется, Пауэр на словах скорбит не только по утраченной должности, но и по Украине, которая осталась без поддержки USAID.Шутка ли, с 2022 года Украине каждый месяц перечислялось 1,5 млрд долларов. Прямиком в казну, утверждает Пауэр, и исключительно наличкой. Она назвала это "инвестициями" и выразила сожаление, что с приходом Дональда Трампа такая поддержка была свернута.По ее словам, одним из последних ее решений в должности руководителя USAID стало предоставление Киеву "очень крупного беспроцентного кредита" с использованием замороженных российских активов в качестве залога."Вы помните все эти споры о том, как использовать замороженные активы? По целому ряду сложных юридических причин мы не могли просто взять активы и передать их, а вы бы просто их потратили, но юристы поступили изобретательно, позволив нам использовать проценты от использования активов. Это, в свою очередь, стало своего рода выплатой по кредиту", - рассказала Пауэр.Украинское государство в американском смартфонеЕще один любопытный момент – это перечень услуг, которые оказало руководимое Пауэр USAID Украине. Среди них она перечислила поддержку антикоррупционных неправительственных организаций, "независимых" СМИ, а также финансирование создания украинской системы электронных услуг "Дiя", которое называют "государство в смартфоне"."Дiя – это огромная инициатива, она не решает проблему коррупции, но это важный шаг к устранению посредников и повышению прозрачности. Это финансировалось правительствами Соединенных Штатов и Великобритании", - рассказала Пауэр.По ее словам, USAID также финансировало Prozorro – украинскую электронную систему публичных госзакупок.Запад не только финансировал эти проекты, признается она, но и сами специалисты, кто разрабатывал эти системы, были привлечены американцами.Излишне говорить, что делалось все это не просто так. Что "Дiя", что Prozorro – это огромные базы данных, в которых так или иначе фигурирует практически все взрослое население Украины. Американцы и британцы через USAID получили в итоге доступ к данным миллионов украинцев.Как работали со СМИ и депутатамиКогда для USAID грянула буря и проекты этого агентства стали закрываться, многие украинские СМИ опубликовали слезные воззвания к своим читателям и зрителям с просьбой скинуться на работу той или иной редакции, так как финансовый ручеек из США оказался перекрыт.Пауэр утверждает, что эти "независимые" медиа, разоблачавшие коррупцию, получали порядка 50% своего финансирования от USAID.Крах "грантоедских" украинских СМИ вызвал тогда у многих приступ справедливого зубоскальства, однако, чего у американцев не отнять, так это их умения работать с мягкой силой.Пауэр рассказала, что США давно окучивали молодых депутатов Верховной Рады Украины, тех, кому было не больше 35 лет, организовывали им поездки и стажировки в Америке, Европе и Австралии. Аналогично работали отдельно с парламентариями-женщинами.Пауэр также рассказала, что "ради Украины", ну и ради Молдавии, USAID нарастило свое присутствие и в этой стране. Это стало "светлым моментом демократии", утверждает она, добавив, что президент Молдавии – Майя Санду – выпускница школы Кеннеди, то есть фактически признала, что во главе этой страны стоит американский агент."Извините за это"Пауэр рассказала, что во времена Барака Обамы, в 2014 году и далее, американская администрация разделилась во мнении, шли "очень тяжелые" дискуссии, стоит ли предоставлять Украине летальное оружие и разведданные. Причем тогдашний вице-президент Джо Байден выступал с позиций ястреба и настаивал на более решительных мерах.Свои идеи он смог реализовать почти 10 лет спустя, предоставив киевскому режиму американские дальнобойные ракеты. Ситуацию это кардинально тогда не изменило, не изменит и сейчас, когда вновь пошли слухи о возможном возобновлении ударов по РФ с использованием дальнобойного оружия из США.Пауэр так и не смогла обнадежить Украину, признав, что Москва может выиграть войну без единого выстрела, если рухнет украинская экономика."Я знаю, что ситуация [для Украины] невообразимо плоха. И непредсказуемость со стороны Вашингтона… было достаточно сложно сражаться, когда знаешь, что все друзья на твоей стороне. Но бороться и не знать, что будет, какая поддержка поступит, очень сложно. Извините. Извините за это", - сказала она.С тем, что ситуация для Киева хуже некуда, спорить трудно. А вот извинения из уст Пауэр звучат исключительно цинично. Именно USAID и США готовили Майдан на Украине, препятствовали любым попыткам мирного урегулирования в Донбассе, а затем отказались обсуждать с Россией гарантии безопасности, что и привело все вместе к началу СВО.Теперь же Пауэр цинично признает, что Украине конец и просит извинений. Так в конечном итоге американцы поступили, например, с Афганистаном, бросив эту страну и всех, кто там американцам поверил и кто на них работал. Украину, надо полагать, рано или поздно будет ждать похожая участь.О том, чем РФ опасна для Запада - в материале издания Украина.ру Анатолий Вассерман: Россия опасна для США и Запада именно тем, что она защищается, когда на нее нападают.

