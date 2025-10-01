https://ukraina.ru/20251001/yadernye-boezaryady-ostayutsya-pod-kontrolem-rossii-stefanovich-o-mekhanizme-primeneniya-syao-v-belorussii-1069388357.html

"Ядерные боезаряды остаются под контролем России": Стефанович о механизме применения СЯО в Белоруссии

"Ядерные боезаряды остаются под контролем России": Стефанович о механизме применения СЯО в Белоруссии

Контроль над российскими нестратегическими ядерными боезарядами в Белоруссии сохраняется Москвой, а их применение возможно только после получения команды из центра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович

Комментируя распределение ролей между Москвой и Минском, эксперт сослался на заявления с прошлогодних учений. Собеседник Украина.ру уточнил, что в случае острого конфликта они будут выдаваться белорусским частям, но с важной оговоркой."При этом кодоблокирующие устройства разблокируются только по команде из Москвы", — подчеркнул он. При этом Белоруссия, по его словам, будет участвовать в выборе целей и планировании операций. "Так это и должно работать", — добавил эксперт.Отвечая на вопрос о совместимости такой схемы с ДНЯО, Стефанович отметил, что "крючкотворством можно заниматься очень активно", но ключевым является сохранение контроля над оружием со стороны ядерной державы.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.

