"К нему бесы приходят": Захарова уверена, что президенту Польши "надо в церковь бежать"
Польскому президенту Каролю Навроцкому следует посетить церковь после его признания в регулярном общении с духом политика, умершего почти век назад. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
09:26 01.10.2025 (обновлено: 10:00 01.10.2025)
Накануне Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется по важнейшим вопросам с духом Юзефа Пилсудского – известного своей русофобией польского государственного деятеля прошлого века.
Захарова в комментарии для радио Спутник отметила, с людьми случается разное и "люди проходят разные стадии духовного развития".
"У всех по-разному бывает, - отметила Захарова, оценивая саморазоблачение Навроцкого. - Более того, Польша католическая страна, где эти традиции сохранены. Так тем более, извините, пожалуйста, в церковь ему надо бежать и говорить, что к нему бесы приходят".
По мнению российского дипломата, "общение с духом Пилсудского" у нынешнего польского президента может быть связано с употреблением определённых веществ. В их приёме Навроцкий также признался накануне, а до этого об этом периодически сообщали журналисты.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.