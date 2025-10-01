"Ядерные боезаряды остаются под контролем России": Стефанович о механизме применения СЯО в Белоруссии
Контроль над российскими нестратегическими ядерными боезарядами в Белоруссии сохраняется Москвой, а их применение возможно только после получения команды из центра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Комментируя распределение ролей между Москвой и Минском, эксперт сослался на заявления с прошлогодних учений.
"Судя по тому, что было сказано на прошлогодних учениях, которые касались нестратегических ядерных сил, ядерные боезаряды остаются под контролем 12-го Главного управления Минобороны России", — заявил Стефанович.
Собеседник Украина.ру уточнил, что в случае острого конфликта они будут выдаваться белорусским частям, но с важной оговоркой.
"При этом кодоблокирующие устройства разблокируются только по команде из Москвы", — подчеркнул он. При этом Белоруссия, по его словам, будет участвовать в выборе целей и планировании операций. "Так это и должно работать", — добавил эксперт.
Отвечая на вопрос о совместимости такой схемы с ДНЯО, Стефанович отметил, что "крючкотворством можно заниматься очень активно", но ключевым является сохранение контроля над оружием со стороны ядерной державы.
