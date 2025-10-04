Одесса под водой, “толстяк” Аляски, тайны Китая и манипуляции Трампа. Неделя необычных фотофактов - 04.10.2025 Украина.ру
Одесса под водой, “толстяк” Аляски, тайны Китая и манипуляции Трампа. Неделя необычных фотофактов
Одесса под водой, "толстяк" Аляски, тайны Китая и манипуляции Трампа. Неделя необычных фотофактов
Одесса под водой, “толстяк” Аляски, тайны Китая и манипуляции Трампа. Неделя необычных фотофактов
Испытание высотой: в "Архызе" появился мост на высоте 3030 метров. Великая трансформация: как медведи Аляски готовятся к зиме. Тайна из космоса: почему Энцелад так интересует ученых. Заявили о "минировании": как Молдавия не пустила Приднестровье на парламентские выборы. Секретная ракета Пекина: особенности DF-27
2025-10-04T06:30
2025-10-04T06:30
фото
эксклюзив
китай
аляска
молдавия
дональд трамп
россия
сатурн
киев
турция
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1a/1069215934_32:0:1154:631_1920x0_80_0_0_383135015865da316b7eab742ca8fa99.jpg
В субботу, 27 сентября, Китай испытал крупнейшую в мире воздушную ветроустановку. Компания Beijing SAWES Energy Technology при участии научных институтов Пекин осуществил первый полет уникальной ветроустановки S1500 мощностью 1 МВт.Турбина S1500 компании Sawes Energy Technology отличается своим размером с баскетбольную площадку и высотой с 13–этажное здание. Конструкция сочетает наполненный газом баллон и огромное кольцевое крыло, превращающее установку в воздухопровод.Поток ветра захватывается кольцом, ускоряется и направляется внутрь, где вращает несколько турбин. Электроэнергия поступает на землю по силовому тросу-кабелю. Установка рассчитана на работу на высоте до 1,5 км, где ветер стабильнее и быстрее, чем на высоте мачт наземных ветростанций.В воскресенье, 28 сентября, в Китае был открыт самый высокий автомобильный мост. Сооружение в провинции Гуйчжоу побило все рекорды: он вознесся на 625 метров над землей, а длина центрального пролета составляет 1420 метров.В тот же день головокружительная достопримечательность открылась и в России. На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, на высоте 3030 метров, появился самый высокогорный подвесной мост страны. Это не просто переход, а вызов смельчакам — сердце нового экстрим-парка, где небо становится ближе.Пока в России и Китае открывались новые путепроводы, в Молдавии перекрывали старые. Так, в воскресенье мосты из Приднестровья стали доступны лишь за 20 минут до закрытия избирательных участков.Три моста через Днестр перекрыли под предлогом "минирования". В Приднестровье после этого обвинили власти Молдовы в попытке помешать населению непризнанной "республики" проголосовать на парламентских выборах.В понедельник, 29 сентября, жители Московской области заметили северное сияние. В ночь на 30 сентября уникальное природное явление также смогли увидеть жители Республики Татарстан, Нижегородской, Свердловской, Омской, Ярославской и Ленинградской областей.Кроме того, в понедельник появилось фото того, как президент США Дональд Трамп вынудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху принести свои извинения Катару за удар по Дохе.Сообщалось, что Нетаньяху провел телефонный разговор с катарским премьером Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джассимом Аль Тани, в ходе которого принес извинения за нарушение суверенитета страны. Он также выразил сожаление из-за гибели сотрудника службы безопасности при атаке.Тогда же Китай с ракетного полигона Учжай произвел тестовый пуск гиперзвуковой баллистической ракеты на расчетную дальность в 2000 км. По мнению военных экспертов КНР, Dongfeng-27 (DF-27) является одной из самых секретных гиперзвуковых баллистических ракет, находящихся в стратегическом арсенале Пекина, которую не показывали вообще никогда.Испытания были запечатлены на многочисленные видео и фото, так как эта ракета оставила после себя характерные узоры в небе. Очевидцы отмечали, что было зафиксировано свечение при полете к цели.В ночь на 30 сентября Одесскую область накрыл сильный ливень. Глава административного центра региона Геннадий Труханов рассказал, что в городе менее чем за сутки выпала полуторамесячная норма осадков. В результате этого юг Украины начал уходить под воду: из-за мощного наводнения сотни домов получили повреждения, несколько человек погибли.Во вторник, 30 сентября, у побережья провинции Трабзон в Турции рыбаки нашли беспилотный катер, принадлежащий Украине. Предположительно, катер участвовал в недавней атаке на Краснодарский край.Из-за неисправности на борту Magura потерял ход и был отнесен к турецким берегам. Морской дрон данного типа способен нести до 300 килограммов взрывчатки. Судя по мощной детонации, на борту приплывшего к Трабзону катера имелось взрывное устройство.Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что накачка оружием Украины теперь отражается на всех ее соседях.В среду, 1 октября, в центральной части Филиппин землетрясение магнитудой 6,9 унесло жизни более чем 60-ти человек. Эпицентр находился примерно в 17 км к северо-востоку от города Бого (провинция Себу), а очаг залегал на глубине 10 км.В тот же день в мире дикой природы появился новый символ успешной подготовки к зиме. Им стал победитель ежегодного конкурса "Fat Bear Week" ("Неделя толстого медведя") в нацпарке Катмай (Аляска). Специалисты парка представили публике 12 претендентов, за чьими летними и осенними трансформациями следил весь интернет. Право определить чемпиона, набравшего самую внушительную форму к спячке, было доверено пользователям Сети.В четверг, 2 октября, международная команда учёных получила новые доказательства, что подледный океан Энцелада — шестого по размеру спутника Сатурна — может быть обитаем. Ключевая находка — фосфор, жизненно важный элемент, который, по мнению исследователей, растворён в его водах. Это открытие выводит Энцелад в топ самых перспективных мест для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. Как отметил один из авторов открытия: "Даже если жизни на Энцеладе нет, это стало бы важным научным открытием. Возникают серьёзные вопросы о том, почему в такой подходящей среде жизнь отсутствует".В пятницу, 3 октября, стало известно, что уже скоро Банк России выпустит новую памятную монету из недрагоценного металла. Монета номиналом 10 рублей посвящена работнику сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и относится к серии "Человек труда". Помимо этого, в пятницу в Санкт-Петербурге достали из воды Porsche Cayenne, который ранним утром пробил ограждение и вылетел в реку. На опубликованных в сети кадрах видно, как спасатели при помощи троса достают упавшую иномарку и ставят на асфальт.Авария случилась в тот же день, 3 октября, около шести часов утра. Черный автомобиль на большой скорости пробил ограждение и упал в водоем. По информации канала, в результате произошедшего пассажирка, которая находилась в момент падения машине, не выжила. Водитель смог выбраться самостоятельно.Накануне также стало известно, что в политическом руководстве Украины сохраняется напряженность между главой Офиса президента Андреем Ермаком и главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым*. Подробности в публикации У Ермака напряженные отношения с Будановым*, утверждает украинский журналист.* Внесён в список экстремистов и террористов.
Одесса под водой, “толстяк” Аляски, тайны Китая и манипуляции Трампа. Неделя необычных фотофактов

