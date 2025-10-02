"Война продлится еще минимум два года": военный эксперт спрогнозировал сроки завершения конфликта - 02.10.2025 Украина.ру
"Война продлится еще минимум два года": военный эксперт спрогнозировал сроки завершения конфликта
"Война продлится еще минимум два года": военный эксперт спрогнозировал сроки завершения конфликта - 02.10.2025 Украина.ру
"Война продлится еще минимум два года": военный эксперт спрогнозировал сроки завершения конфликта
Спецоперация на Украине является частью затяжного технологического противостояния с западным ВПК, которое продлится как минимум до 2026 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Отвечая на вопрос о сроках конфликта, Евсеев сделал свое предположение. "Я не думаю, что война закончится через пару месяцев. Она продлится еще минимум два года", — заявил эксперт. Он связывает это с тем, что Запад продолжит поддерживать киевский режим оружием и технологиями.Эксперт пояснил, что противостояние ведется не с Украиной, а с западной военно-технической мыслью. Он привел в пример возможную поставку Украине американских ракет "Томагавк", но выразил уверенность, что российские специалисты найдут способ ответить и на эту угрозу. "Наши зенитчики научились бороться почти со всеми образцами западных ракет. И "Сторм Шэдоу", и "Хаймарсы". Им скоро будет нечего предлагать", — констатировал аналитик."Надо готовиться к схватке с беспринципным противником. Для этого надо мобилизовать все возможности", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.
"Война продлится еще минимум два года": военный эксперт спрогнозировал сроки завершения конфликта

06:00 02.10.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Спецоперация на Украине является частью затяжного технологического противостояния с западным ВПК, которое продлится как минимум до 2026 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Отвечая на вопрос о сроках конфликта, Евсеев сделал свое предположение. "Я не думаю, что война закончится через пару месяцев. Она продлится еще минимум два года", — заявил эксперт. Он связывает это с тем, что Запад продолжит поддерживать киевский режим оружием и технологиями.
Эксперт пояснил, что противостояние ведется не с Украиной, а с западной военно-технической мыслью.
"Противник уже использует дроны на оптоволокне. Просто у нашего кабеля больше дальность. <...> То есть нам надо готовиться к долгому технологическому противостоянию с западной оборонкой", — отметил Евсеев.
Он привел в пример возможную поставку Украине американских ракет "Томагавк", но выразил уверенность, что российские специалисты найдут способ ответить и на эту угрозу. "Наши зенитчики научились бороться почти со всеми образцами западных ракет. И "Сторм Шэдоу", и "Хаймарсы". Им скоро будет нечего предлагать", — констатировал аналитик.
"Надо готовиться к схватке с беспринципным противником. Для этого надо мобилизовать все возможности", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.
Вчера, 17:05
Полковник Роман Насонов: ВС РФ после взятия Купянска сломают логистику ВСУ на нескольких рокадных дорогахЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Больше материалов по теме:
 
