По украинским лекалам: Скориков о возможном сценарии развития событий в Молдавии
Правящий режим в Кишиневе намерен в течение текущей парламентской каденции реализовать план по ликвидации молдавской государственности и присоединению страны к Румынии, продолжив курс на тотальную дерусификацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Скориков заявил, что политические процессы в Молдавии протекают по старому сценарию. "Но мы прекрасно понимаем, что политические процессы в Молдавии протекают по украинским лекалам", – сказал он. По словам эксперта, "продолжится процесс не только тотальной дерусификации, но и демолдавизации".
Политолог прямо указал на конечную цель правящего режима. "Режим [президента Молдавии Майи] Санду попытается реализовать свою давнюю мечту о ликвидации молдавской государственности и присоединении республики к Румынии в эту парламентскую каденцию", – заявил Скориков.
Он также отметил, что в иных условиях некоторым утешением могло бы стать то, что "PAS ухудшила свое положение, потеряв девять мест в парламенте", однако в контексте большой геополитической войны это не имеет значения.
Таким образом, суверенитет Молдавии находится под непосредственной угрозой, резюмировал собеседник издания.
