Травля "второсортных" русскоязычных детей и афроамериканцев. Что происходит во Львове

Травля "второсортных" русскоязычных детей и афроамериканцев. Что происходит во Львове - 19.09.2025

Травля "второсортных" русскоязычных детей и афроамериканцев. Что происходит во Львове

В столице Галичины на этой неделе вновь не утихали языковые скандалы, а местные депутаты и блогеры буквально кричали о "русификации" Львова. Косвенно вспышка русофобии была связана с последствиями убийства в городе нациста и коменданта Майдана Андрея Парубия.

Львовская журналистка "Радио свобода*" Галина Трищук на днях жаловалась, что во Львове якобы полно людей, поддерживающих Россию.Она ссылалась на тот факт, что у предполагаемого убийцы Парубия, Михаила Сцельникова была дома советская символика и фамилия у него русская. Кроме того, по её словам, подозреваемый ходил в русскую школу и общался на русском языке. Трищук жалуется, что в городе с советских времён проживает много пророссийских граждан Украины. И даже Лычаковское кладбище, где похоронили Парубия, ужаснуло её обилием русских фамилий и эпитафий на русском языке.Депутат Львовского горсовета от нацистской партии "Свобода" Любомир Мельничук тоже жаловался на этой неделе, что город якобы стремительно русифицируется. По его мнению, это катастрофическая проблема, и его партия будет предлагать программы, чтобы усилить позиции украинского языка в городе, то есть, усилить травлю за использование русского языка в быту.Нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО в связи с его заявлением, что переселенцы из восточных областей стали для "правильного галычанского украинства" чем-то вроде афганских мигрантов в Европе, которых местные власти предлагают гнать из "оплота украинства во Львове поганой метлой".Во Львове "русификацию" связывают с приездом тысяч "второсортных" внутренних переселенцев из восточных областей. Однако не забывают завышать для них цены на аренду жилья – Львов в этом плане лидирует на Украине.Отчасти в связи с убийством Парубия и наличием тысяч внутренних переселенцев СБУ проводила в городе масштабные мероприятия по поиску "террористов", перекрывая движение, проверяя документы прохожих и тщательно досматривая автомобили. Цель мероприятий – "противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины". Особое внимание уделяли именно внутренним переселенцам с Востока, в которых видят некую угрозу. По сути, происходили облавы. Параллельно с этим на всех телеканалах и множестве плакатов красуется лозунг о единстве страны.Примечательно, что происходит это в годовщину присоединения Львова и всей западной Украины к УССР в 1939 году. Однако во Львове этот факт давно стараются не замечать и игнорировать из-за его неудобства для современной украинской мифологии. С одной стороны, украинские историки и политики утверждают, что тогда СССР вместе с нацистской Германией якобы напали на Польшу. С другой стороны, по этой логике, ради "исторической справедливости" Львов должен "вернуться в родную гавань". Но с поляками у украинских националистов свои счеты, а русофобия легко сменяется у них полонофобией.Львовская блогер Катерина Луцишин, сама назначившая себя "языковым инспектором" на этой неделе похвасталась, что её дети воспринимают русскоязычных детей как врагов. Сама же она считает таких детей "второсортными". Подобными проявлениями нацизма во Львове сейчас принято гордиться, чтобы заслужить благодарность от местных властей.Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский 18 сентября признал тот факт, что во Львове действительно травят за язык беженцев с востока страны. Однако не только их.Бужанский обращает внимание на то, что на этой неделе в городе была отменена презентация книги Оксаны Брюховецкой "Голоса BLM", посвященной американскому движению Black Lives Matter, близкой к Демпартии США и изданной за счет её фондов."Тот неловкий момент, когда любители тренда "давайте посжигаем все русскоязычные книги", неожиданно обнаруживают очевидное и неизбежное. Выпущенный из бутылки джин насилия и беззакония не имеет языковых предрассудков и предпочтений", - констатирует в связи с этим нардеп.Дело в том, что издательство "Човен" отменило презентацию книги о расизме в США на том основании, что их сотрудники начали массово получать угрозы расистского характера. Одному из героев книги, который должен был выступать на презентации, афроамериканцу Тареллу Старру массово стали поступать угрозы убийства. Среди авторов угроз в издательстве называют многих львовян, с которыми они лично знакомы. Автор и издатели подчеркивают, что никто из тех, кто ополчился на презентацию книги, её в принципе не мог читать."Если вы вскоре прочитаете в мировых СМИ, что украинцы – нация ксенофобов, расистов и антисемитов, то, следует помнить, после каждой такой ситуации это будет сложнее опровергнуть", - пишет издательство "Човен".Скандал дошёл до западных либеральных спонсоров, поэтому издатели призывают львовян принять во внимание тот факт, что Украине сложно будет рассчитывать на военную и финансовую поддержку из США при таком отношении даже к книге о проблемах чернокожих в Соединенных Штатах. Однако спонсоры издания книги могут теперь осознать, что нацизм, который они долго взращивали во Львове, касается не только русских и русскоязычных граждан.О том, что думает о ситуации с русским языком украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская - в статье Елены Кирюшкиной "Что-то пошло не так. Почему в Киеве вдруг смягчают языковую политику"*СМИ-иноагент

