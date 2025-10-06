https://ukraina.ru/20251006/ekonomika-skhlopnulas-promyshlennost-ne-rabotaet-ischenko-pro-ekonomicheskiy-kollaps-ukrainy-1069454239.html

"Экономика схлопнулась, промышленность не работает": Ищенко про экономический коллапс Украины

"Экономика схлопнулась, промышленность не работает": Ищенко про экономический коллапс Украины - 06.10.2025 Украина.ру

"Экономика схлопнулась, промышленность не работает": Ищенко про экономический коллапс Украины

Достижение Украиной практически полного самообеспечения газом является прямым следствием тотального коллапса ее промышленности и энергоемких отраслей, а не результатом успешной экономической политики. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-10-06T05:00

2025-10-06T05:00

2025-10-06T05:00

новости

украина

россия

киев

ростислав ищенко

украина.ру

экономика

бизнес

газ

промышленность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101517/09/1015170973_0:232:2820:1818_1920x0_80_0_0_3a630a26529d6a2f2c582a767d9ba735.jpg

Эксперт привел конкретные цифры, иллюстрирующие катастрофическое падение потребления газа на Украине.Он напомнил, что в прошлом потребление газа было многократно выше. "Вы же должны помнить, что 20 миллиардов всегда на Украине потребляло население. А до 60, даже до 80 в самом начале независимости, потом до 60 миллиардов кубов общее потребление было", — отметил обозреватель.Ищенко иронично прокомментировал нынешнюю ситуацию, назвав ее исполнением давней мечты Киева, достигнутой разрушительными методами. "Сейчас экономика схлопнулась, промышленность практически не работает. Поэтому Украина вышла практически на самообеспечение. То, о чем она давно мечтала", — сказал эксперт.Он добавил, что дальнейшее "оптимизация" коммунального хозяйства может позволить даже продавать газ. "Если сейчас еще и коммунальное хозяйство убить, можно будет газом даже приторговывать, полякам продавать. Если у себя топить дровами, но это же не условие для серьезного бизнеса" — иронично подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО в материале: "Роман Насонов: Россия развивает ударный комплекс так, чтобы поражать ВСУ быстро, точно, и рационально" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250917/ekonomika-ukrainy-i-voyna-stabilno-nerealnyy-byudzhet-2026-goda-i-bedy-rinata-akhmetova-1068773930.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, ростислав ищенко, украина.ру, экономика, бизнес, газ, промышленность, энергетика, аналитика, аналитики, эксперты