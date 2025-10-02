https://ukraina.ru/20251002/russkie-tochno-ne-yadernye-samoubiytsy-pochemu-kiev-pugaet-zapad-novym-chernobylem-1069481492.html

"Русские точно не ядерные самоубийцы". Почему Киев пугает Запад новым Чернобылем

На рубеже сентября и октября, с ухудшением погоды и ростом потребления электроэнергии, в Киеве и среди его западных союзников резко озаботились судьбой Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), которую с 2022 года контролирует РФ

Сначала 19 сентября МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую Россию вернуть ЗАЭС под контроль Украины. Инициаторами резолюции выступили Украина и её западные партнёры. Затем 23 сентября ЗАЭС подверглась атаке со стороны Украины, была отключена от последней питавшей её линии и перешла на питание с помощью генераторов.Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук 27 сентября сообщил, что запаса дизеля для генераторов хватит для длительной работы. Но в тот же день министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к МАГАТЭ с призывом занять "принципиальную позицию и способствовать возвращению станции Украине", угрожая "новым Чернобылем". Слово "Чернобыль" на слуху у западного обывателя после популярного сериала.Затем 30 сентября Зеленский позвонил генсеку ООН и снова поднял вопрос о ЗАЭС, пугая ядерной катастрофой. "Обсудили также ситуацию на ЗАЭС, которую оккупировали россияне. Там сейчас уже самый длинный блэкаут — седьмой день станция отрезана от питания, электросети разбиты из-за обстрелов", — рассказал Зеленский.Его слова подразумевают, что русские сами повреждают сети и бьют по подконтрольной им станции, что может стать причиной катастрофы. В первую очередь, очевидно, что любая авария будет опасной для той территории, на которой находится станция, а она, как известно, находится на территории, подконтрольной РФ. Иными словами, получается, что русские, вопреки всякой логике, сами себя обстреливают и сами себя подвергают опасности.В тот же день, 30 сентября, и в ЕС призвали РФ немедленно вывести из ЗАЭС все силы и вернуть контроль над станцией украинской власти, чтобы "минимизировать риски ядерной аварии с глобальными последствиями".Украинские СМИ 30 сентября начали нагнетать панику, распространяя инструкции, что делать гражданскому населению в случае аварии на ЗАЭС, предлагая сделать запас воды и герметично закрывать окна и двери. К эвакуации советуют готовиться жителям 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС. В самом Запорожье сотрудники ГСЧС также проводили 30 сентября учения по массовой эвакуации.Экс-министр охраны окружающей среды Украины Юрий Костенко рассказал 1 октября, что Россия якобы сознательно приближает ЗАЭС к ядерной катастрофе невиданных размеров "по сценарию Фукусимы".Примечательно, что 30 сентября Днепровский суд города Запорожья выдвинул обвинение шестерым росгвардейцам, которых обвиняют в захвате станции в начале марта 2022 года. Обвиняют их, в том числе, в создании опасной ситуации, которая могла тогда привести к выбросу радиоактивных материалов (но по факту не привела). Этот момент тоже демонстрирует особое внимание киевских властей к ЗАЭС, усилившееся с похолоданием.Глава МАГАТЭ, накануне побывавший в Москве, заявил, что отказывается раскрыть тайну: кто же обстреливает ЗАЭС. Но уже 1 октября тот же глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (вслед за ЕС и Зеленским) заявил, что на ЗАЭС будет ядерная катастрофа, если блэкаут продолжится, так как топлива на резервных дизель-генераторах хватит лишь на 10 дней. Рафаэль Гросси при этом не умалчивает, что мешает подвезти топливо для генераторов. По его словам, в случае полного отключения резервных систем может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.Иными словами, происходит систематическое давление "по всем дипломатическим фронтам" с подключением ООН, МАГАТЭ и ЕС с целью возврата Киеву контроля над станцией. Происходит это в тот момент, когда практически все энергетические эксперты пугают украинцев длительными блэкаутами предстоящей зимой.Эксперты украинского телеграм-канала "Око аналитическое" отмечают, что часть украинских спикеров и СМИ сознательно нагнетают ситуацию, особенно в плане сравнения с Чернобылем."Самый главный и вредный фейк — "станция может взорваться, как взорвалась Чернобыльская АЭС". Это абсолютная чушь. Никакого "второго Чернобыля" у нас, скорее всего, не будет — к нашему общему счастью. Так что не стоит штурмовать аптеки и скупать там весь калий йодид", — пишет канал. По словам авторов, на ЧАЭС взорвался работающий реактор, разогнанный на полную мощь. В то же время на ЗАЭС реактор не может взорваться, потому что для теплового взрыва ему нужно пребывать в работающем состоянии — а все шесть блоков уже много лет как отключены и не работают.Тем не менее, риски аварии, пусть и меньшего масштаба, всё равно сохраняются, так как топливо в неработающем реакторе остаётся, а оно может разогреваться. Для его охлаждения необходима вода, которую подают насосы, которым, в свою очередь, необходимо для этого электропитание. На данный момент оно зависит от поставок дизеля для работы генераторов."Признаём очевидное: русские, кем бы они ни были, точно не "ядерные самоубийцы". Крайне сомнительно, что они специально пытаются устроить радиационную аварию", — резюмирует "Око аналитическое", дезавуируя заявления Зеленского и его западных лоббистов.Новый виток паники вокруг ЗАЭС косвенно свидетельствует о нарастающем кризисе украинской энергетики. Вместе с тем, станция может быть и неким "бонусом", который Киев хочет предложить Трампу, чтобы "личной заинтересованностью" втянуть его глубже в конфликт.Подробнее о ситуации в экономике и энергетике Украинеы - в статье Ивапна Лизана "Экономика Украины и война: энергетические провокации, ядерное дежавю и отопление как в Европе"

2025

Новости

