Экономика Украины и война: энергетические провокации, ядерное дежавю и отопление как в Европе

Конец сентября выдался богатым на новости в сфере энергетики: Зеленский грозит России ударами по энергетической инфраструктуре, ЗАЭС отключили от единственной ЛЭП с Украиной, а "Энергоатому" разрешили построить завод по производству ядерного топлива.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/19/1057678424_0:62:1242:761_1920x0_80_0_0_14f7116e0679ec132c9f8e8a5f23fb08.jpg

Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Законодательное соответствиеУкраина, как отмечает вице-премьер по вопросам восстановления и развития общин Алексей Кулеба, завершила процесс скрининга национального законодательства на соответствие его нормам ЕС, что является последним этапом перед началом процедуры переговоров о вступлении в данную организацию.Соответствует ли практика введения санкций против граждан, "бусификация", убийства на закрытой границе, преследование УПЦ и прочие деяния, в которых преуспела за последние 6 лет киевская власть, европейским стандартам вопрос риторический. В медийной плоскости, которая является важнейшей для киевской власти, первостепенное значение имеет генерация победных инфоповодов.К слову, выдвинутая ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен инициатива об отказе от единогласного решения всех стран-членов при принятии внешнеполитических решений не ушла в политическое небытие. 1 октября на саммите ЕС в Копенгагене предполагается начать техническую работу по нескольким переговорным "кластерам" даже при отсутствии официального решения всех стран ЕС о начале переговоров о вступлении в ЕС новых членов. В общем, интеграционную "перемогу" будут генерировать как Киев, так и Брюссель.Энергетические провокацииГосударственная инспекция атомного регулирования Украины озаботилась работой Запорожской АЭС от генераторов после того, как она оказалась обесточена от украинской энергосистемы на подконтрольной киевской власти территории 23 сентября.Как так вышло — не ясно: может сознательный обстрел/удар дронами, а может случайность, но не суть важно. Но киевские начальники вновь волнуются из-за "игнорирования оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности", опасаясь исчерпания запасов топлива для генераторов. Заодно о том же рассказывает британская The Guardian: издание пугает обывателей повторением фукусимской трагедии, но не объясняет конструктивные различия между разными типами реакторов и принципиальную невозможность возникновения цунами в степях Запорожской области на берегу высохшего Каховского водохранилища.Вопрос ЗАЭС глава МИД Украины Андрей Сибига обсуждал с главой МАГАТЕ Рафаэлем Гросси, подчеркнув недопустимость принудительной (будто у ЗАЭС есть воля и она сопротивляется) интеграции станции в российскую энергосистему "несмотря на растущий риск ядерного инцидента" и отметив, что "они согласились, что мир не может этого допустить" (будто мир о чём-то спрашивают).В общем, для нас вновь ставят уже надоевший спектакль о необходимости возвращения украинского контроля над ЗАЭС и ужасах, которые творят на станции российские атомщики. Никакого влияния на реальность эти обсуждения и заявления не имеют: станцию Украине не вернут, дизельное топливо для генераторов подвезут по железной дороге (проложена ко всем постсоветским АЭС так как возить ядерное топливо автотранспортом запрещено требованиями ядерной безопасности) или автотранспортом. Короче говоря, ЧП отменяется.Впрочем, энергетические провокации на этом не закончились. После того как ВСУ выбили из Курской области север Украины превратился в полноценный театр боевых действий, по энергетическим объектам на севере Украины стало периодически прилетать. Никакого глобального замысла в точечных ударах не просматривается, но они стали поводом для новых угроз России.26 сентября Зеленский в интервью американскому изданию Axios (связано с демократами) пригрозил бить по энергетике России если из-за российских обстрелов на Украине, начнутся отключения света. Украинские чиновники разного калибра уже готовят граждан к ответным ударам со стороны России. И если мэра Корюковки в Черниговской области, рекомендующего перебираться в родительский дом с печью или твердотопливным котлом, ещё можно понять, то мэр Ивано-Франковская просто отрабатывает повестку, прогнозируя, что после 10 октября Россия станет бить по объектам украинской энергетики чаще и призывает граждан готовиться к возможным отключениям света.