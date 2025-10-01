https://ukraina.ru/20251001/k-nemu-besy-prikhodyat-zakharova-uverena-chto-prezidentu-polshi-nado-v-tserkov-bezhat-1069438821.html

"К нему бесы приходят": Захарова уверена, что президенту Польши "надо в церковь бежать"

Польскому президенту Каролю Навроцкому следует посетить церковь после его признания в регулярном общении с духом политика, умершего почти век назад. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется по важнейшим вопросам с духом Юзефа Пилсудского – известного своей русофобией польского государственного деятеля прошлого века.Захарова в комментарии для радио Спутник отметила, с людьми случается разное и "люди проходят разные стадии духовного развития"."У всех по-разному бывает, - отметила Захарова, оценивая саморазоблачение Навроцкого. - Более того, Польша католическая страна, где эти традиции сохранены. Так тем более, извините, пожалуйста, в церковь ему надо бежать и говорить, что к нему бесы приходят".По мнению российского дипломата, "общение с духом Пилсудского" у нынешнего польского президента может быть связано с употреблением определённых веществ. В их приёме Навроцкий также признался накануне, а до этого об этом периодически сообщали журналисты.Накануне в новостях: Президент Польши Навроцкий ежедневно советуется по важнейшим вопросам с духом русофоба ПилсудскогоВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

