Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье" - 03.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251003/tretya-mirovaya-riski-eskalatsii-konflikta-na-ukraine-konferentsiya-iz-tsikla-ukrainskoe-dose-1069585279.html
Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье"
Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье" - 03.10.2025 Украина.ру
Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье"
Пресс-конференция о рисках эскалации и расширения конфликта в рамках спецпроекта "Украинское досье". Украина.ру, 03.10.2025
2025-10-03T16:09
2025-10-03T17:49
украинское досье
эксклюзив
украина
россия
европа
владимир ераносян
михаил павлив
евгений федоров
украина.ру
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069586709_0:0:1475:829_1920x0_80_0_0_c859ab629c4b1bd44d68d4367b0e762a.jpg
Пресс-конференция о рисках эскалации и расширения конфликта в рамках спецпроекта "Украинское досье". Участники: - депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЕДОРОВ; - капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир ЕРАНОСЯН; - политтехнолог, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ; - политолог-американист Рафаэль ОРДУХАНЯН; - писатель, журналист Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ; - политический аналитик, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Олег ХАВИЧ. Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ. Американское посредничество в переговорах между Украиной и Россией зашло в тупик. Сам конфликт расползается. В Европе паника из-за появления над военными объектами БПЛА. Во всем винят Россию. К восточным границам НАТО перебрасываются войска, идёт обсуждение форматов прямого участия европейских стран в конфликте. Насколько велик риск эскалации и расширения конфликта?
украина
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/03/1069586709_0:0:1281:961_1920x0_80_0_0_eccdfaf7510b7a90888acb7e0faa2a87.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украинское досье, эксклюзив, украина, россия, европа, владимир ераносян, михаил павлив, евгений федоров, украина.ру, нато, видео, видео, искандер хисамов, бпла, украина.ру
Украинское Досье, Эксклюзив, Украина, Россия, Европа, Владимир Ераносян, Михаил Павлив, Евгений Федоров, Украина.ру, НАТО, Видео, Искандер Хисамов, БПЛА, Украина.ру

Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье"

16:09 03.10.2025 (обновлено: 17:49 03.10.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Пресс-конференция о рисках эскалации и расширения конфликта в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений ФЕДОРОВ;
- капитан 1-го ранга запаса, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир ЕРАНОСЯН;
- политтехнолог, автор мультимедийного издания "Украина.ру" Михаил ПАВЛИВ;
- политолог-американист Рафаэль ОРДУХАНЯН;
- писатель, журналист Юрий МИЛОСЛАВСКИЙ;
- политический аналитик, обозреватель мультимедийного издания "Украина.ру" Олег ХАВИЧ.
Модератор — директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Американское посредничество в переговорах между Украиной и Россией зашло в тупик. Сам конфликт расползается. В Европе паника из-за появления над военными объектами БПЛА. Во всем винят Россию. К восточным границам НАТО перебрасываются войска, идёт обсуждение форматов прямого участия европейских стран в конфликте. Насколько велик риск эскалации и расширения конфликта?
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украинское ДосьеЭксклюзивУкраинаРоссияЕвропаВладимир ЕраносянМихаил ПавливЕвгений ФедоровУкраина.руНАТОВидеоИскандер ХисамовБПЛАУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41СБУ собрала "доказательства", что подозреваемый в убийстве Парубия действовал по заказу РФ
17:36США остановили военную помощь ВСУ, но Трамп готов на опасные действия, на которые Путин уже обещал ответ
17:35Украинский доктор Комаровский призвал наказывать русофобов
17:34У Ермака напряженные отношения с Будановым*, утверждает украинский журналист
17:25Военный эксперт Виктор Кутырь: ВС РФ проводят сложную операцию по взятию Изюма, а Сумы оставят на потом
17:14Все цели поражены: в Харьковской области ВС РФ нанесли удары по газовой инфраструктуре
17:06"Солдаты НАТО разбегутся при первом штурме русских, они слишком слабы" - мнение
16:59Киевский агитпроп врёт о Доброполье и скрывает ухудшение положения ВСУ - Машовец
16:54Украина больше не может собирать дроны на коленке. Алексей Рамм о целях ракетного удара ВС РФ
16:29Бывший либерал, любящий Украину меньше, чем Россию. Экс-премьер Чехии Бабиш может вернуться к власти
16:24ВС РФ усилили давление на ВСУ: российская армия формирует "огневой мешок"
16:18ПВО РФ уничтожила 12 украинских беспилотников
16:09Третья мировая? Риски эскалации конфликта на Украине. Конференция из цикла "Украинское досье"
16:09В России задержали предполагаемого торговца человеческими органами - гражданина Украины и Израиля
16:00"На крутизне": актёр Пороховщиков и еврейские погромы
15:59"Украине предстоит серьезная война с Россией" - предсказание Коротича
15:52Французы поняли "пиратство", немцы празднуют "аншлюс". Как мировые СМИ трактовали Путина
15:45Украинские подростки избили соотечественника - полиция Вроцлава
15:38Украинские подразделения под Купянском скоро угодят в "котёл": карта СВО
15:32Штаб НАТО у границы РФ, продление санкций и пополнение в "Миротворце". Главное на этот час
Лента новостейМолния