Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье"

Пресс-конференция о рисках эскалации и расширения конфликта в рамках спецпроекта "Украинское досье". Украина.ру, 03.10.2025

2025-10-03T16:09

2025-10-03T16:09

2025-10-03T17:49

украинское досье

эксклюзив

украина

россия

европа

владимир ераносян

михаил павлив

евгений федоров

украина.ру

нато

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069586709_0:0:1475:829_1920x0_80_0_0_c859ab629c4b1bd44d68d4367b0e762a.jpg

Пресс-конференция о рисках эскалации и расширения конфликта в рамках спецпроекта "Украинское досье". Участники: - депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЕДОРОВ; - капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир ЕРАНОСЯН; - политтехнолог, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ; - политолог-американист Рафаэль ОРДУХАНЯН; - писатель, журналист Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ; - политический аналитик, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Олег ХАВИЧ. Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ. Американское посредничество в переговорах между Украиной и Россией зашло в тупик. Сам конфликт расползается. В Европе паника из-за появления над военными объектами БПЛА. Во всем винят Россию. К восточным границам НАТО перебрасываются войска, идёт обсуждение форматов прямого участия европейских стран в конфликте. Насколько велик риск эскалации и расширения конфликта?

украина

россия

европа

2025