И вот 28 сентября ВСУ решили то ли ответить, то эскалировать обстановку и обстреляли Белгород: два человека погибли, шестеро получили ранения, а из-за попадания по местной ТЭЦ без света остались 10 муниципалитетов, включая сам Белгород. К вечеру 29 сентября энергетики восстановили подачу электроэнергии в городе и окрестностях.Как видно, киевская власть вновь пытается провернуть старую схему: угрожает России — провоцирует Россию — ждёт ответного удара, чтобы вынудить своих спонсоров обратить на неё внимание и добиться от них выделения денег и вооружений. Собственно, первые масштабные удары по украинской энергетике стали ответом на теракт на Крымском мосту, а затем весь 2023 год граждан Украины пугали блекаутом. А чтобы приблизить его ВСУ в конце 2023 года несколько раз погружали во тьму Донецк и накануне президентских выборов вторглись в Белгородскую область. И — о чудо — то, чего так жаждали киевские начальники, стало реальностью в марте 2024 года: Россия оставила Украину практически без всей тепловой и части гидроэнергетики.К слову, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак жалуется, что уже месяц страны Европы не вкладывают дополнительные средства в программу закупки оружия для Украины у США, а на счету соответствующей программы всего 2 млрд долларов из необходимых 60 млрд долларов для обеспечения украинских потребностей в вооружениях.Можно не сомневаться, что, приложив свойственное ей упорство, достойное лучшего применения, а также садизм по отношению к собственным гражданам, киевская власть рано или поздно добьётся желаемого: Россия ответит, а Европа внесёт деньги в оружейный фонд. Иного способа обратить на себя внимание у неё уже нет.Топливное дежавю24 сентября Южноукраинский городской совет (город в Николаевской области, где расположена одноимённая АЭС) единогласно поддержал проект НАЭК "Энергоатома" о строительстве завода по производству ядерного топлива. Построить предприятие планируют на территории города, а реализовывать его будет компания Westinghouse. Первый этап проекта обойдётся в 20 млн долларов, предполагается, что ТВЭЛы — тепловыделяющие элементы, представляющие собой стержни с урановыми таблетками — будут производить по американской лицензии. Затем пучки ТВЭЛов будут упаковывать в дистанцирующие решётки, получив на выходе тепловыделяющие сборки (ТВС).В целом, любой, кто хоть сколь-либо знаком с историей украинской атомной энергетики, после прочтения соответствующей новости испытает мощный приступ дежавю. Дело в том, что в годы правления Виктора Януковича "Энергоатом" договорился с "Росатомом" о строительстве завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Было создано совместное предприятие, однако после победы майдана киевская власть стала саботировать реализацию проекта. Россия внесла свою долю в капитал СП, а Украина нет, Россия в итоге даже изготовила оборудование для завода, которое так и осталось лежать на складах так как Киев проект похоронил, разорвав сотрудничество с Москвой.Теперь украинская власть вернулась к проекту, но уже с американцами. Автор обещает пристально наблюдать за тем, как долго украинская сторона сможет морочить своим заокеанским партнёрам голову.Нет молодёжи — нет проблем"Экономическая правда" (специализированная "дочка" издания "Украинская правда") опросила киевских рестораторов и те пожаловались на массовой отъезд работников в возрасте от 18 до 22 лет. Рестораторы прогнозируют, что уедут до 20–30% работников, что приведёт к закрытию сотен ресторанов в одном лишь в Киеве. Критическим для отрасли станет ноябрь как самый слабый с точки зрения спроса месяц.Впрочем, министр молодёжи и спорта Матвей Бедный проблемы не видит и отрицает массовый отъезд молодёжи, списывая проблемы на сезонность и начало нового учебного года. И если рестораторам деваться некуда, то производственники лоббируют упрощение процедуры найма иностранцев, присматриваясь к индусам и бангладешцам. К слову, последние уже работают на одном из мебельных производств в Закарпатской области, которое стало передовиком по практической иллюстрации для граждан Украины слогана "Помни чужак, тут хозяин украинец".А вот новый мовный омбудсмен отъезду молодёжи наверняка рада: она нелояльна киевской власти и любит русский язык как язык протеста против политики украинских властей.