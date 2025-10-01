https://ukraina.ru/20251001/okhotnichi-ruzhya-protiv-dronov-polkovnik-alekhin-o-taktike-mobilnykh-grupp-1069408525.html

"Охотничьи ружья" против дронов: полковник Алехин о тактике мобильных групп

"Охотничьи ружья" против дронов: полковник Алехин о тактике мобильных групп - 01.10.2025 Украина.ру

"Охотничьи ружья" против дронов: полковник Алехин о тактике мобильных групп

Для противодействия дронам можно использовать мобильные группы охраны, вооруженные антидроновыми ружьями, при этом главная задача заключается не в создании чего-то нового, а в быстрой реализации хорошо зарекомендовавших себя решений. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-10-01T05:00

2025-10-01T05:00

2025-10-01T05:00

новости

украина

россия

запад

геннадий алехин

украина.ру

ружье

бпла

беспилотники

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/07/1056727756_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_f3b21045b4a7cb799f4e2b44ba634765.jpg

Алехин сообщает, что вопросы защиты объектов активно обсуждаются в силовых структурах. "Кстати, эти вопросы конкретно обсуждаются в силовых структурах и оперативных штабах в приграничных регионах страны. Спецы вносят конкретные предложения. Например, охотничьи и антидроновые ружья!" — говорит он.Он предлагает конкретный план действий. "Объекты охраняются. Так почему нельзя обучить часть охраны обращению с таким оружием и создать в каждой смене мобильную группу, которая бы в случае необходимости выдвигалась на опасные направления и работала бы по прорвавшимся БПЛА", — рассуждает эксперт.Алехин подчеркивает, что это лишь часть комплекса мер. "Но это совсем не отменяет и другие средства защиты. На более дальних рубежах. Те же РЭБ, даже ЗСУ-23 или пулеметы на подступах к объекту. Это другой уровень защиты", — уточняет он.Он уверен, что сейчас важнее всего внедрение проверенных решений. "Так что задача не столько в создании чего-то нового и сверхэффективного, а в быстрой реализации на местах уже имеющегося, хорошо зарекомендовавшего себя в боевых условиях", — резюмирует автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине: "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года".

https://ukraina.ru/20250930/novosti-militarizatsii-1069403465.html

украина

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, запад, геннадий алехин, украина.ру, ружье, бпла, беспилотники, дроны, защита, сво, атака, спецоперация, главные новости, аналитика, аналитики, эксперты, военный эксперт