"Охотничьи ружья" против дронов: полковник Алехин о тактике мобильных групп
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Для противодействия дронам можно использовать мобильные группы охраны, вооруженные антидроновыми ружьями, при этом главная задача заключается не в создании чего-то нового, а в быстрой реализации хорошо зарекомендовавших себя решений. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Алехин сообщает, что вопросы защиты объектов активно обсуждаются в силовых структурах. "Кстати, эти вопросы конкретно обсуждаются в силовых структурах и оперативных штабах в приграничных регионах страны. Спецы вносят конкретные предложения. Например, охотничьи и антидроновые ружья!" — говорит он.
Он предлагает конкретный план действий. "Объекты охраняются. Так почему нельзя обучить часть охраны обращению с таким оружием и создать в каждой смене мобильную группу, которая бы в случае необходимости выдвигалась на опасные направления и работала бы по прорвавшимся БПЛА", — рассуждает эксперт.
Алехин подчеркивает, что это лишь часть комплекса мер. "Но это совсем не отменяет и другие средства защиты. На более дальних рубежах. Те же РЭБ, даже ЗСУ-23 или пулеметы на подступах к объекту. Это другой уровень защиты", — уточняет он.
Он уверен, что сейчас важнее всего внедрение проверенных решений. "Так что задача не столько в создании чего-то нового и сверхэффективного, а в быстрой реализации на местах уже имеющегося, хорошо зарекомендовавшего себя в боевых условиях", — резюмирует автор.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться" на сайте Украина.ру.
