"Война продлится еще минимум два года": военный эксперт спрогнозировал сроки завершения конфликта
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Спецоперация на Украине является частью затяжного технологического противостояния с западным ВПК, которое продлится как минимум до 2026 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Отвечая на вопрос о сроках конфликта, Евсеев сделал свое предположение. "Я не думаю, что война закончится через пару месяцев. Она продлится еще минимум два года", — заявил эксперт. Он связывает это с тем, что Запад продолжит поддерживать киевский режим оружием и технологиями.
Эксперт пояснил, что противостояние ведется не с Украиной, а с западной военно-технической мыслью.
"Противник уже использует дроны на оптоволокне. Просто у нашего кабеля больше дальность. <...> То есть нам надо готовиться к долгому технологическому противостоянию с западной оборонкой", — отметил Евсеев.
Он привел в пример возможную поставку Украине американских ракет "Томагавк", но выразил уверенность, что российские специалисты найдут способ ответить и на эту угрозу. "Наши зенитчики научились бороться почти со всеми образцами западных ракет. И "Сторм Шэдоу", и "Хаймарсы". Им скоро будет нечего предлагать", — констатировал аналитик.
"Надо готовиться к схватке с беспринципным противником. Для этого надо мобилизовать все возможности", — подытожил собеседник издания.
