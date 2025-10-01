https://ukraina.ru/20251001/mangaly-dlya-samoletov-polkovnik-alekhin-rasskazal-o-prostykh-resheniyakh-zaschity-ot-dronov-1069406854.html

Для защиты важных объектов от атак украинских дронов не всегда нужны дорогостоящие проекты, достаточно использовать уже отработанные и простые решения, которые можно реализовать в короткие сроки, такие как защитные сетки и земляные валы. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

"Сколько разговоров сегодня идет о защите наших военных и промышленных объектов от атак дронов. Оно и понятно. То в одном, то в другом месте загораются хранилища топлива, цеха предприятий ВПК, объекты критической инфраструктуры от "обломков дронов" или "в результате нарушения технологии ремонтных работ"", — отмечает Алехин.Он напоминает о старых, но эффективных методах. "Отказываться от опыта Советского Союза, конечно, не стоит. Были там очень интересные и полезные наработки. Вроде земляных валов между опасными объектами. Вроде ерунда копеечная, а работала и работает. Взорвали одну цистерну, другие в безопасности", — говорит эксперт.Алехин предлагает конкретные и недорогие решения. Он заявляет, что существуют уже отработанные и простые решения, которые можно реализовать на многих объектах в короткие сроки и при минимальных затратах. В качестве примера защиты самолетов на аэродромах он, помимо ангаров и капониров, предлагает рассмотреть вариант с "мангалами". "Отработал самолет, вернулся на стоянку, под сетку. От ракет не спасет, а вот дрон против мангала бессилен", — уверен Алехин. "Даже если будет массированный удар, потери будут в разы меньше, чем на открытых площадках", — отмечает автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты военного конфликта на Украине: "Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года".

