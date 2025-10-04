https://ukraina.ru/20251004/moldavskaya-zolushka-mayya-sandu-feya-krstnaya-po-imeni-dzhordzh-soros-i-dedushka-natsist-1069620837.html

"Молдавская золушка" Майя Санду: фея-крёстная по имени Джордж Сорос и дедушка-нацист

В Молдавии завершились парламентские выборы — самые "грязные" выборы, наверное, во всей истории Евросоюза. Праздник "демократии" был таким, что пора, наверное, писать методичку "Новые технологии выборов в развитых демократиях".

2025-10-04T10:55

Вот только несколько моментов.В Молдавии теперь нет независимого телевидения и почти нет независимых СМИ, даже в интернете: местная оппозиция или независимые источники информации отсутствуют.За несколько дней до выборов (чтобы не успели подать апелляцию) президент Майя Санду запретила оппозиционные партии.Крупнейшие оппозиционеры давно выкинуты за рубеж, на них заведены уголовные дела.За пару месяцев до выборов начались массовые посадки в тюрьмы, в местах заключения оказались несколько сотен несогласных с политикой Санду.С другой стороны, Молдавию посещали президенты многих стран Европы, обещали помощь и поддержку. Особенно старались президент Франции Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Урсула вообще сладко обещала Молдавии денег в размере сначала 2 миллиардов евро. Потом они превратились в 1,8 миллиарда. Потом оказалось, что 1,5 миллиарда — это кредиты. Но главное — пообещать красивую сумму! Народ-то не знает пока, что это опять кредиты на них понавешали.Сами выборы были организованы с многочисленными фальсификациями, с перекрытыми мостами к Приднестровью, с сотнями участков в Европе и всего двумя в России.И при всём этом правящая партия набрала только 49 процентов!Не сравнить, например, с успехом "Слуг народа" и Зеленского на выборах 2019 года.Но Зеленский и "Слуги" говорили то, что хотел услышать народ Украины: обещали окончание войны на Донбассе (это было, кажется, единственное реальное обещание Зеленского)."Европейский выбор" СандуА "европейский выбор" Санду не очень-то привлекает молдаван. Или привлекает, но в основном тех, кто уже в Европе и там же голосует за будущее уже чужой для них страны.Ещё год назад, когда проводили референдум о вступлении в ЕС, получили катастрофическую цифру: 50,46 процента молдаван захотели "в Европу". И это со всеми возможными фальсификациями и участием диаспоры!Причём в самой Молдавии за это проголосовали только в 6 из 29 округов — столица и околостоличные регионы.Тогда соратник Санду Игорь Гросу назвал эти результаты "холодным душем".Но Санду упорно тащит страну "в Европу".Где молдавские яблоки?Молдавия, которая пока ещё не в ЕС, уже полностью выполняет экономические задачи, которые ей ставят в Брюсселе.Один маленький штрих: в Молдавии невозможно купить молдавские яблоки! Ну, только на рынках у местных продавцов.В супермаркетах продают испанские, голландские яблоки. Только не молдавские. То же самое и с другой продукцией богатейшей сельскохозяйственной страны: её стало некуда сбывать в самой Молдавии! Поэтому и едут молдаване в Европу гастарбайтерами.А может быть, дело ещё и в самой личности "румынского президента" Санду, ставленницы и любимицы евробюрократии.Ну не любят Майю в Молдавии!Она и на выборах президента еле "победила", с теми же репрессиями и фальсификациями, что сейчас.Дело в том, что Майя Санду — такой же проект технологий, как и все эти "выборы" и другие "инструменты демократии".А как Майя вообще стала президентом Молдавии?Сказка про молдавскую пчёлку МайюКак получилось, что девочка из небогатой молдавской семьи, дочка ветеринара, которая любила пасти гусей и читать книжки, стала президентом страны и известным европейским политиком?Её трудолюбивый путь наверх официально выглядит как сказка о молдавской Золушке.Это "молдавская мечта"?Нет, это результат технологий, которые сейчас уже совершенно обнажились и даже не прикрываются рассказами про европейские "демократические институты" и другие сказки для бедных.А вот такие "истории про Золушек" разного пола как раз обожают придумывать в различных пропагандистских фондах и подразделениях "соросовских структур".Майя Санду обычно рассказывает про своих родителей: ветеринарного врача и школьную учительницу.Это действительно была обычная молдавская советская семья. Жили, как все, не очень богато, но хорошо. Крепкая большая семья, много братьев и сестёр у родителей, крепкое хозяйство.Два президентаКстати, интересно, что родители Майи — из того же социального слоя, к которому принадлежали, например, родители президента Украины Ющенко: сельская интеллигенция.Среди этого слоя много действительно мудрейших, трудолюбивых, честнейших людей, у которых многому можно поучиться.Но есть как минимум два "но": дети, которые хотят сделать "карьеру в городе", и туда их всеми силами выталкивают часто сами родители. "Пусть живут не рядом с гусями".Хотя сейчас уже приоритеты поменялись. Теперь, что на Украине, что в Молдавии: "пусть живут где угодно, только не в этой стране".Вот эти "молодые карьеристы" сами зубами хватаются за новые возможности от грантов и фондов.А второе "но": это если кто-то из родственников был замешан в коллаборации с фашистами. Таких особо любят и привечают во всех глобалистских структурах.