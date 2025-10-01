https://ukraina.ru/20251001/po-ukrainskim-lekalam-skorikov-o-vozmozhnom-stsenarii-razvitiya-sobytiy-v-moldavii-1069393856.html

По украинским лекалам: Скориков о возможном сценарии развития событий в Молдавии

Правящий режим в Кишиневе намерен в течение текущей парламентской каденции реализовать план по ликвидации молдавской государственности и присоединению страны к Румынии, продолжив курс на тотальную дерусификацию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

Скориков заявил, что политические процессы в Молдавии протекают по старому сценарию. "Но мы прекрасно понимаем, что политические процессы в Молдавии протекают по украинским лекалам", – сказал он. По словам эксперта, "продолжится процесс не только тотальной дерусификации, но и демолдавизации".Политолог прямо указал на конечную цель правящего режима. "Режим [президента Молдавии Майи] Санду попытается реализовать свою давнюю мечту о ликвидации молдавской государственности и присоединении республики к Румынии в эту парламентскую каденцию", – заявил Скориков.Он также отметил, что в иных условиях некоторым утешением могло бы стать то, что "PAS ухудшила свое положение, потеряв девять мест в парламенте", однако в контексте большой геополитической войны это не имеет значения.Таким образом, суверенитет Молдавии находится под непосредственной угрозой, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".

