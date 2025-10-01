"К нему бесы приходят": Захарова уверена, что президенту Польши "надо в церковь бежать" - 01.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251001/k-nemu-besy-prikhodyat-zakharova-uverena-chto-prezidentu-polshi-nado-v-tserkov-bezhat-1069438821.html
"К нему бесы приходят": Захарова уверена, что президенту Польши "надо в церковь бежать"
"К нему бесы приходят": Захарова уверена, что президенту Польши "надо в церковь бежать" - 01.10.2025 Украина.ру
"К нему бесы приходят": Захарова уверена, что президенту Польши "надо в церковь бежать"
Польскому президенту Каролю Навроцкому следует посетить церковь после его признания в регулярном общении с духом политика, умершего почти век назад. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2025-10-01T09:26
2025-10-01T10:00
новости
польша
россия
украина
кароль навроцкий
юзеф пилсудский
христианство
религия
католическая церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068338094_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6a083a1cce6bce39b8bd60955cc27dbd.jpg
Накануне Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется по важнейшим вопросам с духом Юзефа Пилсудского – известного своей русофобией польского государственного деятеля прошлого века.Захарова в комментарии для радио Спутник отметила, с людьми случается разное и "люди проходят разные стадии духовного развития"."У всех по-разному бывает, - отметила Захарова, оценивая саморазоблачение Навроцкого. - Более того, Польша католическая страна, где эти традиции сохранены. Так тем более, извините, пожалуйста, в церковь ему надо бежать и говорить, что к нему бесы приходят".По мнению российского дипломата, "общение с духом Пилсудского" у нынешнего польского президента может быть связано с употреблением определённых веществ. В их приёме Навроцкий также признался накануне, а до этого об этом периодически сообщали журналисты.Накануне в новостях: Президент Польши Навроцкий ежедневно советуется по важнейшим вопросам с духом русофоба ПилсудскогоВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
польша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068338094_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_62937d7070561a8d783e3d48b528788c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, украина, кароль навроцкий, юзеф пилсудский, христианство, религия, католическая церковь
Новости, Польша, Россия, Украина, Кароль Навроцкий, Юзеф Пилсудский, христианство, Религия, Католическая церковь

"К нему бесы приходят": Захарова уверена, что президенту Польши "надо в церковь бежать"

09:26 01.10.2025 (обновлено: 10:00 01.10.2025)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкКиев целенаправленно бил по детям и их родителям, атаковав детскую площадку в парке "Гулливер" в Донецке, заявила Мария Захарова
Киев целенаправленно бил по детям и их родителям, атаковав детскую площадку в парке Гулливер в Донецке, заявила Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Польскому президенту Каролю Навроцкому следует посетить церковь после его признания в регулярном общении с духом политика, умершего почти век назад. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Накануне Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется по важнейшим вопросам с духом Юзефа Пилсудского – известного своей русофобией польского государственного деятеля прошлого века.
Захарова в комментарии для радио Спутник отметила, с людьми случается разное и "люди проходят разные стадии духовного развития".
"У всех по-разному бывает, - отметила Захарова, оценивая саморазоблачение Навроцкого. - Более того, Польша католическая страна, где эти традиции сохранены. Так тем более, извините, пожалуйста, в церковь ему надо бежать и говорить, что к нему бесы приходят".
По мнению российского дипломата, "общение с духом Пилсудского" у нынешнего польского президента может быть связано с употреблением определённых веществ. В их приёме Навроцкий также признался накануне, а до этого об этом периодически сообщали журналисты.
Накануне в новостях: Президент Польши Навроцкий ежедневно советуется по важнейшим вопросам с духом русофоба Пилсудского
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаРоссияУкраинаКароль НавроцкийЮзеф ПилсудскийхристианствоРелигияКатолическая церковь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:46"На фронте у ВСУ почти катастрофическая ситуация": эксперты прогнозируют скорое падение обороны Северска
10:38Белгородский район подвергся ракетному обстрелу ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков
10:36Россия и Белоруссия могут направить спецназ для диверсий против ключевой инфраструктуры Польши, а также усилить вторжения беспилотников, чтобы обвинить в этом Украину, — ISW
10:35Российских подростков обвинили в террористической деятельности - СК
10:32Помимо главы совета депутатов Новой Каховки Леонтьева, также ранены два мирных жителя при атаке ВСУ, сообщили в пресс-службе губернатора
10:15Глава совета депутатов Новой Каховки Леонтьев тяжело ранен дроном ВСУ
10:05ВС РФ вплотную подошли к Северску
10:00Трамп нарушает обещание, Польша отказывается плясать под дудку Киева. Главное на утро 1 октября
09:58Путин поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск, отметив их верность присяге и долгу
09:26"К нему бесы приходят": Захарова уверена, что президенту Польши "надо в церковь бежать"
09:17Изменения линии фронта отражены на карте СВО
09:15В Харькове полыхает рынок "Барабашово"
09:07В Томской области задержали подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам с Украины
08:50В Мюнхене слышны взрывы и стрельба
08:33Успеет ли Россия разобрать ВСУ на запчасти и что будет с Закарпатьем: Ищенко о большой войне Европы
08:30Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода в Ярославле
08:03Главное за ночь 1 октября
07:40ПВО ночью расправилась с 20 украинскими дронами над Россией
07:17ВС РФ ударили по целям в Киеве и Харьковской области
07:05В это трудно поверить, но Киев еще больше ужесточает мобилизацию!
Лента новостейМолния