https://ukraina.ru/20251002/voyna-prodlitsya-esche-minimum-dva-goda-voennyy-ekspert-sprognoziroval-sroki-zaversheniya-konflikta-1069468999.html

"Война продлится еще минимум два года": военный эксперт спрогнозировал сроки завершения конфликта

"Война продлится еще минимум два года": военный эксперт спрогнозировал сроки завершения конфликта - 02.10.2025 Украина.ру

"Война продлится еще минимум два года": военный эксперт спрогнозировал сроки завершения конфликта

Спецоперация на Украине является частью затяжного технологического противостояния с западным ВПК, которое продлится как минимум до 2026 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-10-02T06:00

2025-10-02T06:00

2025-10-02T06:00

новости

украина

запад

россия

владимир евсеев

украина.ру

впк

ракеты

дальнобойные ракеты

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595751_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_713ac9d919305250321f58fd8f906d2e.jpg.webp

Отвечая на вопрос о сроках конфликта, Евсеев сделал свое предположение. "Я не думаю, что война закончится через пару месяцев. Она продлится еще минимум два года", — заявил эксперт. Он связывает это с тем, что Запад продолжит поддерживать киевский режим оружием и технологиями.Эксперт пояснил, что противостояние ведется не с Украиной, а с западной военно-технической мыслью. Он привел в пример возможную поставку Украине американских ракет "Томагавк", но выразил уверенность, что российские специалисты найдут способ ответить и на эту угрозу. "Наши зенитчики научились бороться почти со всеми образцами западных ракет. И "Сторм Шэдоу", и "Хаймарсы". Им скоро будет нечего предлагать", — констатировал аналитик."Надо готовиться к схватке с беспринципным противником. Для этого надо мобилизовать все возможности", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Военный эксперт Александр Зимовский: ВС РФ выбьют ВСУ из Купянска в ближайшее время, но при трех условиях" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251001/1069467011.html

украина

запад

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, запад, россия, владимир евсеев, украина.ру, впк, ракеты, дальнобойные ракеты, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости россии, новости украины, storm shadow , himars, война на украине, война