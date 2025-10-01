https://ukraina.ru/20251001/parlamentskikh-metodov-borby-tochno-net--ivan-skorikov-o-polozhenii-oppozitsii-v-moldavii-1069392065.html

"Парламентских методов борьбы точно нет": Иван Скориков о положении оппозиции в Молдавии

01.10.2025

"Парламентских методов борьбы точно нет": Иван Скориков о положении оппозиции в Молдавии

Правящая партия PAS, получившая власть в Молдавии на прошедших выборах, не нуждается в союзниках для окончательной зачистки политического поля и подавления инакомыслия, а у разрозненной оппозиции не осталось парламентских методов борьбы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

Скориков заявил, что ситуация с выборами в Молдавии не оставляет оппозиции пространства для маневра. "Парламентских методов борьбы с PAS точно нет", – констатировал эксперт.Он также обратил внимание на состав оппозиции, куда входят, по его словам, "известные политические флюгеры". При этом правящая партия, набравшая, по выражению Скорикова, "эти издевательские 50,16% голосов, не нужны даже никакие помощники в дальнейшей зачистке политического поля Молдавии".Эксперт подробно остановился на вероятных фальсификациях. "За 48 часов до выборов были сняты две партии. В России было открыто столько же участков, сколько в одной Брешии – два. Звучит как анекдот, но это политическая реальность", – сказал политолог. В такой ситуации, по его мнению, "единственный шанс оппозиции защитить свои голоса – начинать протестную активность". Остается открытым вопрос, есть ли для этого силы, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".