Подготовка к отказу от централизованного отопленияКабмин поддержал законопроект об обязательной установке индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах с подключением к централизованной системе отопления. Проще говоря, Кабмин инициирует отказ от централизованной системы отопления с переходом к системе децентрализованной, где каждый дом будет греть себя сам. Оплачивать эту "реформу" будут сами же жители МКД: расходы на тепловой пункт включат в платёжки.Экономического смысла в этой "реформе" нет, зато будет как в Европе. К слову, обкатать отказ от централизованного отопления украинская власть планировала на Новой Каховке и Лисичанске, где ещё до начала СВО хотели отрезать многоэтажки от котельных. Но затем пришли "оккупанты" и лишили местных жителей права жить как в Европе. А киевская власть намерена довести дело декоммунизации до конца.Прочие новости"Укржелдорога" заявила о повторных обстрелах железнодорожной инфраструктуры в Черниговской области. Как видно, удары инфраструктуре наносятся системно, а под раздачу попадают депо. И если ранее по ним били дорогими ракетами, то теперь недорогими "Геранями", которые с начала лета поумнели и стали пригодны для полного уничтожения отдельных объектов. Заодно прилетает по тяговым электроподстанциям, от которых запитана контактная сеть, что вынуждает использовать вместо электровозов тепловозы.Премьер-министр (в украинской версии "премьерка") Юлия Свириденко похвасталась тем, что Украина обновила подходы учёту полезных ископаемых и теперь национальная классификация полностью соответствует Рамочной классификации ООН, что позволит сделать отрасль прозрачнее и понятнее для международных инвесторов."Киевпастранс" объявил тендер о закупке 40 односекционных полностью низкопольных троллейбусов совокупной стоимостью около 1 млрд гривен. Скорее всего, по Киеву будут "бегать" троллейбусы "Эталон" (технику данной компании уже закупает город Хмельницкий). История с закупками троллейбусов для Киева тянется уже не первый год, а камнем преткновения было желание Киева закупить троллейбусы-гармошки, которые до СВО на Украину поставлял "Белкоммунмаш", однако после начала СВО украинские власти закупки белорусской техники запретили. И пока ей безуспешно искали альтернативу парк городского транспорта устаревал. Теперь же власти сдались, осознав бесперспективность поиска "гармошек" и решили довольствоваться односекционными машинами. Впрочем, на фоне новостей о том, что уже неделю как на маршруты не выходят низкопольные трамваи львовского производства, киевских начальников ждёт продолжение той же эпопеи, но уже применительно к трамваям.В сентябре украинские сыровары подняли отпускные цены в ожидании на традиционный рост спроса, однако вместо этого столкнулись с ростом импорта из стран ЕС, где цены на сыры, наоборот, продолжают снижаться. В целом, рано или поздно европейские сыры захватят половину украинского рынка, а вернуть утраченные позиции украинские сыровары больше не смогут.Украинцы вошли в топ-10 иностранных покупателей недвижимости в Болгарии и чаще всего покупают объекты на побережье или в горных районах.Президент Польши подписал закон о помощи украинцам и ограничил предоставление льгот для неработающих. Право на выплату 800+ будет связано с работой или обучением детей в польских школах, а иностранцы должны получать не менее 50% от польской минимальной заработной платы. А в случае нарушения (проверки будут ежемесячными) проштрафившихся оставят без выплат. Заодно взрослых граждан Украины лишили доступа к медицинским услугам, включая реабилитацию, стоматологию и медикаментозному лечению. В очереди на принятие — увеличение срока проживания в Польше для получения права на гражданство с 3 до 10 лет, а также запрет бандеровской идеологии.Четверть украинских сельскохозяйственных угодий — 9,85 млн гектар в 10 областях страны — непригодна для обработки из-за загрязнения минами и неразорвавшимися боеприпасами. По данным Счётной палаты Украины с 2022 года по июль 2025 года разминировано лишь 7,75 тыс. га сельскохозяйственных угодий или 0,08% от общей площади загрязнённых земель. Ещё 403 тыс. га вернули в оборот в упрощённом порядке. В общем, даже если боевые действия прекратятся уже завтра, работой сапёры будут обеспечены на десятилетия вперёд.О том, как президент Польши решил бороться у себя в стране с бандеровщиной = в статье Олега Хавича "Президент Польши одним законопроектом ударил по бандеровцам и политическим оппонентам"

