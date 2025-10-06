"Экономика схлопнулась, промышленность не работает": Ищенко про экономический коллапс Украины - 06.10.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20251006/ekonomika-skhlopnulas-promyshlennost-ne-rabotaet-ischenko-pro-ekonomicheskiy-kollaps-ukrainy-1069454239.html
"Экономика схлопнулась, промышленность не работает": Ищенко про экономический коллапс Украины
"Экономика схлопнулась, промышленность не работает": Ищенко про экономический коллапс Украины - 06.10.2025 Украина.ру
"Экономика схлопнулась, промышленность не работает": Ищенко про экономический коллапс Украины
Достижение Украиной практически полного самообеспечения газом является прямым следствием тотального коллапса ее промышленности и энергоемких отраслей, а не результатом успешной экономической политики. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-10-06T05:00
2025-10-06T05:00
Эксперт привел конкретные цифры, иллюстрирующие катастрофическое падение потребления газа на Украине.Он напомнил, что в прошлом потребление газа было многократно выше. "Вы же должны помнить, что 20 миллиардов всегда на Украине потребляло население. А до 60, даже до 80 в самом начале независимости, потом до 60 миллиардов кубов общее потребление было", — отметил обозреватель.Ищенко иронично прокомментировал нынешнюю ситуацию, назвав ее исполнением давней мечты Киева, достигнутой разрушительными методами. "Сейчас экономика схлопнулась, промышленность практически не работает. Поэтому Украина вышла практически на самообеспечение. То, о чем она давно мечтала", — сказал эксперт.Он добавил, что дальнейшее "оптимизация" коммунального хозяйства может позволить даже продавать газ. "Если сейчас еще и коммунальное хозяйство убить, можно будет газом даже приторговывать, полякам продавать. Если у себя топить дровами, но это же не условие для серьезного бизнеса" — иронично подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО в материале: "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.
"Экономика схлопнулась, промышленность не работает": Ищенко про экономический коллапс Украины

05:00 06.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Денежные купюры и монеты России и Украины - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Достижение Украиной практически полного самообеспечения газом является прямым следствием тотального коллапса ее промышленности и энергоемких отраслей, а не результатом успешной экономической политики. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Эксперт привел конкретные цифры, иллюстрирующие катастрофическое падение потребления газа на Украине.
"Украина потребление газа 20 миллиардов кубов, а добывает она сейчас 19 миллиардов кубов на своих собственных месторождениях. Но это произошло благодаря тому, что Украина уничтожила свою промышленность", — заявил Ищенко.
Он напомнил, что в прошлом потребление газа было многократно выше. "Вы же должны помнить, что 20 миллиардов всегда на Украине потребляло население. А до 60, даже до 80 в самом начале независимости, потом до 60 миллиардов кубов общее потребление было", — отметил обозреватель.
Ищенко иронично прокомментировал нынешнюю ситуацию, назвав ее исполнением давней мечты Киева, достигнутой разрушительными методами.
"Сейчас экономика схлопнулась, промышленность практически не работает. Поэтому Украина вышла практически на самообеспечение. То, о чем она давно мечтала", — сказал эксперт.
Он добавил, что дальнейшее "оптимизация" коммунального хозяйства может позволить даже продавать газ. "Если сейчас еще и коммунальное хозяйство убить, можно будет газом даже приторговывать, полякам продавать. Если у себя топить дровами, но это же не условие для серьезного бизнеса" — иронично подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО в материале: "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.
Энергетические войны - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
17 сентября, 06:25
Экономика Украины и война: стабильно нереальный бюджет 2026 года и беды Рината АхметоваГлавной экономической темой минувшей недели стал не визит американской делегации на месторождения полезных ископаемых в Кировоградской области — прибытие инспекции было ожидаемым событием, — а внесение Кабмином в парламент проекта закона о госбюджете на следующий год.