В случае с Ющенко это его отец, который, возвращаясь якобы из "концлагеря", даже сошёл с поезда на предыдущей станции: боялся, что его арестуют.Но всё обошлось, в селе не хватало мужчин, поэтому странное прошлое отца Ющенко (где именно он находился во время войны?) никто не стал раскапывать.А его дети потом вспоминали, что папа любил тихонько слушать радио "Свобода"*, ловил на старенький приёмник.И "папа любил пить кофе", не так, как остальные сельские жители. "Пристрастился к нему в Германии".Это в концлагере, что ли?Дедушка СандуА у Майи Санду — это дедушка.Не так давно всплыли подробности про дедушку Санду.К Майе обратилась её односельчанка. Учительница Анна Михалаки публично напомнила Майе Санду про дедушку, который сотрудничал с нацистами во время Второй мировой войны.Он писал доносы на односельчан из сёл Бокша и Рисипены. Людей потом депортировали.Майя Санду гневно возмутилась и подала на Анну Михалаки иск в суд с требованием опровергнуть обвинения и взыскать с учительницы-пенсионерки огромную сумму: 50 тысяч леев.К дому учительницы "подогнали" группу "активистов", которые буквально выжили учительницу из дома, и она вынуждена была уйти жить к знакомым (тоже соросовские технологии, и тоже очень похоже на Украину).Чего же так испугалась Майя, что организовала даже травлю пенсионерки?Президент страны послала "активистов" к дому сельской учительницы!Карьера "Золушки"Майя рассказывает, что выбрала профессию экономиста, чтобы "приносить пользу любимой родине".Ну, какую же пользу она приносит сейчас?Про яблоки и супермаркеты мы уже говорили. Все сельхозпредприятия Молдавии либо остановлены, либо принадлежат зарубежным компаниям. Промышленные — то же самое.Где электросети, где газопроводы?Ими владеют иностранные компании.Практически вся Молдавия уже распродана.Цены на газ и электричество, естественно, растут. Был момент, когда они за месяц подскочили в два раза.Это закономерный итог работы "внучки Сороса".Потому что фашистское прошлое дедушки Санду — это, конечно, важный фактор биографии Майи.Но самый главный "дедушка" в её жизни — это "коллективный Сорос" и вся система международных фондов, грантов, поддержки и выращивания вот таких трудолюбивых "пчёлок", которые в итоге успешно продают свои страны.Была Молдавия — и нет Молдавии.Дедушка Сорос и МайяНа деньги фонда Сороса Майя отучилась в Гарварде (ускоренные курсы, как обычно для "лидеров восточных демократий", но всё же).В 2009–2010 годах Майя входила в национальный совет молдавского Фонда Джорджа Сороса. Но упоминания об этом в официальной биографии, конечно же, нет.Майя стала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне. Занимала эту должность в 2010–2012 годах. Как туда попала "молдавская Золушка"? Конечно, её устроил на это место фонд Сороса.Дальше Майю пристроили министром образования в правительство Молдавии. Как, почему советник банка становится министром образования?Это то, что можно наблюдать во многих странах, захваченных глобальными игроками: не имеет значения, есть ли знания или опыт, имеет значение только то, что ты — "менеджер Сороса".С лёгкостью меняют они должности в правительстве. Сегодня министр, завтра премьер, послезавтра — представитель в ООН или в ЕС. Это происходит повсеместно в Европе. И на Украине то же самое.Фонды, гранты и посол СШАДеньги всё правительство Молдавии уже тогда получало из структур Сороса. То есть зарплату им платили из-за рубежа.Как это делается? В Молдавии это были тогда "Фонд Аденауэра" и польский фонд "Открытый диалог".Через НПО "Открытый диалог" финансировалась и партия Майи Санду в 2018 году. Это стало достоянием общественности. Начался скандал, оппозиция протестовала (тогда ещё не всех изгнали и посадили).Тогда Майя уладила скандал с помощью будущего посла США Дерека Хогана.Ходили слухи о том, что у них были не только деловые, но и романтические отношения. Даже несмотря на то, что Майя Санду "нетрадиционной ориентации". Но это она тоже скрывает.В любом случае, Майя Санду, сначала премьер, а потом президент, находилась в полном управлении посла США.Вместе занимались "предпродажной подготовкой" страны. Вместе проводили курс на интеграцию Молдавии и Румынии.Хоган обещал ей даже организовать "цветную революцию", если Майя не сможет победить на выборах."Потоки денег для Майи Санду"А недавно стало известно про ещё один источник финансирования Санду и её партии: из разговора пранкеров Вована и Лексуса с Самантой Пауэр, бывшим руководителем USAID.Молдавию активно заливали деньгами. "Потоки денег", по словам Саманты, шли туда.Десятки миллионов долларов!"Санду прошлый раз еле вырвалась вперёд, я очень волнуюсь", — откровенно сообщила Саманта."Макрону и фон дер Ляйен надо активнее работать на этом направлении", — поделилась она с пранкерами.Вот так и работает технологичная "пчёлка Майя", аккуратно распродавая Молдавию по кусочкам "кому надо"."Старшие товарищи" очень довольны.Вот и Урсула фон дер Ляйен опять изобразила радость:"Молдавия, у тебя снова получилось!"Снова получилось что?Фальсификация выборов и, по сути, игнорирование мнения народа?Ещё один шаг по пути превращения Молдавии в придаток ЕС?Причём даже уже не в "сырьевой придаток". А просто в какую-то территорию, которая принадлежит "внукам и внучкам Сороса".* СМИ - иноагентЧитайте также: Кто же настоящий президент Украины? Почему Зеленский и Ермак "спали вместе"? И при чем тут штурм Генштаба

