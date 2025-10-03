"На этом участке нужны резервы": военный эксперт про переломный момент на Запорожском фронте - 03.10.2025 Украина.ру
"На этом участке нужны резервы": военный эксперт про переломный момент на Запорожском фронте
"На этом участке нужны резервы": военный эксперт про переломный момент на Запорожском фронте
Покровско-Гуляйпольское направление остается одним из приоритетных для российских войск, где сосредоточены значительные резервы для развития наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт отметил, что Покровско-Гуляйпольское направление является одним из трех ключевых участков фронта наряду с Красноармейском (Покровск) и Купянском. Именно сюда, по словам эксперта, перебрасываются основные резервы для развития наступления. "У нас резервов на всё не хватает", — констатировал Евсеев."Они сейчас нужнее для Красноармейского, Купянского и Покровско-Гуляйпольского участков", — подчеркнул эксперт, объясняя текущие приоритеты в распределении сил на фронте. Это распределение, по его мнению, соответствует текущим оперативным задачам.Эксперт считает, что успех на этом направлении позволит решить стратегические задачи по освобождению Запорожской области. Развитие наступления здесь создает предпосылки для последующих операций на других участках фронта. "Если мы подойдем к Запорожью и освободим Красноармейск, то высвободим много сил", — пояснил Евсеев."Украина будет вынуждена бросать все свои резервы на их сдерживание, а мы сможем постепенно заняться Правобережьем", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
"На этом участке нужны резервы": военный эксперт про переломный момент на Запорожском фронте

05:12 03.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев
Покровско-Гуляйпольское направление остается одним из приоритетных для российских войск, где сосредоточены значительные резервы для развития наступления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Эксперт отметил, что Покровско-Гуляйпольское направление является одним из трех ключевых участков фронта наряду с Красноармейском (Покровск) и Купянском. Именно сюда, по словам эксперта, перебрасываются основные резервы для развития наступления. "У нас резервов на всё не хватает", — констатировал Евсеев.
"Они сейчас нужнее для Красноармейского, Купянского и Покровско-Гуляйпольского участков", — подчеркнул эксперт, объясняя текущие приоритеты в распределении сил на фронте. Это распределение, по его мнению, соответствует текущим оперативным задачам.
Эксперт считает, что успех на этом направлении позволит решить стратегические задачи по освобождению Запорожской области. Развитие наступления здесь создает предпосылки для последующих операций на других участках фронта. "Если мы подойдем к Запорожью и освободим Красноармейск, то высвободим много сил", — пояснил Евсеев.
"Украина будет вынуждена бросать все свои резервы на их сдерживание, а мы сможем постепенно заняться Правобережьем", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну" на сайте Украина.ру.
Вчера, 07:00
Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазамМежду Россией и США налажена стратегическая культура взаимного сдерживания. Грубо говоря, мы знаем, куда звонить и предупреждать о пуске ракеты. И когда запахло жареным, эти механизмы снижения рисков сработали. А с кем об этом договариваться в Европе? Если на Европу свалится такая военная ответственность, они могут наломать дров