06:30 04.10.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Фото : сгенерировано ИИ
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Илья
Богачёв
автор издания Украина.ру
Все материалы
Испытание высотой: в "Архызе" появился мост на высоте 3030 метров. Великая трансформация: как медведи Аляски готовятся к зиме. Тайна из космоса: почему Энцелад так интересует ученых. Заявили о "минировании": как Молдавия не пустила Приднестровье на парламентские выборы. Секретная ракета Пекина: особенности DF-27
В субботу, 27 сентября, Китай испытал крупнейшую в мире воздушную ветроустановку. Компания Beijing SAWES Energy Technology при участии научных институтов Пекин осуществил первый полет уникальной ветроустановки S1500 мощностью 1 МВт.
Турбина S1500 компании Sawes Energy Technology отличается своим размером с баскетбольную площадку и высотой с 13–этажное здание. Конструкция сочетает наполненный газом баллон и огромное кольцевое крыло, превращающее установку в воздухопровод.
Поток ветра захватывается кольцом, ускоряется и направляется внутрь, где вращает несколько турбин. Электроэнергия поступает на землю по силовому тросу-кабелю. Установка рассчитана на работу на высоте до 1,5 км, где ветер стабильнее и быстрее, чем на высоте мачт наземных ветростанций.
© Фото : скриншот видео из соцсетей
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : скриншот видео из соцсетей
В воскресенье, 28 сентября, в Китае был открыт самый высокий автомобильный мост. Сооружение в провинции Гуйчжоу побило все рекорды: он вознесся на 625 метров над землей, а длина центрального пролета составляет 1420 метров.
© Getty Images / VCG
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Getty Images / VCG
В тот же день головокружительная достопримечательность открылась и в России. На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, на высоте 3030 метров, появился самый высокогорный подвесной мост страны. Это не просто переход, а вызов смельчакам — сердце нового экстрим-парка, где небо становится ближе.
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Подвесной мост в горах Архыза
1 из 5

© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Подвесной мост в горах Архыза
2 из 5

© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Подвесной мост в горах Архыза
3 из 5

© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Подвесной мост в горах Архыза
4 из 5

© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Подвесной мост в горах Архыза
5 из 5

© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
1 из 5

© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
2 из 5

© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
3 из 5

© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
4 из 5

© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
5 из 5

© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Пока в России и Китае открывались новые путепроводы, в Молдавии перекрывали старые. Так, в воскресенье мосты из Приднестровья стали доступны лишь за 20 минут до закрытия избирательных участков.
Три моста через Днестр перекрыли под предлогом "минирования". В Приднестровье после этого обвинили власти Молдовы в попытке помешать населению непризнанной "республики" проголосовать на парламентских выборах.
© Фото : Новости Приднестровья
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Новости Приднестровья
В понедельник, 29 сентября, жители Московской области заметили северное сияние. В ночь на 30 сентября уникальное природное явление также смогли увидеть жители Республики Татарстан, Нижегородской, Свердловской, Омской, Ярославской и Ленинградской областей.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСеверное сияние в Подмосковье
Северное сияние в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Кроме того, в понедельник появилось фото того, как президент США Дональд Трамп вынудил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху принести свои извинения Катару за удар по Дохе.
Сообщалось, что Нетаньяху провел телефонный разговор с катарским премьером Мухаммедом бен Абдель Рахманом бен Джассимом Аль Тани, в ходе которого принес извинения за нарушение суверенитета страны. Он также выразил сожаление из-за гибели сотрудника службы безопасности при атаке.
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : Public domain
Тогда же Китай с ракетного полигона Учжай произвел тестовый пуск гиперзвуковой баллистической ракеты на расчетную дальность в 2000 км. По мнению военных экспертов КНР, Dongfeng-27 (DF-27) является одной из самых секретных гиперзвуковых баллистических ракет, находящихся в стратегическом арсенале Пекина, которую не показывали вообще никогда.
Испытания были запечатлены на многочисленные видео и фото, так как эта ракета оставила после себя характерные узоры в небе. Очевидцы отмечали, что было зафиксировано свечение при полете к цели.
© соцсети
© соцсети
В ночь на 30 сентября Одесскую область накрыл сильный ливень. Глава административного центра региона Геннадий Труханов рассказал, что в городе менее чем за сутки выпала полуторамесячная норма осадков. В результате этого юг Украины начал уходить под воду: из-за мощного наводнения сотни домов получили повреждения, несколько человек погибли.
© Фото : ГСЧС Украины
1 из 6
© Фото : ГСЧС Украины
© Фото : соцсети
2 из 6
© Фото : соцсети
© Фото : соцсети
3 из 6
© Фото : соцсети
© Фото : ГСЧС Украины
4 из 6
© Фото : ГСЧС Украины
© Фото : ГСЧС Украины
5 из 6
© Фото : ГСЧС Украины
© Фото : ГСЧС Украины
6 из 6
© Фото : ГСЧС Украины
1 из 6
© Фото : ГСЧС Украины
2 из 6
© Фото : соцсети
3 из 6
© Фото : соцсети
4 из 6
© Фото : ГСЧС Украины
5 из 6
© Фото : ГСЧС Украины
6 из 6
© Фото : ГСЧС Украины
Во вторник, 30 сентября, у побережья провинции Трабзон в Турции рыбаки нашли беспилотный катер, принадлежащий Украине. Предположительно, катер участвовал в недавней атаке на Краснодарский край.
Из-за неисправности на борту Magura потерял ход и был отнесен к турецким берегам. Морской дрон данного типа способен нести до 300 килограммов взрывчатки. Судя по мощной детонации, на борту приплывшего к Трабзону катера имелось взрывное устройство.
Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что накачка оружием Украины теперь отражается на всех ее соседях.
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : соцсети
В среду, 1 октября, в центральной части Филиппин землетрясение магнитудой 6,9 унесло жизни более чем 60-ти человек. Эпицентр находился примерно в 17 км к северо-востоку от города Бого (провинция Себу), а очаг залегал на глубине 10 км.
© AP / Aaron Favila
1 из 5

