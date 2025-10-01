"Ядерные боезаряды остаются под контролем России": Стефанович о механизме применения СЯО в Белоруссии - 01.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251001/yadernye-boezaryady-ostayutsya-pod-kontrolem-rossii-stefanovich-o-mekhanizme-primeneniya-syao-v-belorussii-1069388357.html
"Ядерные боезаряды остаются под контролем России": Стефанович о механизме применения СЯО в Белоруссии
"Ядерные боезаряды остаются под контролем России": Стефанович о механизме применения СЯО в Белоруссии - 01.10.2025 Украина.ру
"Ядерные боезаряды остаются под контролем России": Стефанович о механизме применения СЯО в Белоруссии
Контроль над российскими нестратегическими ядерными боезарядами в Белоруссии сохраняется Москвой, а их применение возможно только после получения команды из центра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
2025-10-01T05:36
2025-10-01T05:36
новости
белоруссия
москва
украина
украина.ру
минобороны рф
ядерное оружие
ядерное
беларусь
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067458832_0:0:1231:692_1920x0_80_0_0_f3b8451bccfa100009529c4cfb0726ba.jpg
Комментируя распределение ролей между Москвой и Минском, эксперт сослался на заявления с прошлогодних учений. Собеседник Украина.ру уточнил, что в случае острого конфликта они будут выдаваться белорусским частям, но с важной оговоркой."При этом кодоблокирующие устройства разблокируются только по команде из Москвы", — подчеркнул он. При этом Белоруссия, по его словам, будет участвовать в выборе целей и планировании операций. "Так это и должно работать", — добавил эксперт.Отвечая на вопрос о совместимости такой схемы с ДНЯО, Стефанович отметил, что "крючкотворством можно заниматься очень активно", но ключевым является сохранение контроля над оружием со стороны ядерной державы.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
https://ukraina.ru/20250925/ekspert-rasskazal-budut-li-ssha-razmakhivat-yadernym-oruzhiem-kogda-ukraina-proigraet-1069097165.html
белоруссия
москва
украина
беларусь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/16/1067458832_26:0:986:720_1920x0_80_0_0_496e17606690ee241e452c2c47754751.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, москва, украина, украина.ру, минобороны рф, ядерное оружие, ядерное, беларусь, вооружения, главные новости, аналитика, аналитики, эксперты
Новости, Белоруссия, Москва, Украина, Украина.ру, Минобороны РФ, Ядерное оружие, ядерное, Беларусь, вооружения, Главные новости, Аналитика, аналитики, эксперты

"Ядерные боезаряды остаются под контролем России": Стефанович о механизме применения СЯО в Белоруссии

05:36 01.10.2025
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Контроль над российскими нестратегическими ядерными боезарядами в Белоруссии сохраняется Москвой, а их применение возможно только после получения команды из центра. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович
Комментируя распределение ролей между Москвой и Минском, эксперт сослался на заявления с прошлогодних учений.
"Судя по тому, что было сказано на прошлогодних учениях, которые касались нестратегических ядерных сил, ядерные боезаряды остаются под контролем 12-го Главного управления Минобороны России", — заявил Стефанович.
Собеседник Украина.ру уточнил, что в случае острого конфликта они будут выдаваться белорусским частям, но с важной оговоркой.
"При этом кодоблокирующие устройства разблокируются только по команде из Москвы", — подчеркнул он. При этом Белоруссия, по его словам, будет участвовать в выборе целей и планировании операций. "Так это и должно работать", — добавил эксперт.
Отвечая на вопрос о совместимости такой схемы с ДНЯО, Стефанович отметил, что "крючкотворством можно заниматься очень активно", но ключевым является сохранение контроля над оружием со стороны ядерной державы.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Дмитрий Стефанович: Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США" на сайте Украина.ру.
О других аспектах ядерного сдерживания — в интервью Юрия Зверева: Если НАТО атакует Калининград, ответ по Парижу и Берлину прилетит даже из Тихого океана.
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
25 сентября, 05:55
Эксперт рассказал, будут ли США размахивать ядерным оружием когда Украина проиграетЕсли не будет Украины, США это как-то переживут, сказал в интервью изданию Украина.ру политтехнолог, политолог-международник, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБелоруссияМоскваУкраинаУкраина.руМинобороны РФЯдерное оружиеядерноеБеларусьвооруженияГлавные новостиАналитикааналитикиэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:05В это трудно поверить, но Киев еще больше ужесточает мобилизацию!
07:00Алексей Анпилогов: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну
06:47Угроза остаться без отопления, пенсий и соцвыплат. Что ожидает украинцев в октябре
06:30Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины
06:30Что дальше? Вероятно, Одесса. Рик Санчес о том, к чему Россию толкает глухота ЕС и Киева
06:23Экономика Украины и война: энергетические провокации, ядерное дежавю и отопление как в Европе
06:10Арвинд Гупта: Индия не поддается давлению США и впредь будет вести себя также твердо
06:00Пресмыкаются перед Трампом и хотят увековечить "бусификацию". Чем занимаются украинские политики
06:00"Зачистка Гагаузии уже началась": Иван Скориков о первом ударе режима Санду по автономии
05:50Хавич: законопроект президента Польши Навроцкого имеет мало шансов на принятие
05:47Президент Польши одним законопроектом ударил по бандеровцам и политическим оппонентам
05:45"Ничем не обнаружить": эксперт Алехин о разведчиках из пенопласта, не выходящих в эфир
05:36"Ядерные боезаряды остаются под контролем России": Стефанович о механизме применения СЯО в Белоруссии
05:28"Дроны совершили революцию": военный эксперт о самом грозном оружии XXI века
05:18Позывной "Ясыть": Утром разговаривала с бойцом, а днем его бедренные кости разваливались в моих руках
05:18Франция может расширить свой "зонтик" на всю Европу: эксперт о европейском ядерном факторе
05:12"Зачистка может начаться после выборов": Скориков о сроках расправы над оппозицией в Молдавии
05:00"Охотничьи ружья" против дронов: полковник Алехин о тактике мобильных групп
04:54Китай наращивает, но не спешит раскрывать карты: эксперт рассказал о ядерной программе КНР
04:48По украинским лекалам: Скориков о возможном сценарии развития событий в Молдавии
Лента новостейМолния