© AP / Aaron Favila
© AP / Aaron Favila
2 из 5

© AP / Aaron Favila
© Getty Images / Ezra Acayan
3 из 5

© Getty Images / Ezra Acayan
© Getty Images / Ezra Acayan
4 из 5

© Getty Images / Ezra Acayan
© AP / Aaron Favila
5 из 5

© AP / Aaron Favila
1 из 5

© AP / Aaron Favila
2 из 5

© AP / Aaron Favila
3 из 5

© Getty Images / Ezra Acayan
4 из 5

© Getty Images / Ezra Acayan
5 из 5

© AP / Aaron Favila
В тот же день в мире дикой природы появился новый символ успешной подготовки к зиме. Им стал победитель ежегодного конкурса "Fat Bear Week" ("Неделя толстого медведя") в нацпарке Катмай (Аляска).
Специалисты парка представили публике 12 претендентов, за чьими летними и осенними трансформациями следил весь интернет. Право определить чемпиона, набравшего самую внушительную форму к спячке, было доверено пользователям Сети.
© Фото : explore.org
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : explore.org
В четверг, 2 октября, международная команда учёных получила новые доказательства, что подледный океан Энцелада — шестого по размеру спутника Сатурна — может быть обитаем. Ключевая находка — фосфор, жизненно важный элемент, который, по мнению исследователей, растворён в его водах.
Это открытие выводит Энцелад в топ самых перспективных мест для поиска внеземной жизни в Солнечной системе. Как отметил один из авторов открытия: "Даже если жизни на Энцеладе нет, это стало бы важным научным открытием. Возникают серьёзные вопросы о том, почему в такой подходящей среде жизнь отсутствует".
© Фото : ESA
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : ESA
В пятницу, 3 октября, стало известно, что уже скоро Банк России выпустит новую памятную монету из недрагоценного металла. Монета номиналом 10 рублей посвящена работнику сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и относится к серии "Человек труда".
© Фото : РИА Новости / Telegram
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : РИА Новости / Telegram
Помимо этого, в пятницу в Санкт-Петербурге достали из воды Porsche Cayenne, который ранним утром пробил ограждение и вылетел в реку. На опубликованных в сети кадрах видно, как спасатели при помощи троса достают упавшую иномарку и ставят на асфальт.
Авария случилась в тот же день, 3 октября, около шести часов утра. Черный автомобиль на большой скорости пробил ограждение и упал в водоем. По информации канала, в результате произошедшего пассажирка, которая находилась в момент падения машине, не выжила. Водитель смог выбраться самостоятельно.
© Фото : ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
- РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© Фото : ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Накануне также стало известно, что в политическом руководстве Украины сохраняется напряженность между главой Офиса президента Андреем Ермаком и главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым*. Подробности в публикации У Ермака напряженные отношения с Будановым*, утверждает украинский журналист.
* Внесён в список экстремистов и террористов.
